Какой секретный подземный завод Гитлера до сих пор заминирован

Осенью 1944 года на западной окраине чешского города Литомержице начал работу сверхсекретный подземный завод «Б5 Рихард» — один из масштабнейших проектов нацистской Германии по переносу военного производства в защищенные подземные сооружения.

История создания

Решение о строительстве подземных заводов было принято Гитлером в 1943 году в ответ на разрушительные бомбардировки промышленных центров Германии союзной авиацией.

Комплекс создавался в средневековых известняковых шахтах с ноября 1943 года под контролем СС. Общая протяженность тоннелей достигала 30 километров. На строительстве было задействовано более 5000 рабочих, преимущественно узников концлагерей, десятки германских и шведских промышленных фирм.

«Рихард» заработал в ноябре 1944-го. Сюда перевезли оборудование германских заводов, производивших двигатели для гитлеровских танков. Планировалось запустить нефтеперерабатывающий завод и наладить работу предприятия по изготовлению электронных ламп. И даже в первых числах мая 1945 года, когда исход Великой Отечественной уже был предрешен, строительство «Рихарда» продолжалось. Когда рабочим объявили об окончании войны и смерти Гитлера, производственный процесс прекратился.

Что стало с подземной «пороховой бочкой»

Гестаповцы в мае 1945 года заминировали «Рихард» и намеревались его взорвать. Однако по до сих пор неизвестной причине это осуществить не удалось. С 25 мая советские войска начали разминирование шахт и штолен «Рихарда», но этот процесс оказался настолько сложным, что часть помещений пришлось оставить нетронутыми и законсервировать.

Владимир Карпец в своей книге писал, что в 50-х годах подземелья недоразминированного «Рихарда» исследовали специалисты германской «Штази». Цель их визита неизвестна до сих пор.

Как писал популярный чешский новостной портал iDNES.cz, власти Литомержице еще в 2009 году начали разрабатывать проект по открытию безопасной части «Рихарда» для доступа туристам. Но менялось руководство города, и дальше намерений дело не шло.

Нам придется начинать все сначала, – цитирует iDNES.cz мнение нынешнего заместитель мэра Литомержице Карела Крейзы.

Надо решать проблемы с собственниками земли в районе «Рихарда» (а их несколько), что по мнению Карела Крейзы, займет не один год. Как считает бывший заместитель мэра города Ярослав Тврдик, стоимость проекта по «рекультивации» «Рихарда» может обойтись чешской казне в сумму до миллиарда крон (это порядка 3,5 млрд рублей по сегодняшнему курсу Центробанка РФ). Чехи рассчитывают на софинансирование со стороны стран, граждане которых в качестве военнопленных работали на строительстве подземного завода и погибли – на эту тему уже велись переговоры с посольствами Франции и Израиля.

Подземелье нелегально посещают диггеры, что опасно в том числе из-за постоянных шахтных обвалов.

Он в Чехии не единственный

«Ричард» как подземный гитлеровский военный объект не уникален. По словам президента чешского общества альтернативных исторических исследований Ладислава Лаходы, их здесь было создано несколько десятков. Однако в отдельных случаях производство так и не успели запустить, где-то подземные заводы остались на бумаге: все дело в том, что нацисты начали строить такие объекты только в конце войны.

Самые крупные заводы строились в основном в старых известняковых и песчаниковых шахтах или железнодорожных туннелях. Помельче – в подвалах пивоварен или винокурен. Практически всегда в качестве рабочей силы нацисты использовали заключенных концлагерей.

В Рабштайне (Дечинский район) на подземном заводе в войну изготавливались детали для немецких самолетов. Сейчас помещения бывшего военного предприятия арендованы местной общественной организацией, устроившей в них музей для туристов.

В Свитави (Пардубицкий край) располагался немецкий завод «Наутилус» по производству пневматических пушек, превращенный после войны в овощехранилище. С 2002 года помещение находится в собственности частного предпринимателя. Он назвал его адскими шахтами, и теперь туда проникают в основном диггеры.

Прокопская долина (юго-запад Праги). Здесь немцы планировали производить в одной из пещер авиационные запчасти. Однако им удалось лишь пробить туннели и частично забетонировать их. После войны объект перешел в ведение Минобороны Чехии и используется военными по сей день, он сверхсекретен.

Випустек (Бланский район) – пещера в Моравском карсте, служившая фабрикой по изготовлению комплектующих для авиационных двигателей. Позже чехословацкая армия превратила этот район в командный пункт и атомное убежище. В 2001 году военные покинули пещеру, последние 3 года туда водят экскурсии.