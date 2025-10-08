Вскрытие Василия Шукшина: что поразило патологоанатомов

2 октября 1974 года на съёмках фильма «Они сражались за Родину» скоропостижно скончался Василий Шукшин. Официальной причиной смерти была признана сердечная недостаточность, однако обстоятельства кончины 45-летнего писателя и актера продолжают вызывать вопросы.

Медицинские парадоксы

Незадолго до съёмок Шукшин прошёл обследование в Центральной кремлёвской больнице. Кардиограмма не выявила патологий, хотя врачи диагностировали язвенную болезнь желудка. При этом патологоанатомы, проводившие вскрытие в Волгограде, были поражены состоянием сердца — по их заключению, орган соответствовал возрасту 80-90-летнего человека с признаками сильного износа.

Особое внимание исследователей привлекает образ жизни Шукшина. Известно, что во время работы над рукописями он мог выпивать до нескольких десятков чашек кофе за ночь, хотя врачи разрешили ему этот напиток несмотря на язву.

Рисовал похороны

Лидия Федосеева в одном из интервью рассказывала, что мужа убили — ведь никаких проблем с сердцем у него никогда не было. Но в последние дни перед смертью он проявлял крайнюю обеспокоенность, словно предчувствовал недоброе. Юрий Никулин, также снявшийся в фильме «Они сражались за Родину», вспоминал, что за день до смерти застал Шукшина, что-то рисующим на пачке из-под сигарет. Близкий друг актера Георгий Бурков спросил, что именно тот рисует. На что Василий Макарович ответил:

«Да вот видишь, горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны…».

Странности смерти

Люди, первыми побывавшие в каюте, где умер Шукшин, обратили внимание на разбросанные вещи и странный пряный запах, напоминающий то ли миндаль, то ли корицу. Именно это позволяет думать об отравлении актера. Тем более, что рядом с каютой был замечен подозрительный человек, напоминающий агента КГБ. Другим косвенным доказательством неестественности смерти Шукшина является отказ от повторного вскрытия в Москве, несмотря на желание родственников.

Поэтому подозрения, что смерть Шукшина — это акция со стороны служб госбезопасности, вполне имеются. Ну а что касается причины, многие, знавшие Василия Макаровича утверждают, что ей могла стать картина про Стеньку Разина, которую тот «пробивал и пробил» на Мосфильме. Поговаривают, что в верхах очень боялись того, каким будет фильм и как на него отреагируют зрители.