Волки-людоеды терроризируют индийский штат среди бела дня

В индийском штате Уттар-Прадеш волки-людоеды за три недели унесли жизни шести человек. Среди жертв - четверо детей и пожилая супружеская пара, которых хищники растерзали прямо возле их дома. Волки полностью утратили природную осторожность и теперь нападают на людей даже при свете дня, чего ранее не наблюдалось.

© runews24.ru

Местные жители организовали круглосуточное дежурство с палками и копьями, но это мало помогает против озлобившихся хищников.

Ситуация обострилась после того, как сотрудникам лесного ведомства удалось подстрелить одного из волков. Раненый зверь скрылся, а ночью его сородичи вернулись в ту же деревню и жестоко расправились с пожилыми супругами, охранявшими свое поле. Жители боятся, что за новой волной нападений может стоять волчица, мстящая за раненого собрата.

Это уже вторая волна атак волков-людоедов в регионе за последние два года, что заставляет местных жителей жить в постоянном страхе.