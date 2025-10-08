«Двухсотые»: почему в СССР так стали называть погибших солдат

Термин «груз 200», обозначающий транспортировку тел погибших военнослужащих, вошел в обиход в период Афганской войны (1979-1989). Его происхождение связано с нормативными документами Министерства обороны СССР, регламентировавшими воинские перевозки.

Версии происхождения

Согласно первой версии, термин возник после издания Приказа МО СССР №200 от 8 октября 1984 года «О введении в действие Руководства по оформлению воинских перевозок». Документ устанавливал правила транспортировки тел погибших, а цифровое обозначение упрощало служебную переписку и скрывало характер груза от противника.

Более распространенная версия связывает термин с нормативным весом — 200 кг, на который выдавался перевозочный документ для цинкового контейнера с телом. Эта цифра закрепилась в военной лексике как эвфемизм, позволявший избежать прямого указания на характер груза.

Широкое распространение термина

После завершения Афганской войны термин остался в использовании всех военных подразделений, и «двухсотыми» стали называть всех погибших в ходе боевых действий. Это было подкреплено «Инструкцией о порядке оформления, выдачи воинских перевозочных документов оплаты воинских перевозок в системе МВД СССР», которая была утверждена приказом МВД СССР от 10 мая 1988 года No 100. В инструкции также указывались нормы перевозок, и обозначалось, что на гроб с телом погибшего выдается талон на 200 кг груза.

В настоящее время термин стал широко употребим благодаря кинематографу, писателям и журналистам, освещающим соответствующую тему. Теперь «грузом 200» называют любую перевозку тела в цинковом гробу.

Причины использования цинкового гроба

Тела погибших перевозят в цинковых гробах не только в России, но и в других странах, это международное требование. Так транспортируют тела погибших солдат и гражданских лиц, которые умерли вдали от постоянного места жительства. Цинковый гроб – это герметично запаянный контейнер, внутри которого размещают тело погибшего в деревянном гробу, контейнер затем укладывается еще в деревянный ящик.

Использование цинкового гроба обусловлено рядом причин. Благодаря герметичности контейнера разложение тела происходит медленно, отсутствие неприятного запаха дает возможность перевозить груз в самолете или наземном транспорте, ведь зачастую расстояния, которые необходимо преодолеть грузу, достаточно большие. Также хорошая герметизация контейнера защищает от инфекций, препятствует распространению трупных ядов и различных заболеваний. В цинковых гробах перевозят и хоронят людей, которые умерли из-за различных заболеваний, чтобы исключить риск заражения окружающих.

Другие номера грузов

Кроме «груза 200» российские военные используют и другие термины. «Груз 100» — означает перевозку боеприпасов, в эту категорию попадают все патроны, бомбы, снаряды, а также оружие, которое может быть любого типа по характеру, назначению и принадлежности.

Транспортировка раненого солдата из мест боевых действий обозначается «грузом 300», считается, что такое обозначение было дано из-за номера бланка, который заполняется на военной базе для перевозки. «Груз 400» — это перевозка контуженых бойцов, по другой информации – военнопленных. Относительно «груза 500» данные расходятся: одни источники обозначают данный это как перевозку медикаментов, другие – золота, драгоценных металлов. «Груз 700» — транспортировка денег и иных ценных бумаг, «груз 800» – «особое» или химическое оружие.

Конечно же, несмотря на совсем несмешную обстановку во время военных действий, существует и шуточный термин «груз 150». Им обозначают живых бойцов, которые не могут или не хотят передвигаться самостоятельно. Подразумеваются те, кто выпил лишнего.