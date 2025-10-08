К чему оказались не готовы советские солдаты на Афганской войне

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989) выявило существенный разрыв между традиционной военной подготовкой и реальными условиями ведения боевых действий.

Проблемы первоначальной подготовки

Как свидетельствует ветеран Сержан Казакпаев в книге Александра Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана», многие военнослужащие прибывали в Афганистан с установкой на борьбу с «преступниками и бандитами», без понимания местных политических и социальных реалий.

Систематическая подготовка с учетом афганской специфики начала проводиться лишь с 1983 года, согласно приказу командующего Туркестанским военным округом. Документ предусматривал специализированное обучение: действиям в горной местности, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. особенностям обращения с оружием в местных условиях.

Сержан Казакпаев (его воспоминания приводятся в книге «Трагедия и доблесть Афгана») говорил, что опыт ведения боя в Афганистане приобретался непосредственно в процессе боестолкновений. Как писал Казакпаев, солдаты и офицеры советской армии (за исключением спецподразделений), в основном, не были готовы к боям в условиях горного Афганистана.

С кем и за что воевали?

По мнению ветерана боевых действий в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды Андрея Архицкого, «афганцы» стали «заложниками чужой войны»: они воевали неизвестно за что и зачем.

Но вместе с тем советские военнослужащие, отмечает Архицкий, были готовы на самопожертвование – это осознавали и сами моджахеды. «Афганец» приводит один из примеров подобного поведения в бою. Моджахеды (их было 150) атаковали высоту, занимаемую пятью шурави. Шесть дней они не могли взять укрепление, потеряли сто человек. В итоге всех пятерых русских «духи» взяли в плен и потом отпустили – настолько мужество израненных русских впечатлило душманов.

... Лейтенанты Николай Кузнецов и Александр Демаков подорвали себя гранатами, прикрывая отход своих подразделений. Общеизвестна история о восстании советских военнопленных в пакистанском лагере Бадабер в 1985 году, когда погибло свыше десятка солдат и офицеров, плененных душманами при разных обстоятельствах.

Другой «афганец», Александр Бахтин, писал, что «духи» могли переодеваться в советскую военную форму и разговаривать по-русски лучше, чем туркмены или казахи. Поначалу солдаты не понимали, почему на боевых выходах разрозненными группами нельзя заходить вглубь кишлаков (душманы в таких ситуациях немедленно атаковали). Глиняные дувалы (заборы) служили хорошим прикрытием для моджахедов, и сдерживали даже автоматные очереди. Душманы часто стреляли в последнего солдата, шедшего в группе, чтобы русские не сразу сообразили, откуда ведется огонь.

Бахтин говорил, что зачастую советские войска вытесняли душманов из кишлаков, меняли позиции, продвигаясь дальше, а моджахеды тем временем снова занимали те же самые селения. Ограниченный контингент советских войск действительно в силу своей сравнительной немногочисленности не мог располагаться гарнизонами в каждом афганском кишлаке.