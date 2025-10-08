Как в СССР наказывали тех, кого нельзя было просто уничтожить

Сын Сталина, глава Совмина Маленков, академик Сахаров, поэт Бродский и писатель Солженицын, которому 45 лет назад присудили Нобелевскую премию по литературе, — всех этих людей объединяет то, что они прошли ссылку. Это наказание было чрезвычайно популярным. В огромной стране существовала масса мест, куда можно было бы навечно отправить неугодных. Ссылка в глушь — одна из немногих царских традиций, которую советские власти не только не искоренили, но и усовершенствовали. Кого, за что и куда ссылали — в материале «Ленты.ру».

Сначала Солженицына приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей по «политической» 58-й уголовной статье. Это произошло сразу после войны, летом 1945 года, когда он еще не был писателем, а был простым офицером, фронтовиком. По основной версии, посадили его за критику Сталина, которого в письмах он называл «паханом».

После освобождения в феврале 1953-го Солженицына отправили в ссылку на юг Казахстана, в село Коктерек Джамбульской области, на поселение «навечно». Там он работал учителем математики и физики в старших классах местной средней школы

В том же году у него нашли раковую опухоль, однако после успешной операции в марте 1954 года болезнь отступила. Эти события легли в основу повести «Раковый корпус». Непосредственно в ссылке Солженицын написал пьесу «Республика труда», роман «В круге первом» и очерк «Протеревши глаза ("Горе от ума" глазами зэка)».

В июне 1956 года Солженицын был освобожден судом без реабилитации «за отсутствием в его действиях состава преступления». В августе того же года писатель вернулся в Центральную Россию. Через несколько лет его вышлют из СССР, а вернется он лишь в 1994 году — уже в новую Россию.

Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок граммов сливочного масла!! Черный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я — в раю! — Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, высший круг — в первый Александр Солженицын

Лев Троцкий (Бронштейн) — человек номер два в партийной иерархии большевиков в первые послереволюционные годы. Он увлекался идеями марксизма с юности и, что логично, задолго до 1917 года узнал, что такое ссылка. Дореволюционные русские власти дважды отправляли его в Сибирь, и оба раза Троцкий оттуда бежал за границу. После октябрьского переворота, одним из организаторов которого он был, судьба вознесла Бронштейна-Троцкого на вершину власти.

Однако сменить Ленина у руля партии и страны ему было не суждено: он проиграл борьбу за власть Сталину, что и предопределило его свержение с политического Олимпа.

Перед тем как 12 февраля 1929 года Троцкий с паспортом на фамилию Седов в сопровождении жены, сына и сотрудников ОГПУ отплыл из Одессы в Константинополь на пароходе «Ильич» (бывший «Николай II»), навсегда покинув СССР, он больше года провел в ссылке в Алма-Ате

Туда его доставили силой в январе 1928-го. В ссылке Троцкий начал работу над мемуарами, а также вел переписку со своими уже немногочисленными сторонниками, которые также были сосланы в отдаленные районы СССР. Замена ссылки на высылку была вызвана тем, что Троцкий письменно отверг ультиматум Сталина, который требовал, чтобы он полностью прекратил политическую деятельность. В итоге Политбюро, в состав которого Троцкий еще совсем недавно входил, приняло решение отправить его за границу «за антисоветскую деятельность».

Тем беспощаднее действует ныне правило, согласно которому Политбюро всегда право, и во всяком случае никто не может быть правым против Политбюро. Но и само Политбюро не может быть право против Сталина, который не может ошибаться и, следовательно, быть правым против себя самого Лев Троцкий

Младшего сына советского вождя Василия Сталина называли «кремлевским принцем». По воспоминаниям свидетелей кремлевской жизни, Василия с самого детства баловали, в отличие от его старшего брата Якова. Даже свое высшее воинское звание — генерал-лейтенант — Василий Сталин получил в возрасте 28 лет, по общепринятым меркам очень рано.

Как бы там ни было, но беззаботная жизнь кончилась для Василия Сталина довольно быстро. Сразу после смерти отца его вызвал министр обороны СССР Николай Булганин и поручил ему уехать из Москвы в один из отдаленных военных округов — командовать авиацией. Василий отказался выполнить приказ и уже 26 марта был уволен с военной службы без права ношения мундира. Спустя месяц его арестовали, обвинив в клевете на руководителей КПСС. В итоге сына Сталина осудили на восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду и злоупотребление служебным положением.

В январе 1960 года его досрочно освободили и даже вернули право ношения военной формы, но спустя три месяца его вновь арестовало КГБ «за продолжение антисоветской деятельности». Реальной причиной ареста стало посещение посольства Китая, с которым как раз тогда испортились отношения из-за развенчания в СССР культа личности Сталина-старшего, где Василий якобы сделал «клеветническое заявление антисоветского характера». За это его вернули в тюрьму «для отбытия оставшейся части наказания».

Наконец 28 апреля 1961 года Василий Сталин вышел на свободу в связи с окончанием тюремного срока. Его сразу же сослали на пять лет в закрытый для посещения иностранцами город Казань, строго запрещалось ему жить в Москве и на территории Грузии.

Власти пытались заставить Сталина сменить фамилию, однако Василий категорически отказывался. Из-за этого долгое время он не мог получить паспорт, а без паспорта его не принимали на работу

В конце концов незадолго до смерти он согласился взять фамилию Джугашвили, чтобы зарегистрировать брак с Марией Шевергиной. Остаток жизни он так и провел в ссылке в Казани.

За десять месяцев до своей смерти отец предложил мне исчезнуть Василий Сталин

Иногда поводом отправить в ссылку известных советских деятелей становились обстоятельства, на первый взгляд не связанные с политикой. Пример тому — история прерванной карьеры министра культуры, академика, доктора философских наук Георгия Александрова, которого, согласно материалам официального расследования, сгубила тяга к неодобряемым в прогрессивном социалистическом обществе развлечениям, больше подходящим для стран «загнивающего капитализма».

В середине 1950-х в Москве ходили слухи о подпольном борделе для партийной номенклатуры. Как выяснилось в ходе расследования, такой тайный клуб устроил на своей даче в подмосковной Валентиновке писатель и драматург Константин Кривошеин. Туда завлекали студенток философско-филологических специальностей вузов и девушек из балетных и театральных училищ

Работало заведение не один год. Среди постоянных клиентов, фамилии которых всплыли при расследовании, были заместитель заведующего отделом науки и культуры ЦК КПСС Владимир Кружков, члены-корреспонденты Академии наук СССР Александр Еголин и Михаил Иовчук, бывший министр высшего образования СССР, в то время первый заместитель министра культуры СССР Сергей Кафтанов, замдиректора Института мировой литературы профессор Сергей Петров.

Самым высокопоставленным посетителем писательской дачи был лично министр культуры, в честь которого бордель прозвали «философским ансамблем ласки и пляски имени Георгия Александрова»

По слухам, были и другие высокопоставленные «благородные доны», избежавшие огласки своих похождений. Так или иначе, тайное стало явным. Тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву анонимно пожаловалась мать одной из девушек. Тот дал команду разобраться. Оказалось, что в прокуратуру поступила жалоба от еще одной матери, на этот раз не анонимная: инструктор по культуре исполкома Пролетарского района Москвы Зинаида Петровна Лобзикова просила спасти свою дочь Алину, студентку балетного училища, которая проводит на даче литератора Кривошеина слишком много времени.

В итоге министра культуры и его «соратников» вызвали в московский горком партии, куда приехал лично Хрущев. Рассказывали, что он долго распекал провинившихся, а потом поинтересовался у Еголина: «Ну Александров-то мужик молодой, я понимаю. А ты-то в твои годы зачем туда полез?» В ответ на это Еголин попытался оправдаться следующими словами: «Так я ничего, я только гладил...». Благодаря этой истории молва окрестила данное расследование «Делом гладиаторов».

Кончилось все трагично. На Зинаиду Петровну Лобзикову было совершено нападение, врачам не удалось ее спасти, а высокопоставленных завсегдатаев притона понизили в должностях и сослали в провинцию. Георгий Александров лишился поста министра с формулировкой «как не обеспечивший руководство Министерством культуры» и был отправлен в Минск.

Впрочем, есть версия, что дело о борделе было сфабриковано.

Георгий Маленков — председатель Совета Министров СССР и один из претендентов на «престол» СССР после смерти Сталина. Он проиграл аппаратную борьбу Никите Хрущеву. Сначала, в 1955 году, его лишили поста главы правительства, после чего произошла зачистка его высокопоставленных сторонников.

В 1957 году «Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов» предприняли попытку сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Старания заговорщиков, как известно, не увенчались успехом, в результате чего они получили уничижительное официальное прозвище «антипартийная группа».

Некогда могущественного Маленкова вывели из состава ЦК и сослали сначала в Усть-Каменогорск, а позже — в Экибастуз. В отдаленных городах он руководил электростанциями. В довершение всего в ноябре 1961 года его исключили из КПСС

Несмотря на крах карьеры, Маленкову удалось вернуться из ссылки — сначала не в Москву, а в Подмосковье. После смерти матери в 1968 году он переехал в поселок Удельная на частную дачу. В столице Маленкову разрешили поселиться в 1973 году, он жил в двухкомнатной квартире на 2-й Синичкиной улице. А в 1980-м по распоряжению главы КГБ Юрия Андропова ему выделили двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, где бывший противник Хрущева провел последние годы жизни.

Поэт Иосиф Бродский никаких партийных и государственных должностей не занимал, родственником высокопоставленных коммунистов не был, однако и ему довелось испытать на себе, что такое ссылка. Его творчество не вписывалось в представления советской власти о том, что следует читать трудящимся. В итоге сначала поэта травили в прессе, а затем решили судить «за тунеядство» — Бродский не был членом Союза писателей и, согласно социалистическим представлениям, не мог считаться поэтом, что ввиду отсутствия у него официального трудоустройства позволяло отдать его под суд.

Будущего нобелевского лауреата не просто признали тунеядцем, но и приговорили к максимальному наказанию — пяти годам принудительных работ в отдаленном совхозе «Даниловский» в Архангельской области. Там его поселили в обычной крестьянской избе в деревне Норинская. Опальный поэт занимался уборкой небогатого урожая, а в свободное время продолжал писать

Благодаря широкой кампании, развернутой в его защиту, Бродскому удалось вернуться из ссылки спустя полтора года вместо присужденных ему пяти. При этом Бродский признавался, что пребывание в Норинской было для него прекрасным временем.

Один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше, пожалуй, не было Иосиф Бродский

Главный идеологический оппонент Александра Солженицына внутри советского диссидентского движения академик Андрей Сахаров был выслан из Москвы в Горький (Нижний Новгород) в январе 1980 года.

По его собственному мнению, причиной стали его заявления, осуждающие ввод советских войск в Афганистан. Сахарова, который к тому времени уже был лауреатом Нобелевской премии мира, лишили званий трижды Героя Социалистического Труда и всех государственных наград, а также звания лауреата Сталинской и Ленинской премий. При этом членство в Академии наук СССР, куда его избрали в возрасте 32 лет, он сохранил.

В Горьком Сахаров провел несколько голодовок в знак протеста против давления на его семью, написал ряд теоретических работ по физике и одно из своих наиболее известных публицистических произведений «Опасность термоядерной воины», где высказался о конкретных путях всеобщего разоружения

Сахарова вернули из ссылки в конце 1986 года по распоряжению нового генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Вплоть до своей смерти спустя три года после возвращения академик Сахаров оставался одним из видных общественников и ярких политиков эпохи перестройки.