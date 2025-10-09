Кто находился на борту малайзийского «Боинга», который исчез в марте 2014 года

8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров над Южно-Китайским морем. Это происшествие стало одной из самых масштабных авиационных тайн современности.

Хронология событий

Самолет вылетел в 00:42 по местному времени. Последний контакт с диспетчерской службой состоялся в 01:21, однако, согласно данным военных радаров, лайнер продолжал полет еще около 7 часов.

Всё это время попытки связаться с лайнером различными способами оказались безуспешны. Диспетчеры поняли, что произошло что-то страшное. Спасательная операция, развёрнутая сначала в водах между Малайзией и Вьетнамом, а затем у берегов Австралии, не принесла результатов.

По данным военных радаров было установлено, что после утраты связи борт 370 круто развернулся в воздухе и полетел на запад. В последний раз его засекли в районе индийских Никобарских островов. В 2015 и 2017 годах фрагменты фюзеляжа обнаруживали у восточных берегов Африки, однако официально «самолёт-призрак» до сих пор числится пропавшим.

Обстоятельства происшествия заставили многих предположить, что авиалайнер мог быть захвачен кем-то из пассажиров или членов экипажа.

Пассажиры

В пассажирских креслах «Боинга» находились граждане 14 стран мира. Две трети из них составляли китайцы. Также был один россиянин – бизнесмен из Иркутска Николай Бродский, проводивший отпуск на Бали.

Больше всего вопросов у следствия вызвали иранцы, попавшие на борт нелегально. 18-летний Пурия Нур Мохаммад Мердад и 29-летний Сейед Мохаммед Реза Делавар купили билеты по фиктивным документам на имя итальянца Луиджи Маральди и австрийца Кристиана Коцеля. Предположительно, потерянные европейскими туристами в Таиланде бумаги иранцы приобрели на чёрном рынке. Сесть в самолёт им не помешало даже то, что паспорта числились в базах Интерпола. Однако, как заявил генсек Международной организации уголовной полиции Рональд Ноубл, «рано проводить связь» между использованием украденных паспортов и пропажей авиалайнера. Оба молодых человека покинули исламскую республику на законных основаниях, и, по-видимому, были обычными нелегальными мигрантами. О Мердаде известно, что он рассчитывал попросить политического убежища в Германии, где его ждала мать.

Члены экипажа

«Боингом» управляли этнические малайцы. Командиром судна был 53-летний Захари Ахмад Шах, имевший 33-летний стаж, а вторым пилотом – 27-летний Фарик Абдул Хамид.

Что касается Хамида, то он, как можно судить по опубликованным в Сети фотографиям, ранее приглашал в кабину девушек европейской внешности из числа пассажирок. Летевшие однажды рейсом 370 гражданки ЮАР рассказали, что пилот оживленно болтал с ними во время полёта и курил. Могли ли подобные «развлечения» сыграть какую-то роль в происшествии, эксперты затрудняются сказать.

Куда больше оснований предполагать, что к исчезновению авиалайнера причастен командир воздушного судна.

На сохранившихся фотоснимках Захари Ахмад Шах предстаёт жизнерадостным человеком, однако есть информация о том, что в последнее время он находился в депрессии из-за развода с женой. Не исключено, что лётчик ввёл пассажиров в беспамятство, отключив кислород, а затем покончил с собой, направив самолёт в океан. У этой версии есть косвенное подтверждение – последнее, что слышали диспетчеры перед тем, как «Боинг» исчез, было «расслабленное» по тону голоса пожелание «спокойной ночи».

Кроме того, известно, что командир самолёта состоял в оппозиционной либеральной «Партии народной справедливости», лидера которой Анвара Ибрагима как раз 7 марта 2014 года суд приговорил к тюремному сроку за гомосексуализм. Возможно, эта новость стала «последней каплей» для Захари Ахмад Шаха, и он, из чувства протеста, решил угнать самолёт.