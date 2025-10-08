Каждое лето в индийском Гоа проходит весёлый праздник São João. Люди надевают венки из листьев и цветов, поют, танцуют и с радостным криком прыгают в колодцы и пруды. Праздник посвящён рождению Иоанна Крестителя и символизирует радость и обновление природы в начале сезона дождей. Зачем в Гоа прыгают в колодцы: традиции загадочного праздника - об этом подробнее на сайте Туристас.

Традиция пришла из Португалии, но в Гоа приобрела местный колорит. По легенде, младенец Иоанн «подпрыгнул» от радости в утробе Елизаветы — гоанцы повторяют это, прыгая в воду. Самое яркое празднование проходит в деревне Сиолим с парадом украшенных лодок, песнями и танцами.

Есть и семейный обычай — «день зятя»: молодого мужа угощают и принимают в семью. Сегодня São João становится экологичным — без пластика, с уважением к воде и природе. Его отмечают не только в Гоа, но и среди гоанцев за рубежом.