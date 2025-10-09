Почему «черные запорожцы» не брали пленных

«Черные запорожцы» были самыми грозными бойцами Гражданской войны на территории Украины. Запомнились они не только военными подвигами, но и внешним видом. Все казаки одевались в черную одежду и носили на голове шапки с длинными шлыками. Сражались они под флагом с черепом и лозунгом «Украина или смерть!». Запорожцы соответствовали кличу. Они не брали противника в плен и сами никогда не сдавались.

Гетман Скоропадский

После отречения императора Николая II, национальные окраины бывшей Российской империи начали объявлять о своей независимости. С приходом к власти большевиков, пожар Гражданской войны заполыхал в полную силу. Украина не стала исключением. Пользуясь поддержкой немцев, бывший генерал царской армии Павел Скоропадский разогнал Центральную раду, объявил себя гетманом и приступил к построению Украинской державы под протекторатом Германской империи.

Для защиты независимости формировались национальные вооруженные силы. Одной из наиболее боеспособных частей стал 2-й конный полк полковника Петра Болбочана, который сражался в составе Отдельной Запорожской дивизии. В полку действовала конная сотня значкового Петра Дяченко. Казаков использовали для молниеносных рейдов и разведки. В войсках бойцы Дьяченко считались аналогом современного спецназа.

Казацкий чуб и черная форма

Во время боев в Харьковской губернии на железнодорожной станции Лозовая, бойцы сотни отбили у махновцев два вагона серого и черного сукна и три вагона сахара. В Кременчуге Дьяченко заказал портным сшить для своих казаков несколько сотен комплектов формы, а за работу расплатился добытым в бою сахаром.

Гетман Скоропадский делал ставку на возрождение казацких традиций. Особенно характерно это было для армии, где вводились забытые звания и элементы формы в виде шапок со шлыками и шаровар. Все бойцы сотни Дьяченко носили прическу казаков-запорожцев — длинный «чуб» на бритой голове и усы.

Свое второе название — «черношлычники» — они получили благодаря длинному черному шлыку на шапке. Красивая черная форма и усы с чубом создавали бойцам образ лихих рубак, которые словно пришли из далеких времен гетманов Сагайдачного и Хмельницкого. Когда атаман Болбочан приехал посмотреть на сотню, то поразился внешним видом казаков и сказал, что даже царская гвардия на их фоне блекнет.

Полет соколов

Основу «черных запорожцев» составляли лихие рубаки и кавалеристы старой русской армии. Офицер 2-го Запорожского полка сотник Никифор Авраменко вспоминал:

«Черношлычники в плен не сдавались, бились отчаянно. Имели славу беспощадных и непримиримых… Люди, которые, кроме безудержной отваги, были готовы на самое опасное дело, казнили в себе вместе с чувством страха все остальное человеческое, хорошее».

Когда армия УНР была вынуждена отступать через расположение румынских войск, то «черношлычники» оказались единственным соединением, которое отказалось сдавать оружие и вернулось на территорию Украины со всем военным имуществом. Бывший командующий армией УНР генерал Михаил Омельянович-Павленко писал:

«Это был истинный полет соколов. Казаки во всем черном, с летучими в воздухе длинными шлыками вызывали среди врагов панику».

:

В 1920 году 10-тысячная армия совершила Зимний поход, из которого вернулось 4300 истощенных и раненых бойцов. После рейда полк «черношлычников» численностью в 500 сабель стал легендой. В боях они показали себя грозной силой и добыли много пулеметов, тачанок, пушек и прочего трофейного вооружения.

Конец полка

Зимой 1920 года «черный полк» ушел с Левобережной Украины и соединился с поляками. Всю весну и лето казаки сражались с большевиками. 2 октября 1920 года в Риге прошли переговоры между Польшей и Советским Союзом. Война была прекращена, а полк интернировали. Еще раньше Петра Болбочана расстреляли за измену.

Петр Дьяченко остался в Польше, где служил в польской армии. Во время Великой Отечественной войны он перешел на сторону немцев и командовал коллаборационистской противотанковой бригадой «Свободная Украина». После победы СССР и союзников переехал в США, выращивал розы и консультировал американскую разведку. Умер Дьяченко в Филадельфии в 1965 году.