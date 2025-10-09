«Грязный плут и подлый шантажист»: почему выборы в США всегда проходят грязно?

Президентские выборы 2024 года в США стали одними из самых скандальных в современной истории. Действующий президент Дональд Трамп во время кампании едва не оказался в тюрьме, пережил покушение и сумел убедить главного соперника — бывшего президента Джо Байдена — снять свою кандидатуру. При этом западные СМИ связывают рост числа скандалов в американской политике именно с возвращением Дональда Трампа. Действительно ли он изменил правила игры, или выборы в США никогда не были полностью прозрачными? Ответ на этот вопрос ищет политический аналитик, американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский — автор недавно вышедшей в издательстве Fortis Press книги «Эпоха громких обещаний. История самых ярких выборов нашего времени». С разрешения автора «Лента.ру» публикует отрывок из этого исследования.

***

Представьте себе избирательную кампанию, в которой противостоять друг другу будут три кандидата. Один обвиняется в четырех уголовных делах: по одному из них присяжные уже признали его виновным, так что он стал первым президентом в мире, которому предъявлено официальное обвинение и грозит реальный срок. Он похоронил свою бывшую жену на поле для гольфа и выпустил авторскую Библию. Второй кандидат стал одним из самых непопулярных политиков за всю историю президентов США. Его подозревают в деменции и слабости — как физической, так и ментальной. Третий кандидат представляет самый известный политический клан США, от него отвернулась родная семья, он противник вакцинации и на протяжении нескольких лет в его голове жил червь-паразит.

Кажется, это невероятная история? Все зависит от контекста. Имена кандидатов — Дональд Трамп, Джозеф Байден и Роберт Кеннеди-младший. Они стали кандидатами на выборах президента США в 2024 году

В этой главе мы разберемся, почему выборы в Штатах именно такие, какие они есть, обсудим наиболее яркие кампании последних лет — 2016 и 2020 годов — и немного затронем 2024-й.

Невероятно правдоподобная история

Прежде чем обсуждать самые конфликтные выборы в истории Штатов, давайте поговорим о политической культуре этой страны. Однажды Марк Твен написал пронзительную историю, которая позже стала известна всему миру. Она получила название «Как меня выбирали в губернаторы». Через рассказ писателя можно по-настоящему понять, что же такое эти загадочные американские выборы.

Битва за пост губернатора штата Нью-Йорк. Твен выдвигается беспартийным, идет самовыдвиженцем. Ему противостоят партии, о которых мы поговорим позже.

Поначалу писатель совсем не волнуется, ведь за всю жизнь он не совершил ни одного мерзкого и недостойного поступка. А вот его оппоненты Джон Т. Смит и Блэнк Дж. Блэнк известны своими публичными ошибками. Короче, у Твена безупречная репутация, у его оппонентов ситуация иная: из «достижений» — только скандалы.

Чем ближе к выборам, тем сильнее наш кандидат начинает переживать. Он не спит ночами и даже пишет своей бабушке, чтобы спросить, правда ли он прожил жизнь честно и достойно

Та уверяет его, что он по-настоящему честный, искренний и добрый человек. Ведь обратного в газетах не утверждают!

Успокоившись, Твен продолжает кампанию. Но он и представить себе не мог, что его ждало дальше. Первая же газета обвинила его в лжесвидетельствовании под присягой (уголовная статья) перед 34 свидетелями по делу о попытке присвоить землю в городе Вакаваке (Кохинхине). Твен якобы пытался украсть клочок земли у бедной вдовы-туземки. Это была последняя собственность вдовы и ее детей, где они выращивали бананы для пропитания. В конце статьи автор задавался вопросом, решится ли Твен публично объясниться перед избирателями?

Конечно, Твен был в шоке от настолько неубедительных обвинений и ни на что не ответил. Да и что отвечать, если это была гнусная ложь? На следующий день вышел свежий номер, где появилась статья, в которой газета обвиняет Твена в… многозначительном молчании. На протяжении всей кампании эта газета называла его «Твен, Гнусный Клятвопреступник».

Всю предвыборную гонку его не переставали оскорблять и обвинять в том, чего он не делал. Вторая газета приписала ему воровство в штате Монтана и дала ему имя «Твен Монтанский Вор». Третья обвинила писателя в оскорблении погибшего деда одного из своих оппонентов, якобы тот был «вздернут на виселице», по утверждению самого Твена. Эта газета прозвала его «Твеном Осквернителем Гробниц».

Продолжаем? Четвертая газета упрекнула его в пьянстве и назвала «Твен Белая Горячка». Одновременно с этим вымогатели постоянно шантажировали писателя и требовали денег за молчание о «грязных тайнах великого публициста». Позже в СМИ появились «Твен Грязный Плут» и «Твен Подлый Шантажист».

Газеты настолько залезли в мозги избирателей, что однажды ночью разгневанная толпа ворвалась в дом писателя и попыталась его убить, но тот вовремя скрылся. Когда он вернулся, его дом был разграблен

Мучения горе-кандидата на этом не закончилось: его обвиняли в отравлении родственника, поджоге дома престарелых и во всем, что только могла представить человеческая фантазия.

Кульминацией противостояния Твена с его оппонентами стал митинг политика, во время которого к нему подошло сразу 9 детей всех рас и возрастов. С криками «папа!» они бросились обнимать его за ноги.

Твен снял свою кандидатуру с выборов и решил, что политика не для него. Он написал публичное письмо, которое подписал: «С совершенным почтением, ваш, когда-то честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист Марк Твен».

Невероятная история, правда? У нее есть одна особенность — она полностью выдумана писателем. Никогда он не участвовал в выборах, никогда не вел избирательные кампании и никогда не защищался от разъяренной толпы

Выборы в США: скандалы у истоков демократии

Мы неспроста вспомнили работу великого американского писателя Марка Твена. Она отлично отражает американскую избирательную систему, где кандидаты ведут ожесточенные войны друг с другом за голоса избирателей, а мнение последних формируется через СМИ и социальные сети.

История Твена настолько разошлась в мире, что ее начали изучать в китайских школах. В середине прошлого столетия выдуманная кампания 1870 года за пост губернатора штата Нью-Йорк оказалась в китайской образовательной программе. Ее разбирали как пример социальной критики устоев американской жизни и негативных аспектов демократических режимов.

Марк Твен стал для Китая писателем, который через свою сатиру показывает подноготную американского режима и то, что на английском можно назвать dog-eat-dog — «человек человеку волк». Литературный критик и ученый Гуйю Хуан , преподающий в США, уточняет, что историю преподносили китайским школьникам без объяснения, что она выдуманная.

Миллионы китайцев выросли на трудах Марка Твена, и так он стал одним из самых популярных авторов в Поднебесной. В рассказе о выборах видели пример использования грязных политических технологий и того, как общество теряет свой моральный облик в борьбе за власть.

Если представить политическую жизнь как спектр цветов разной яркости, то в США она будет самой яркой в мире. Мы не просто так следим за избирательными кампаниями в этой стране. Результат заранее неизвестен, кандидата в президенты могут посадить в тюрьму, а могут возбудить уголовное дело против его оппонента

Мы воспринимаем США как страну, где проходят самые конкурентные избирательные кампании. Но мало кто знает, что первая из них, прошедшая в 1788–1789 годах, закончилась абсолютной победой Джорджа Вашингтона. Он получил 100% голосов коллегии выборщиков, ведь против него никто не избирался. Реальной была битва за пост вице-президента, где из 11 кандидатов победил Джон Адамс.

Если в 1788–1789 годах партии только формировались, то к выборам 1800 года противостояние уже проходило по партийной линии. Томас Джефферсон был кандидатом от Демократическо-республиканской партии, а его оппонент Джон Адамс представлял Партию федералистов.

Избирательная система США в тот период работала совсем не так, как сегодня. Коллегия выборщиков должна была голосовать за кандидатов в президенты и вице-президенты. Два кандидата, набравшие больше всех голосов, и получали эти посты.

Но вернемся к выборам 1800 года. Из-за несостыковки в организации избирательной кампании Томас Джефферсон и кандидат в вице-президенты Аарон Бёрр получили по 73 голоса выборщиков. Вышла ничья. Третий кандидат, Джон Адамс получил только 65 голосов.

Впервые в истории США выбирать президента и вице-президента пришлось Палате представителей — нижней палате Конгресса, главного законодательного органа страны

Александр Гамильтон, первый министр финансов, будучи основателем Партии федералистов, после поражения Джона Адамса должен был выбрать между Бёрром, которого ненавидел, и Джефферсоном, который был его политическим оппонентом. Гамильтон решил поддержать Томаса Джефферсона, поскольку отношения с Бёрром у него были ужасными.

Джефферсона избрали только после 36 раундов голосования: сначала ему не хватало голосов для утверждения его в должности, а когда Гамильтон использовал свое влияние, и отдельные федералисты предпочли воздержаться, Джефферсона наконец утвердили.

Позже появилась Двенадцатая поправка в Конституцию США, которая установила раздельное голосование выборщиков за президента и вице-президента

Благодаря поддержке своего идеологического оппонента Гамильтона Джефферсон стал президентом, а Бёрр — вице-президентом. Как мы писали ранее, отношения между Гамильтоном и Бёрром не ладились. Они ненавидели друг друга. Через четыре года после выборов, в 1804 году, Бёрр убил Гамильтона на дуэли. Противостоявшие друг другу на протяжении 15 лет, участники конфликта не видели другого разрешения их неприязни.

А ведь все началось с того, что Гамильтон позволил себе нелестную ремарку относительно Бёрра, назвав его в одном из писем «опасным человеком, которому не стоит доверять бразды правления государством». Эта характеристика стала известна Бёрру, и тот запросил от Гамильтона объяснения в письменном виде, но не получил таковых. Гамильтон отказался что-либо объяснять, и тогда Бёрр решил заставить его извиниться

Гамильтон, попавший под конец жизни в секс-скандал и переживший снижение своей репутации среди Федералистов, решил снова отказаться. Письменное извинение перед Бёрром казалось ужасно унизительным, оно добило бы следы былого величия некогда авторитетного и важного человека.

Вместо Нью-Йорка Гамильтон и Бёрр выбрали для поединка Нью-Джерси, ведь в первом за дуэли грозила смертная казнь. В Нью-Джерси они тоже были запрещены, но наказание было менее строгим. Гамильтон был убит недалеко от места, где погиб его сын в результате точно такой же дуэли тремя годами ранее.

Кстати, о Гамильтоне. В части про выборы 2024 года мы расскажем, как Дональд Трамп предположительно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за сокрытие информации об их интимной связи и за это почти поплатился своим президентством.

Это далеко не первый случай в американской истории. Упомянутый нами ранее Александр Гамильтон заплатил тысячу долларов (по нынешним меркам это было бы приблизительно 25 тысяч долларов) своей возлюбленной Марии Рейнольдс — за молчание об адюльтере. И Мария, и Гамильтон были в браке

Одной ночью Мария пришла к Гамильтону и попросила у него денег. Она заявила, что ее муж Джеймс издевается над ней и изменяет ей. Между Марией и Гамильтоном быстро вспыхнула страсть, они начали часто видеться. Об этом узнал Джеймс Рейнольдс и потребовал от Гамильтона деньги, чтобы скрыть эту историю.

По условиям сделки, Джеймс должен был покинуть Филадельфию, но он отказался. После он даже подталкивал Марию к отношениям с Гамильтоном, но уже в 1792 году они перестали встречаться по инициативе Гамильтона. Эта история стала первым сексуальным скандалом в политической истории США.

Позже Гамильтон опубликовал подробный текст, где описал эти события. В нем политик утверждает, что был заложником мошеннической схемы четы Рейнольдс, которые намеренно все так устроили, чтобы Джеймс знал об интрижке Марии.

В те времена было принято стреляться на дуэли из-за подобных «ситуаций». Вместо этого Джеймс вымогал у Гамильтона деньги, чтобы они оба не оказались на дуэли, и честь Гамильтона не была попрана. Получив деньги, Джеймс стал звать Гамильтона в гости как друга и предлагал ему чаще видеться с Марией. Правда, после он опять передумал и снова стал просить «компенсацию».

Дальше события развивались еще более драматично: в 1792 году Джеймс Рейнольдс попался на мошеннической схеме с невыплатой зарплаты ветеранам американской революции. Его закрыли в тюрьме, и он решил, что попробует выбраться с помощью имени Гамильтона, и дал тому «выбор»: либо он признает себя соучастником, либо его интрижка станет достоянием общественности. Обвинения в «соучастии» были подкреплены расписками о платежах, которые Гамильтон отправлял Марии и ее мужу.

Гамильтон отказался идти на поводу у шантажистов и сам рассказал о своей измене во время расследования. Как государственный служащий, он не мог участвовать в незаконной схеме и нарушать закон. В числе расследовавших обвинения против Гамильтона по участию в финансовом преступлении находился будущий пятый президент США Джеймс Монро.

Александр Гамильтон предоставил свою переписку с Марией. Эта переписка доказывала любовную связь между Гамильтоном и миссис Рейнольдс, а также то, что он заплатил последней, когда она попросила помощи. Гамильтону поверили и отказались предавать скандал огласке, но Монро поделился письмами с Томасом Джефферсоном, который ой как не любил Гамильтона.

Есть и альтернативная версия от историка Тилар Маццео, считавшей, что никакой интрижки у Гамильтона не было, а вся история — не более чем прикрытие для финансового скандала, о котором мы писали выше. По ее версии, письма Александра и Марии на самом деле были написаны самим Гамильтоном и его женой Элизой, а потом их выставили как переписку с Марией. Другой историк и биограф Томаса Джефферсона — Джулиан Бойд — в анализе писем указывает, что они выглядят так, как образованный мужчина мог представить письменную речь необразованной женщины.

Размышления самого Гамильтона были опубликованы только в 1797 году, уже после всех событий. Тогда книга называлась «Размышления о некоторых документах», а позже ее стали именовать «Памфлетом Рейнольдсов».

Выборы в США никогда не отличались чистотой и высокой моралью. Абсолютная свобода слова позволяет агитировать как за, так и против других. Но при этом политическая система США одна из наиболее стабильных и эффективных в мире

Почему? Работают вековые институты и система сдержек и противовесов. Но иногда и эта система дает сбой. Так было на выборах в 1824 году, где было четыре кандидата — и все от одной партии: Демократическо-республиканской. Вот их имена:

Эндрю Джексон — герой войны 1812 года, получивший 99 голосов выборщиков и победивший в народном голосовании; Джон Квинси Адамс — государственный секретарь, получил 84 голоса выборщиков; Уильям Кроуфорд — министр финансов, получил 41 голос выборщиков; Генри Клей — спикер Палаты представителей, получил 37 голосов выборщиков.

Никто из кандидатов не набрал необходимый для победы 131 голос.

Второй раз за историю Конгресс решал, кто будет управлять страной. По правилам только три кандидата с наибольшим количеством выборщиков за спиной могли претендовать на должность главы государства, поэтому Генри Клей выбыл сразу

Месяц длились переговоры между представителями Конгресса, а в итоге президентом стал Адамс, который до этого пришел вторым на всеобщих выборах. Сторонники Клея массово поддержали Адамса, так что впоследствии Адамс назначил Клея государственным секретарем. Получивший первое место по голосам выборщиков Эндрю Джексон позже назвал эту сделку коррупционной — а после и вовсе отомстил Адамсу с Клеем, став седьмым президентом США.