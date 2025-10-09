Серийный вор полгода безнаказанно грабил дома полностью обнаженным

Вор, грабивший дома тайцев полностью голым, долгое время успешно скрывался от полицейских в рисовых полях. Однако недавно необычного преступника все же удалось поймать.

Во вторник, 7 октября, правоохранители Таиланда смогли задержать серийного вора, который совершал злодеяния будучи не обремененным одеждой. 51-летнего мужчину поймали в округе Чокчай провинции Накхонратчасима после более чем шестимесячных поисков.

Злоумышленник орудовал в Чокчае и соседних округах с марта текущего года. Отличительной особенностью стало то, что серийный вор не брал на дело даже трусы. Обнаженный преступник неоднократно попадал в объективы камер, когда проникал в дома. После совершения преступлений он скрывался в рисовых полях. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Bangkok Post.

Отмечается, что у задержанного есть свой дом в Чокчае. На допросе он признался, что снимал с себя всю одежду перед совершением преступлений, чтобы его не опознали по ней. Он добавил, что есть еще одна причина, почему он занимался грабежами голышом. Оказалось, что он не хотел, чтобы его одежду испортил дождь.