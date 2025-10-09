«Ничуть не лучше фашистов»: как финны зверствовали в годы Великой Отечественной войны

ФСБ России опубликовала архивные документы о зверских расправах финнов над ранеными бойцами Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Из обнародованных материалов следует, что финские военные в нарушение международных норм убивали и пытали советских военнопленных. При этом по жестокости финны не уступали гитлеровцам.

Убийства у деревни Пуску-Сельга

Напомним, Финляндия вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии 26 июня 1941 года. Финны вместе с Третьим рейхом воевали против СССР, оккупировали значительную часть Советской Карелии и Карельский перешеек, а также участвовали в блокаде Ленинграда.

В нарушение подписанных Хельсинки международных договоров, регламентирующих обращение с военнослужащими противника, финские войска нередко с крайней жестокостью убивали раненых бойцов и командиров Красной армии. При этом в изуверстве и садизме они едва ли не превосходили своих союзников — гитлеровцев.

При освобождении Советской Карелии летом 1944 года красноармейцы находили погибших солдат и командиров со следами страшных увечий. Так, 16 июля 1944-го начальник отдела контрразведки Смерш 7-й армии полковник Алексей Исаков направил специальное сообщение Военному совету 7-й армии Карельского фронта о зверской расправе финнов над ранеными военнослужащими 301-го гвардейского стрелкового полка (ГСП) 100-й гвардейской стрелковой дивизии (ГСД) у деревни Пуску-Сельга.

В документе говорилось, что в братской могиле был обнаружен 71 труп. Из этого числа большинство — 41 человек — погибли не от боевых ранений, которые в основном носили лёгкий характер, а от последствий учинённой финнами расправы. Согласно медицинскому заключению, 27 человек умерли в результате многократных ударов ружейным прикладом по голове, ещё 14 — от ножевых ранений.

«В одном случае имело место надругательство над трупом, ибо в момент нанесения ран гвардеец был мёртв», — отмечается в документе.

О подробностях этой трагедии 7 августа 1944 года рассказала ежедневная красноармейская газета Карельского фронта «В бой за Родину».

«Изверги глумились над ранеными советскими воинами. Они добивали раненых. Они сожгли санитара Русина. Они распарывали ножами животы у наших бойцов. Они вырезали на груди гвардейца Гришкина гвардейский знак. Маннергеймовцы зверски умертвили 41 раненого бойца. У гвардии лейтенанта Сыча расколот череп, выколоты глаза. Они нанесли гвардии красноармейцу Князеву пять штыковых ран. Он умер мучительной смертью. У гвардии сержанта Артёмова они изрезали лицо ножом. Изверги размозжили многим раненым бойцам головы прикладами, распороли животы финками», — сообщалось в публикации.

«Издевались над трупами»

16 июля полковник Алексей Исаков также направил начальнику Управления контрразведки Смерш Карельского фронта генерал-майору Дмитрию Мельникову и Военному совету 7-й армии спецсообщение о зверствах финнов над пленными и ранеными советскими бойцами 3-го батальона 304-го ГСП в районе Кото-Ярви.

В документе сообщается, что 8 июля 1944 года этот батальон, выполняя задачу в тылу противника, был на некоторое время окружён, после чего с боем пробился на исходный рубеж. В строю на тот момент оставалось слишком мало гвардейцев, поэтому большинство раненых с поля боя вынести не удалось — на некоторое время они попали в руки врага.

После того как этот район был вновь занят частями 100-й ГСД, выяснилось, что раненых бойцов и офицеров 3-го батальона финны зверски убили.

«Специальной комиссией... установлено, что зверскому умерщвлению подверглись 43 человека, боевые ранения которых были в большинстве настолько тяжёлыми, что лишали раненых возможности не только сопротивляться, но и двигаться. Вскрытием трупов установлено, что раненые частично были застрелены в упор из автоматов, а частично им были размозжены черепа. Помимо умерщвления раненых, финны издевались над трупами военнослужащих, погибших в бою, раскалывая, разбивая черепа и стреляя в мёртвых», — говорится в докладе.

Среди погибших оказался и командир батальона гвардии капитан Исаак Рагинский, который был ранен в бою и позже застрелен финнами выстрелом в висок.

В ходе расследования, проведённого комиссией отдела контрразведки Смерш 100-й ГСД, было установлено, что зверское убийство раненых гвардейцев-десантников 301-го и 304-го ГСП совершили военнослужащие 1-го и 2-го батальонов 4-го пехотного полка 8-й финской пехотной дивизии.

Как отмечают в ФСБ, ответственность за эти воинские преступления несут в том числе командиры этих подразделений. С 15 февраля по 15 ноября 1944 года 8-й пехотной дивизией командовал генерал-майор Антти Кяярияйнен (Antti Kääriänen), а 4-й пехотный полк с 15 марта 1943 по 4 декабря 1944 года возглавлял полковник Яакко Сакари Симелиус (Jaakko Sakari Simelius).

После окончания Второй мировой войны Симелиус был повышен до звания генерала и с октября 1959 по ноябрь 1965 года руководил Силами обороны Финляндии. При этом немецкие генералы за аналогичные преступления, совершённые их подчинёнными во время войны, в Советском Союзе приговаривались к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения, уточнили в ведомстве.

Послевоенное забвение

В ФСБ также напомнили, что после окончания Великой Отечественной войны у Советского Союза с Финляндией установились добрососедские взаимоотношения. Это во многом было связано с тем, что 19 сентября 1944 года Хельсинки вышел из войны на стороне нацистской Германии и примкнул к антигитлеровской коалиции.

«В послевоенный период советская историография практически никогда не акцентировала внимание на участии финской армии в военных действиях против СССР», — отмечают в ведомстве.

По мнению эксперта Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александра Паныча, подобный подход был ошибкой.

«Политические интересы были поставлены выше здравого смысла. Многолетнее замалчивание военных преступлений, совершённых финнами, было большой политической ошибкой, которая приучила население Финляндии считать политику Хельсинки во Второй мировой войне безвредной и вполне оправданной. Если бы об этом рассказывали правду, то сегодня в Финляндии было бы гораздо меньше последователей нацистской идеологии», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

Он напомнил, что финны не только совершали преступления против пленных, но и создали сеть концлагерей для русского населения.

«Финны были ничуть не лучше фашистов, в том числе в организации концлагерей. Широко известен указ Маннергейма под номером 132 от 8 июля 1941 года. Там был пункт четыре, где сказано следующее: «К восточным карелам надо относиться дружественно, но осторожно. Русское население брать в плен и направлять в концентрационные лагеря». Первый концлагерь финны создали ещё в октябре 1941 года. Всего их было 14, не считая лагерей для военнопленных. Порядка 30 тыс. человек прошли через эти лагеря, это третья часть населения на оккупированной территории», — пояснил историк.

Схожей оценки действий финнов в годы войны придерживается и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«В годы Второй мировой войны Финляндия проводила политику геноцида советского народа. И это выражалось во многих аспектах. Например, недавно Санкт-Петербургский суд чётко определил, что блокада Ленинграда была геноцидом жителей города. И в ней участвовали, кроме Германии и ряда эсэсовских контингентов из европейских стран, военные Финляндии. В Советской Карелии была создана сеть концлагерей, число жертв среди русскоязычного населения до сих пор точно не подсчитано. Уничтожение советского населения было заранее спланировано финским командованием», — заявил историк в комментарии RT.

Как отмечает Михаил Мягков, мягкая позиция СССР в отношении Финляндии после войны во многом объяснялась нейтральным статусом этой страны.

«Финских преступников наказали, но далеко не всех, только небольшой круг. Им дали небольшие сроки заключения. Многие из них, оказавшись на свободе, занимали видные посты и в армии, и в государственных структурах. Москве было выгодно иметь нейтральную Финляндию, это имело приоритет над вопросами справедливости... Если смотреть из сегодняшнего дня, то это была, конечно, ошибка, так как не были наказаны главные военные преступники, не было осуждения финского расизма, политики создания «Великой Финляндии» и геноцида советского народа», — резюмировал историк.