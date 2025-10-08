Четырехметровую акулу впервые поймали на удочку

У берегов британского Корнуолла рыбаки поймали на искусственную приманку лисью акулу длиной четыре метра. Об этом сообщает издание Angling Times.

По данным издания, это первый задокументированный случай вылова лисьей акулы на удочку с воблером в Великобритании.

Рыбу ловили с чартерного судна. Капитан Сэм Нарбетт заметил крупную рыбу на эхолоте и, предполагая, что это синеперый тунец, попросил рыболова Стива Флетчера опустить приманку на нужную глубину. Рыба тут же клюнула.

Через несколько минут капитан понял, что это не тунец. Что им попалось, стало понятно только через 20 минут, когда рыба выпрыгнула из воды, как это делают лисьи акулы. Чтобы справиться с ней, рыбакам понадобился примерно час. Позднее акулу отпустили.

