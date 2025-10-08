Женщина сбросила 28 килограммов за год из-за неудачного фото

Жительница Австралии по имени Мел сбросила лишний вес благодаря диете, которую разработало австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO). Об этом она рассказала The Sun.

По словам Мел, она стала набирать лишние килограммы из-за нездоровых перекусов и частой доставки еды. Женщина решила похудеть, после того как увидела свою неудачную фотографию. По ее словам, на снимке она выглядела слишком толстой, старой и несчастной.

Свой путь Мел начала с диеты от CSIRO, основанной на потреблении продуктов с низким гликемическим индексом и высоким содержанием белка. Постепенно она начала регулярно заниматься спортом. Благодаря этому ей удалось сбросить за год 28 килограммов.

По утрам Мел ест овсянку или оладьи с медом или арахисовой пастой. На обед готовит салаты, а вечером — овощи и мясо. Как признается женщина, программа CSIRO помогла ей понять, что еда — не враг. Даже сейчас она позволяет себе брать еду навынос, просто делает это редко.

Женщина рассказала, что диета не только помогла ей похудеть, но и улучшила ее здоровье. Так, она стала лучше спать, состояние ее кожи улучшилось, и боли в коленях, часто мучившие ее в прошлом, прошли.

Ранее сообщалось, что жительница графства Эссекс, Великобритания, избавилась от тяги к еде с помощью питьевой воды и сбросила лишний вес. Благодаря привычке пить по три-четыре литра воды в день, чтобы заглушить аппетит, она похудела на 25 килограммов за четыре месяца.