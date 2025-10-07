Правда ли, что цыгане наложили проклятие на потомков Брежнева

Возможно, вы слышали, что на потомков Леонида Ильича Брежнева было наложено цыганское проклятие. Такие слухи были популярны одно время. Возникли они на фоне скандальных событий, связанных с Галиной Брежневой, дочерью генсека, и ее любовником Борисом Буряце. Последний был актером, но прославился не этим, а своими амурными похождениями и связью с криминалом.

Цыганский барон и роковой мужчина

Борис Иванович Буряце, родившийся в семье цыганского барона, раннее детство провел в атмосфере кочевой жизни. Однако, по отцовским стопам не пошел: он выбрал путь искусства, окончил ГИТИС и стал певцом. Впрочем, карьера в театре «Ромэн» и Московском театре оперетты не принесла ему широкой известности. Роковой точкой в его жизни стала встреча с Галиной Брежневой, которая изменила все.

Галина, будучи замужем за высокопоставленным чиновником Юрием Чурбановым, завела роман с Борисом. Их отношения были бурными и скандальными. Буряце был моложе Галины на 17 лет и быстро стал ее фаворитом. Она буквально осыпала его подарками, включая квартиру в центре Москвы и автомобиль «Мерседес». Однако их связь стала настоящей любовной драмой и причиной множества слухов.

Ограбление и арест: начало конца

Фортуна отвернулась от романтичного рома 30 декабря 1981 года, когда произошло громкое ограбление квартиры народной артистки Ирины Бугримовой в знаменитом «Доме на набережной». Преступники похитили драгоценности, но вскоре были задержаны. На допросах один из грабителей назвал Бориса Буряце наводчиком. Для него это стало началом конца.

В январе 1982 года Буряце был арестован, а его имя стали связывать с другими преступлениями, включая ограбление вдовы писателя Алексея Толстого и убийство актрисы Зои Федоровой. Несмотря на отсутствие доказательств по этим делам, Буряце все же оказался в тюрьме. Грешков за ним нашлось немало, включая спекуляции, взяточничество и казнокрадство. Ю. В. Андропов, возглавлявший тогда КГБ, устроил показательный процесс, и артист отправился в тюрьму на 7 лет.

О дальнейшей его судьбе доподлинно неизвестно. По самой распространенной версии, он освободился в 1986 году и умер год спустя от аппендицита. Хотя, поговаривали, что Буряце убили по приказу КГБ. Похоронен он в Краснодаре, где действительно до сих пор цела его могила.

Цыганское проклятие

Слухи о цыганском проклятии начали распространяться вскоре после этих событий. Якобы, семья Буряце, якобы оскорбленная бездействием Галины, которая не спасла любовника, наложила проклятие на весь род Брежневых. Косвенным подтверждением народной молвы можно считать дальнейшие судьбы многих членов семьи Брежневых.

Так, Галина, и раньше не сдерживавшая своих пороков, после потери с Буряце погрузилась в жестокую депрессию, ушла в запой, который привел ее к психическому расстройству. Последние годы своей жизни она провела в одиночестве, забытая всеми в сумасшедшем доме.

Ее дочь Виктория в годы перестройки оказалась на грани нищеты, а когда решила продать две московские квартиры - свою и деда, то стала жертвой мошенников и в итоге лишилась квартир и не получила за них никаких денег. По-видимому, это отразилась и на ее дочери, которая угодила на долгие годы в психиатрическую клинику.

Зять Леонида Брежнева Юрий Чурбанов был отправлен в отставку и вскоре стал фигурантом громкого «Хлопкового дела». По суду он получил 12 лет с конфискацией и был лишен званий и наград.