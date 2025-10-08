8 октября: как празднуют День бездорожья и День зануды

8 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день бездорожья, День зануды и День вареников.

Международный день бездорожья

Международный день бездорожья в 2021 году учредила канадская компания Can-Am, производящая квадроциклы и мотовездеходы. В этот праздник любители преодолевать бездорожье на специальном транспорте отправляются в дикие места, например в пустыню или горы, где устраивают соревнования и другие тематические мероприятия.

День зануды

В День зануды можно поблагодарить педантов и придирчивых людей, ведь их дотошность и стремление сделать все идеально часто приводят к успеху во многих сферах. Также в этот праздник в социальных сетях принято вспоминать самые занудные фразы, которые можно услышать.

День вареников

В День вареников следует собрать своих родных или друзей и приготовить вместе вареники. А если делать их самостоятельно не хочется, то можно пойти в кафе и попробовать разные виды этого блюда.