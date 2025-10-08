Предвестника катаклизмов поймали накануне обещанного конца света

Индийские рыбаки случайно поймали предвещающего катаклизмы сельдяного короля накануне обещанного южноафриканским пастором Джошуа Мхлакелой конца света. Об этом сообщает India Today.

Редкую рыбу, появление которой по легенде предвещает землетрясения и прочие катаклизмы, выловили рыбаки из штата Тамилнад в воскресенье, 5 октября. Сельдяной король попался экипажу рыболовного судна в заливе Маннар. Разбирая улов, рыбаки обнаружили странное длинное существо, которое весило около шести килограммов и было более трех метров в длину.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела назвал точную дату конца света. По его словам, Иисус Христос должен явиться на землю 7-8 октября. Изначально Мхлакела утверждал, что апокалипсис случится 23 и 24 сентября, но сдвинул даты, когда этого не произошло. Он объяснил это тем, что перепутал юлианский календарь с грегорианским.