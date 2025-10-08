Как пенсионер выжил три недели в тайге с тремя спичками

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых. Уже 10 дней 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и 5-летняя дочь Арина не выходят на связь. Они ушли в поход 28 сентября и не вернулись. Похожая ситуация произошла 5 лет назад. Виктор Виноградов с псом Тором три недели блуждал по лесу, после чего сам вышел к людям. История мужчины вселяет надежду на то, что у любой ситуации может быть счастливый исход.

© Соцсети

Дочь Виктора Виноградова отмечает: во всех историях с потерявшимися людьми есть общие черты. Как правило, родные очень переживают за здоровье и жизнь близких, их пугают неопределённость и неизвестность.

«Описать и понять это могут люди, которые хоть раз кого-то теряли. Когда кто-то теряется, ты перестаёшь нормально жить», — отметила Татьяна в беседе с «МК».

Женщина пояснила, что каждое своё действие проецировала на отца: голоден ли он, холодно ли ему, где нашёл ночлег и может ли укрыться от дождя или ветра. Время ожидания хоть каких-то новостей от спасателей и волонтёров она назвала настоящим адом.

Три недели в лесу

Татьяна Виноградова отметила: пропажу главы семейства они с матерью заметили не сразу. Оказалось, Виктор пошёл в лес ещё 1 октября, однако семья, живущая в городе, не сразу поняла, что мужчина потерялся:

«Он часто жил на даче с моими собаками, а мы все работаем в городе. Думали, что всё в порядке. Когда мама в выходной приехала, то поняла – папы нет уже несколько дней».

Виноградова обратила внимание, что лес отец хорошо знал, поскольку дача находится на окраине посёлка. Но даже это не уберегло мужчину от неприятности.

© Виктор Виноградов с женой

Дочь потерявшегося отметила, что заблудился мужчина в период золотой осени. Во время листопада дороги становятся похожими друг на друга, а следы быстро заметаются опавшими листьями. Даже опытные путешественники могут легко сбиться с пути.

Как удалось выжить

По воспоминаниям Татьяны Виноградовой, в 2018 году осень была на удивление тёплой. Заморозки начались с 12 октября, затем наступили тёплые «окна», а вернулись заморозки лишь 15 и 17 октября. Чтобы справиться с холодами, пёс ложился сверху на хозяина и грел его. Также Виктор делал себе шалаш из еловых веток, который защищал его от холода. Это спасло мужчину от переохлаждения.

При этом в лес Виноградов отправился в одной ветровке и с тремя спичками в коробке. Мужчина планировал недолгую прогулку по лесу, поэтому никаких специальных приспособлений и снаряжения с собой не имел.

Татьяна отмечает: страха в лесу её отец не чувствовал, все силы направив на выживание и путь домой. Она назвала родителя «человеком старой закалки», который знал, что обязательно выйдет из леса. Больше всего Виктор переживал за пса и заботился о животном. Для пропитания собаки мужчина ловил ей мышей, а сам спасался с помощью ягод рябины, еловых отростков и растительного масла, найденного в одном из охотничьих домиков.

Запасов еды или тёплых вещей в избушке не было, поэтому Виктор оставил там записку со своим номером телефона и ушёл. Её нашли лишь спустя две недели после возвращения мужчины домой.

За время блужданий по лесу Виноградов не только не получил никаких травм, но и забыл о давней боли в ноге.

Медведи и тропы

Татьяна Виноградова рассказала, что медведицу с медвежатами её отец видел лишь однажды. К счастью, звери находились далеко от него, а пёс их не учуял и не залаял.

Выйти к людям Виктору помогли звуки лесопилки. При этом он ждал звуки местного завода. Расположенное на окраине посёлка предприятие часто подаёт сигнал, чтобы заблудившиеся неподалёку люди могли выйти из леса.

Однако за несколько дней до пропажи Виктора в лесу заблудилась женщина. Она смогла выйти из тайги лишь спустя три дня, отметив, что сигнал завода её дезориентировал. Из-за этого сигналы перестали подавать. Мужчина же признался, что ждал их.

В итоге Виктор Виноградов ушёл от изначальной точки на 55 километров. Сколько ему пришлось петлять по лесу, он сказать не смог. Счёт времени Виноградов потерял уже через несколько дней. Чтобы не отчаиваться, он пел песни, общался с собакой.

Предполагалось самое страшное

Дочь потерявшегося отметила, что следователи проверяли все версии случившегося: от нападения животных до криминального происшествия. Под подозрение попали даже родственники и близкие друзья Виктора. К счастью, ни одна из самых тяжёлых версий не подтвердилась.

21 октября Виктор сам вышел к людям. К счастью, серьёзных проблем со здоровьем он не заработал. А вот пёс выжить не смог. Из-за скудного питания животное столкнулось с проблемами с пищеварением, операция не помогла сохранить ему жизнь.

© Виктор Виноградов с псом Тором после выхода из леса

Вспоминая о том случае, Татьяна отметила: важно не опускать руки и верить в благоприятный исход. Она рассказала, что даже после слов спасателей о том, что поиски мужчины прекращены и начались поиски останков, она продолжала верить в благоприятный исход. К счастью, история окончилась благополучно.

Комментируя случившееся, Виноградова отмечает: родные потерявшихся не должны опускать руки. Искать нужно до последнего шанса.