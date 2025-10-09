Кто 9 октября празднует День гвоздестояния

9 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День любопытных событий, День отражений в лужах и День гвоздестояния.

© Вечерняя Москва

День любопытных событий

День любопытных событий призывает людей оглянуться вокруг себя и обратить внимание на необъяснимые и загадочные явления. В этот праздник следует попытаться разгадать тайны Бермудского треугольника, рисунков на плато Наска, Стоунхенджа и других необъяснимых явлений. Также можно исследовать и странные психологические феномены, например, дежавю или эффект Манделы. А любители космоса в эту дату изучают сообщения очевидцев НЛО и инопланетян.

День отражений в лужах

День отражений в лужах отмечается в честь испанского фотографа Гвидо Гутиэрреса Руиса, который прославился снимками отражения в лужах городов и людей. Эти кадры напоминают параллельный мир, где все перевернуто сверху вниз. Поэтому в этот праздник следует последовать его примеру и сделать похожие фотографии.

День гвоздестояния

День гвоздестояния отмечается 9 октября, так как в эту дату в 2011 году российский преподаватель йоги Георгий Горгиладзе установил мировой рекорд — он простоял на гвоздях два часа и пять минут. Позже спортсмен неоднократно побил свой же рекорд: в 2016 году Горгиладзе смог простоять на гвоздях 12 часов 5 минут. Отметить этот праздник можно, попробовав заняться гвоздестоянием. Главное, делать это под присмотром опытного человека.