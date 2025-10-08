Семь «сталинских сестер» давно стали символом Москвы, но изначально их должно было быть восемь. Причем никакой мистики или «семи холмов» – все прозаичнее.

Высотки начали строить в 1947 году к 800-летию Москвы. Каждое здание символизировало одно столетие истории города. Поэтому и было запланировано восемь высоток – последнюю хотели возвести в Зарядье, у самой Москвы-реки.

Но после смерти Сталина проект свернули. Во-первых, он оказался слишком затратным. Во-вторых, новая власть во главе с Хрущевым начала кампанию против архитектурных излишеств. Так Москва осталась с семью сталинскими высотками, а восьмая так и осталась на бумаге. Исторический символ не сложился.

