Почему погибла могучая Османская империя

Османская империя, существовавшая с 1299 по 1923 год, прошла путь от небольшого княжества в Малой Азии до одной из самых влиятельных держав мира, оставившей глубокий след в истории трёх континентов.

Становление государства (XIII-XIV века)

Возникнув в северо-западной Анатолии в конце XIII века, Османский бейлик сумел укрепить свои позиции благодаря гибкой политике первого султана Османа I (1288-1326). Многие греческие города добровольно признавали его власть в обмен на сохранение автономии и защиту.

Его преемник Орхан I (1326-1359) начал экспансию в европейском направлении, воспользовавшись ослаблением Византийской империи. К концу XIV века османы закрепились на обоих берегах Дарданелл и установили контроль над значительной частью Балкан.

Расцвет и завоевания (XV-XVI века)

Решающим событием стало падение Константинополя в 1453 году при Мехмеде II Завоевателе. Двухмесячная осада завершилась взятием города, что символически ознаменовало конец Византийской империей и укрепление османского могущества.

Вместо того чтобы всем взяться за оружие, горожане просто молили бога о помощи, не выходя сутками из церквей. Последний император Константин Палеолог попросил помощи у Папы Римского, но тот потребовал взамен объединение церквей. Константин ответил отказом.

Возможно, город бы и продержался еще, если бы не предательство. Один из чиновников согласился на подкуп и открыл ворота. Он не учел одного важного факта – у турецкого султана помимо женского гарема был еще мужской. Туда-то и попал миловидный сын предателя.

Город пал. Цивилизованный мир замер. Теперь все государства и Европы, и Азии поняли, что настало время новой сверхдержавы – Османской империи.

Европейские походы и противостояния с Россией

станавливаться на достигнутом турки и не думали. После гибели Византии уже никто не закрывал им дорогу в богатую и неправоверную Европу, даже условно.

Вскоре к империи была присоединена Сербия (кроме Белграда, но турки захватят ее в XVI веке), Афинское герцогство (и соответственно, большая часть всей Греции), остров Лесбос, Валахия, Босния.

В Восточной Европе территориальные аппетиты турок пересеклись с интересами Венеции. Правитель последней быстро заручился поддержкой Неаполя, Папы и Карамана (ханство в Малой Азии). Противостояние длилось 16 лет и закончилось полной победой Османов. После этого уже никто им не мешал «добрать» оставшиеся греческие города и острова, а также присоединить Албанию и Герцеговину. Турки так увлеклись расширением своих границ, что успешно атаковали даже Крымское ханство.

В Европе началась паника. Папа Сикст IV начал строить планы по эвакуации Рима, а заодно поспешил объявить Крестовый поход против Османской империи. На призыв откликнулась одна Венгрия. В 1481 году Мехмед II умер, и эпоха великих завоеваний временно прекратилась.

В XVI веке, когда внутренние смуты в империи утихли, турки вновь направили оружие на соседей. Сначала была война с Персией. Хоть турки в ней и победили, но территориальные приобретения были незначительны.

После успеха в североафриканских Триполи и Алжире, султан Сулейман в 1527 году вторгся на территорию Австрии и Венгрии и уже через два года осадил Вену. Взять ее не удалось – помешала плохая погода и массовые болезни.

Что касается отношений с Россией, впервые интересы государств столкнулись в Крыму.

Первая война произошла в 1568 году и закончилась в 1570 победой России. Империи воевали друг с другом на протяжении 350 лет (1568 - 1918) - одна война приходилась в среднем на четверть века.

За это время было 12 войн (в том числе Азовская, Прутский поход, Крымская и Кавказский фронт во время Первой мировой). И в большинстве случаев победа оставалась за Россией.

Рассвет и закат янычар

Рассказывая об Османской империи нельзя не упомянуть о ее регулярных войсках - янычарах.

В 1365 году по личному приказу султана Мурада I была сформирована янычарская пехота. Комплектовалась она христианами (болгары, греки, сербы и так далее) в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Таким образом работал девширме – налог кровью – которым были обложены неправоверные народы империи. Интересно то, что сначала жизнь у янычар была довольно тяжелая. Они жили в монастырях-казармах, им запрещалось заводить семью и какое-либо хозяйство.

Но постепенно янычары из элитного рода войск стали превращаться в высокооплачиваемую обузу для государства. К тому же, эти войска все реже и реже принимала участие в военных действиях.

Начало разложению было положено в 1683 году, когда вместе с христианскими детьми в янычары стали брать и мусульманских. Богатые турки отдавали туда своих детей, решая тем самым вопрос об их успешном будущем – они могли сделать хорошую карьеру. Именно янычары-мусульмане стали заводить семьи и заниматься ремеслами, а также торговлей. Постепенно они превратились в алчную, наглую политическую силу, которая вмешивалась в государственные дела и участвовала в свержении неугодных султанов.

Агония продолжалась до 1826 года, когда султан Махмуд II упразднил янычар.

Гибель Османской империи

Частые смуты, завышенные амбиции, жестокость и постоянное участие в каких-либо войнах не могли не сказаться на судьбе Османской империи. Особенно критичным оказался XX век, в котором Турцию все сильнее раздирали внутренние противоречия и сепаратистский настрой населения. Из-за этого страна сильно отстала в техническом плане от Запада, поэтому начала терять некогда завоеванные территории.

Роковым решением для империи стало ее участие в Первой мировой войне. Союзники разгромили турецкие войска и устроили раздел ее территории. 29 октября 1923 года появилось новое государство - Турецкая республика. Ее первым президентом стал Мустафа Кемаль (впоследствии, он смел фамилию на Ататюрк – «отец турок»). Так закончилась история некогда великой Османской империи.