На что шли нацисты в стремлении создать сверхчеловека

Бесчеловечная жестокость нацистов соседствовала со странными идеями, захватившими умы Гитлера и его приближенных. Яды, пытки, наркотики, медицинские эксперименты — на все это они шли, чтобы вывести «арийского сверхчеловека». Но что представляла собой эта идея и почему нацисты были настолько ею одержимы? «Лента.ру» совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации продолжает цикл материалов проекта «Без срока давности», посвященного преступлениям нацизма. В новом материале — история попыток превращения Третьего рейха в утопию, населенную идеальными арийцами.

Нацисты в эйфории

В сентябре 1939 года нацисты вторглись в Польшу, стремительно сломив сопротивление защитников. За следующие девять месяцев Гитлер провел головокружительную кампанию, захватив Данию и Норвегию. Европа замерла от неожиданных и стремительных блицкригов.

Политики в Великобритании и Франции пытались успокоить и население, и самих себя, утверждая, что Гитлер насытился и остановится на достигнутом. В историю это время вошло как «странная война»: на французском — drôle de guerre, на английском — phoney war, на немецком — sitzkrieg (сидячая война).

Оглядываясь на ход польской кампании вермахта, военачальники в той же Франции были не на шутку напуганы

Танковые дивизии немцев преодолели все линии польской обороны, как будто они были игрушечными. Вермахт безжалостно расправлялся с польскими солдатами, для которых война стала неожиданностью и шоком. Некоторым нацисты представлялись кровожадными берсерками, которые не нуждаются ни в сне, ни в еде, ни в медицинской помощи. Масштаб и скорость их наступлений деморализовали противника.

Складывалось впечатление, что фюрер действительно выпустил на волю берсерков, которые не нуждаются ни в сне, ни в еде, ни в медицинской помощи. Масштаб и скорость их наступления деморализовали противника. Истекавший кровью раненый солдат СС или вермахта мог продолжать кидаться на противника, словно заведенный, с отрешенным осоловевшим взглядом.

Только в XXI веке всплыли факты, которые смогли объяснить «сверхчеловеческое» поведение гитлеровцев с медицинской точки зрения. Фрайбургский военный архив сохранил некоторые доклады сотрудников военно-санитарной службы, в которых не раз и не два упоминалось употребление солдатами метамфетамина. Объяснение сверхспособностей эсэсовцев оказалось прозаическим.

Зачастую у солдат отмечаются эйфория, обострение внимания, заметное повышение работоспособности, прилив сил, ярко выраженное возбуждающее действие. Солдаты, не чувствуя усталости, работают целый день напролет. Уровень депрессии снижается, возвращается нормальное настроение Из доклада офицера 3-й танковой дивизии вермахта, форсировавшей Вислу

По мыслям идеологов Третьего рейха, настоящий ариец, он же будущий человек новой эры, а попросту — сверхчеловек, не должен был знать страха, усталости, боли. У немецких танкистов, летчиков, пехотинцев, артиллеристов не возникало никаких сомнений в своих поступках и в приказах командования. Любые сочувствие и эмоции благополучно глушил метамфетамин.

«Все свежи и бодры, дисциплина безукоризненна. Легкая эйфория, жажда деятельности. Душевный подъем, сильное возбуждение. Никаких несчастных случаев. После приема четырех доз двоение и цветовые вспышки в глазах», — так писал об эффекте первитина (метамфетамина) на солдат консультант-физиолог санитарной инспекции немецких сухопутных войск вермахта Отто Ранке.

По словам немецкого исследователя Нормана Олера, автора книги «Третий рейх на наркотиках», все первые месяцы Второй мировой для немецких солдат прошли в эйфории и приятных галлюцинациях, которые сопровождали бесконтрольную резню военных и гражданских на оккупированных территориях. Впоследствии выяснилось, что руководство Третьего рейха накануне войны вложило миллиарды рейхсмарок не только в военную технику и обучение военных, но и в фармацевтическую индустрию.

Наркотики помогли нацистам сделать своих военных почти суперсолдатами. Но верхушка рейха грезила большим — они мечтали превратить всю нацию в сверхлюдей, способных на невозможное и без помощи первитина.

«Мы стоим на берегу грандиозной мутации»

В некотором смысле историю нацизма можно читать как хронику метаморфоз, которые переживал человек, сосредоточивший в своих руках практически абсолютную власть. Гитлер постепенно все дальше отрывался от реальности — и точку невозврата прошел в переломный период Второй мировой, который он безвылазно провел в законспирированной ставке «Волчье логово» (Wolfsschanze). Волком, или Вульфом из этого названия был сам фюрер, несколькими десятилетиями ранее выбравший себе этого хищника в качестве партийного псевдонима.

Волчье логово представляло собой почти сотню бункеров, защищенных тремя линиями обороны, минными полями и железной паутиной наэлектризованной колючей проволоки

Для того чтобы разминировать секретную ставку, после войны понадобилось одиннадцать лет — закончили только в 1956-м.

Именно отсюда, из самого защищенного бункера Европы, Гитлер руководил операциями на Восточном фронте, здесь он все глубже погружался в фантазии, граничившие с безумием.

Норман Олер отмечает, что именно в этот период Гитлер попал под влияние своего личного врача Теодора Морелля. Дилетант в медицине, тот подбадривал своего пациента инъекциями витаминов, гормонов и наркотиков. Невероятный магнетизм, позволивший безвестному ефрейтору стать вождем целой нации, к 1942 году начал иссякать, в дальнейшем без допинга Гитлер обойтись уже не мог.

В ночь с 25 на 26 января 1942 года, почти сразу после того, как Красная армия резко перешла в контрнаступление, Гитлер до глубокой ночи держал своих подчиненных в «Волчьем логове». От него ждали решений насущных вопросов фронта, но фюрер вместо этого озвучивал фантазии, в которых не только этапы истории человечества, но даже геологические периоды были перетасованы, как колода карт у шулера.

Я допускаю, что здесь обитали существа, которые могли жить на любой высоте и глубине, ибо атмосферное давление отсутствовало Адольф Гитлер

Фюрер рассуждал о том, что двое из этих сверхлюдей сумели спастись, сохранив свой геном, чтобы тут же охарактеризовать всю историю человечества как борьбу льда и огня. Было трудно не заметить злую иронию в отношении его собственных солдат и офицеров, получавших за поражение под Москвой медаль с ярким неофициальным названием — «мороженое мясо». Но для Гитлера эти трудности были временными и незначительными. Он грезил много большим.

Мы стоим на берегу грандиозной мутации, она даст человеку могущество, которым древние наделяли богов Адольф Гитлер

В самом деле, что такое пара сложных фронтовых месяцев по сравнению с той тысячей лет, которую фюрер предсказывал своему рейху? В его планах век с лишним требовался только на то, чтобы перекроить карту мира, избавиться от народов, названных им неполноценными, и расселить колонистов на оккупированных территориях. Гиммлер добавлял, что понадобится 120 лет, чтобы превратить немцев в расу господ с чистой арийской кровью. На протяжении следующих столетий нацисты собирались превращать этих голубоглазых блондинов в настоящих сверхлюдей, которым были бы нипочем любые катаклизмы и причуды истории.

Отцом-вдохновителем всех этих завиральных планов был Ганс Гербигер, мыслитель с сомнительным прошлым и спорной репутацией, заслуживающий того, чтобы присмотреться к нему внимательнее.

Между ними лед

В середине 1920-х, пока НСДАП пополняли все новые последователи, а Гитлер делал первые шаги на пути к власти, в научных кругах Германии тоже объявился выскочка — Ганс Гербигер. 65-летний инженер по образованию, успевший баснословно разбогатеть еще в начале века, чтобы затем разориться во время Первой мировой, в 1925-м превратился в видного публициста и лектора.

Гривастый, седобородый, коренастый и очень подвижный, как будто подражавший древнегреческим божествам, пропагандировал с кафедр ведущих университетов свою доктрину «вечного льда». Осмелившиеся спорить с ним слушатели изгонялись из аудиторий с позором, зачастую их выбрасывали коричневорубашечники из нацистских «штурмовых отрядов» (СА). Посещавший выступления «старца» Гитлер слушал его с особым вниманием.

В том же 1925 году Гербигер разослал ведущим ученым Германии письма следующего содержания:

Пришла пора выбирать, с нами вы или против нас. В то время как Гитлер будет расчищать политику, Ганс Гербигер выметет ложные науки. Доктрина льда будет знаком возрождения германского народа. Берегитесь! Становитесь в наши ряды, пока еще не поздно! Ганс Гербигер

Ложными, по мнению псевдомудреца, были как теория эволюции Дарвина, так и представления об эллипсоидной форме Земли. С парохода истории им сбрасывались ученые от Архимеда до Эйнштейна. Тем временем сам Гербигер был провозглашен нацистами «Коперником XX века». Он отвечал своим поклонникам взаимностью, на каждом углу прославляя «возрождающих гордость нации» молодчиков, избивавших своих оппонентов на улицах Германии. Прихода Гитлера к власти скончавшийся в 1931-м Гербигер не дождался, но влияние его идей на нацистов оказалось более живучим.

Кровь и почва

Доктрина вечного льда Гербигера удобно сочеталось с основой догматов НСДАП — оголтелым расизмом. «Если мировоззрение национал-социализма свести к его ядру, то таковым окажется расизм», — подчеркивал нацистский рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства Рихард Вальтер Дарре, который был страстным поклонником еще одной бесчеловечной идеи — концепции крови и почвы.

Что такое «Кровь и почва»? «Кровь и почва» (Blut und Boden) — неоромантическая концепция о народе как единстве «крови» (расы) и «почвы» (родной земли). Взаимосвязь национального происхождения (крови) и родной земли (почвы), дающей нации пропитание, рассматривалась как стержень национал-социалистической расовой политики и культурно-политического воспитания. Также идея «крови и почвы» легла в основу концепции Lebensraum — «жизненного пространства», ею же обосновывался нацистский «натиск на восток».

Так расовый вопрос в мировоззрении нацистов слился с геополитическим. Решать оба они собирались очевидным образом — военными завоеваниями, за которыми должны были следовать массовые репрессии и чистки по признаку национальности и религии.

Миллионы жертв фюрера не смущали, в его глазах это была достаточная цена за становление германского сверхчеловека

Само понятие «сверхчеловек» было сформулировано еще в XIX веке далеким от политики философом Фридрихом Ницше. В текстах мыслителя «сверхчеловек» не был однозначной величиной — Ницше подразумевал субъекта истории, который находится в постоянной борьбе с собой и с теми недостатками, которые формируют в нем мещанство, инерция, устаревшие консервативные ценности. Сверхчеловеком в таком контексте становился тот, кто порывал с этим наследием в пользу новых идей и современности, сам становился судьей себе и своим поступкам.

Неизвестно, насколько вдумчиво Гитлер читал Ницше, но само слово «сверхчеловек» ему явно приглянулось, в отличие от его размытого, лишенного конкретики определения. Прочитав в трактате Ницше «Так говорил Заратустра» про неких «белокурых бестий», Гитлер, казалось, нашел предсказание триумфа голубоглазых арийских блондинов, которым суждено определять судьбы мира. Подлинные идеи Ницше нацистам уже были не нужны. Как всегда, фюрер почерпнул у философа лишь то, что удобно ложилось на его популистские нарративы.

Соединив учение германофила Хьюстона Чемберлена о приоритете арийцев над другими народами, геополитическую теорию Карла Хаусхофера о «жизненном пространстве» для немцев и ницшеанский пафос, Гитлер вознамерился повернуть историю в нужное ему русло. Отсутствие у фюрера систематического образования оказалось ему только на руку, — тем убедительнее звучали его завиральные речи.

Как немцы поверили в теорию неполноценности русских славян? Термин «недочеловек» был придуман не Ницше, а оголтелым американским расистом и поклонником нацистов Лотропом Стоддардом. Он утверждал, что после прихода большевиков к власти Россией управляет один из самых дегенеративных народов на земле. По мнению Стоддарда, комбинация из врожденной расовой неполноценности и большевизма породила такой тип человека, как the under-man («подчеловек», или недочеловек), или «унтерменш» (Untermensch)

Группа ариев

«Я и сегодня все еще считаю, что Гитлер был сверхчеловеком. Он так умел вдохновить и приковать к себе внимание людей, что они добровольно следовали за ним. Гитлер был для меня Господом, олицетворением всего немецкого народа. Я твердо верил в то, что он не может совершать ошибок», — заявил в 1945 году бывший гауляйтер Бургенланда Тобиас Порчи.

Тех, кто даже после падения Третьего рейха продолжал восхищаться Гитлером, было немало. Этому феномену, представляющему собой причудливую смесь стокгольмского синдрома и ностальгии о старых добрых временах, посвящено немало книг психоаналитиков, философов и публицистов. Но как фюреру удалось убедить немцев не просто в личном величии, а в своей божественной природе?

Нацисты апеллировали к прошлому, причем совсем не тому, что описывали учебники истории. Гитлер считал себя ни много ни мало проводником воли существ, правивших планетой задолго до первых известных нам цивилизаций. Великие арии, атланты, сверхлюди — в нацистской риторике они фигурировали под разными именами, а основу для таких образов подготовил своей доктриной вечного льда Ганс Гербигер.

Согласно Гербигеру, раньше у Земли было четыре Луны, и с падением каждой сменялась геологическая эпоха

Переходные периоды между этими эпохами якобы сопровождались борьбой льда и пламени, ключевую роль в которой, по мысли Гербигера, каждый раз играли сверхлюди арийского происхождения. Гитлеру эта теория понравилась настолько, что он принялся искать ее доказательства, причем как в ледниках Арктики, так и в горах Кавказа. Самой же знаменитой экспедицией немцев в поисках следов древних ариев стала снаряженная Гиммлером засекреченная миссия в Непал — в мифическую Шамбалу.

Маленькая воображаемая страна

На поиски Шамбалы Гиммлера сподвигли идеи Клауса Хаусхофера и любовь к мифологии. Он поверил непальским легендам, утверждавшим, что пустыня Гоби некогда была оазисом, за три тысячи лет до нашей эры пережившим катастрофу. Уцелевшие представители якобы переселились в пещеры Гималайских гор, чтобы создать там новую цивилизацию — так называемую Шамбалу.

Согласно тезисам Хаусхофера, именно через Гималаи проходила ось земного шара, власть над которой якобы давала возможность подчинить себе весь остальной мир

В 1938 году, когда Гитлер совершил аншлюс Австрии, тайная экспедиция из пяти офицеров СС по личному приказу Гиммлера отправилась в Непал искать Шамбалу. Четыре года спустя Гиммлер в том самом «Волчьем логове» представил Гитлеру доклад об их путешествии, который занял две тысячи страниц.

Но в итоге Гиммлер расписался в том, что тибетская миссия провалилась: нацисты не смогли проникнуть в Шамбалу. Зато им удалось убедиться, что тибетцы (для этого пришлось измерить их черепа специальными штангенциркулями) действительно потомки «сверхлюдей» из далекого прошлого. Впрочем, никакого пиетета перед ними немцы не испытывали, так как считали, что население Тибета пришло к вырождению из-за кровосмешения с низшими расами.

Свою историю и свое будущее нацисты видели иначе: они были убеждены, что смогут превратиться в народ уберменшей, сохраняя чистоту крови

Неестественный отбор

Чтобы кровосмешения, способного испортить чистоту нации, не случилось, уже в середине 1930-х в Третьем рейхе ввели специальные расовые законы.

Ключевым формуляром стала расовая таблица Бруно Шульца. В ней фигурировали пять градаций, или групп, принадлежность к которым определяли цвет волос и глаз, а также форма разреза глаз. Опираясь на указания Шульца, нацисты отличали представителей нордической расы — единственной, которой было отведено место в будущем «тысячелетнего рейха». Все остальные народы были обречены на вымирание или на рабское положение при германских сверхлюдях.

Сам же немецкий сверхчеловек — «уберменш» — должен был стать универсальным солдатом, который прорывает любые укрепленные позиции противника, может по несколько суток обходиться без сна, преодолевать, если понадобится, пешим ходом десятки километров. Конечно же, «уберменш» всегда должен быть готов пожертвовать собой во имя фюрера.

Чтобы понять, как можно улучшить ради этого идеала человеческую природу, нацисты вовсю пустились в эксперименты над узниками концлагерей. Несчастных пленников замораживали во льду и топили под водой, мучили огнем и операциями на хирургическом столе. И это только самые мягкие из бесчеловечных пыток и опытов, которые проводили в лагерях смерти.

В реальности единственным инструментом, которым нацистам удалось по-настоящему овладеть, стали наркотики

***

Впрочем, химическое чудо, превратившее солдат вермахта в «берсерков» и способствовавшее первым блицкригам Германии, было рассчитано на кратковременный эффект, о котором говорил в том числе и Гитлер. Он был уверен, что война будет быстрой, а уже после победы начнется строительство «тысячелетнего рейха». Но когда блицкриг обернулся затяжной войной на два фронта, немецкие «сверхлюди» столкнулись с такими побочными явлениями, как абстиненция, психоз и паника.

Когда армия Паулюса была окружена под Сталинградом, а ход войны изменился, в глубокую депрессию впал не только Гитлер. У немецких офицеров, попавших в советский котел, случился «культурный шок». Еще недавно они разглагольствовали, что только «унтерменши» могут прибегать к каннибализму в критических условиях, а вскоре, столкнувшись с голодом в лагерях для военнопленных, увидели случаи повсеместного людоедства среди своих соотечественников.

Тысячелетний рейх от мечты о сверхчеловеке до поедания трупов докатился всего за десять лет

10 декабря 1944 года глубоко больной Гитлер был вынужден бежать из «Волчьего логова» в бункер «Орлиное гнездо» в 40 километрах от Франкфурта-на-Майне: к его предыдущей ставке уже подступали советские войска. 30 апреля 1945 года он застрелился. Тот, кто провозгласил себя первым сверхчеловеком современности, оказался вполне по-человечески смертен.