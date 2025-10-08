Почему наши предки в день Ивана Путника не надевали ношеную обувь

В православии в этот день чтят Ивана Богослова или апостола Иоанна, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народном календаре отмечают день Ивана Путника. Он считался покровителем не только путешественников, но и иконописцев.

Была такая примета, что, если икону украсть или осквернить, можно серьезно заболеть. Плохой приметой было падение образа со стены или появление на нем трещины, считалось, что это приведет к несчастьям и скорби. В этот день не отправлялись в путешествия и в дорогу после захода солнца, верили, что иначе в пути могут подстерегать неприятности.

Хорошей приметой было в этот день провести смотрины, тогда будущие муж и жена будут жить в радости и богатстве. Нельзя было в этот день надевать старую ношеную обувь, считалось, что она приведет к полосе неудач в жизни. Не работали после полудня, чтобы не навлечь на себя сорок бед. Плохой приметой было шуметь, кричать и ругаться в этот день, верили, что в такой атмосфере жить придется год. Хорошей приметой было в этот день найти или получить на сдачу пятак, монету тщательно мыли с щеткой и мылом, натирали до блеска, а затем клали в кошелек и носили месяц. Считалось, что пятак привлечет в дом богатство.

Если на Ивана Богослова выпал первый снег, то с Михайлова дня (21 ноября) начнется настоящая зима. Снег идет с дождем - жди теплый январь. Весь день светит солнце - июль будущего года будет холодным и дождливым. Если на закате тучи белые - следующий день будет ненастным, а розовые - к отличной погоде. Мыши в норы траву прячут - к зиме с сильными морозами.