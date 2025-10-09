Как самый смертоносный ураган повлиял на ход всей мировой истории

.«Не так давно Всевышнему было угодно явить нам свою силу. Море было настолько суровым, что оно перехлестывало наш дом, но мы можем благодарить Господа за Его милость, что мы так благополучно отделались», — так выжившие вспоминали мощнейший ураган, обрушившийся на Карибы в 1780 году. Он привел к огромным жертвам и разрушил дома, но оказался выгоден США.

Сила природы

Теплые районы океанов, расположенные вблизи экватора, служат источником непрерывно появляющихся циклонов. Они порождаются поднимающимся от воды влажными воздушными потоками, которые из-за вращения Земли закручиваются и превращаются в сложную систему, которая видится из космоса как циклопический вихрь. Если скорость ветра в таком вихре превышает 100 км/ч, то он становится чудовищно разрушительным погодным явлением — ураганом или тайфуном.

Один из таких ураганов и сформировался в центральной Атлантике в начале октября 1780 года. К сожалению, на тот момент у человечества еще не было спутниковых снимков, поэтому точное место образования этого циклона неизвестно. Но, исходя из архивных метеорологических данных, можно понять, что он появился в районе островов Кабо-Верде у Западной Африки. По-видимому, циклон начал двигаться на запад и в итоге достиг Карибских островов, где 9 октября его заметили у Барбадоса.

10 октября ураган смел все на своем пути на этом острове, и скорость ветра достигала 320 км/ч.

За Барбадосом последовала Мартиника, потом Доминика и Гваделупа. Последний его удар по суше пришелся в районе современных Пуэрто-Рико и Доминиканской республики, после чего циклон стал двигаться на север вдоль американского побережья, миновав Флориду и, затем, канадский Ньюфаундленд далеко на севере.

Такой маршрут довольно типичен для атлантических ураганов. Однако на протяжении всей письменной истории никто не сталкивался с ураганом столь разрушительным, приведшим к рекордному числу жертв.

Корабль закинуло на больницу

Около 16:00 9 октября жители принадлежащего Великобритании Барбадоса стали замечать, что стоящие в обычно безопасных гаванях корабли начинают срываться с якорей. В 18:00 рев урагана стал столь сильным, что люди перестали слышать собственные голоса, но по-настоящему он разыгрался лишь на следующий день.

«Ужасный ураган, который начал бушевать с большой яростью в полдень 10-го и продолжался с большой силой до четырех часов утра следующего, 11-го. В восемь часов вечера был разрушен пасторский дом Св. Фомы, а церковь, где настоятель и его семья искали убежища, начала рушиться примерно через два часа, алтарь обрушился, когда семья была в церкви. Часовня Св. Фомы, церкви Св. Михаила, Св. Георгия, Крайст-Черч и Св. Лукии были полностью разрушены, другие церкви были серьезно повреждены. (кроме Св. Петра и Св. Филиппа). Из-за разрушения приходской церкви и часовни богослужения пришлось проводить в бойлерной в поместье Рок-Холл. <...> Большинство других зданий и сооружений были разрушены, и много жизней потеряно. Мертвых нельзя было привезти в церковь, поэтому их хоронили в садах и на частных землях», — эта запись осталась в приходской книге одной из церквей. С учетом того, что церкви в ту эпоху часто были самыми прочными и качественно построенными сооружениями, можно представить, что случилось с обычными домами и тем более бедняцкими лачугами, которые подчас могут упасть от обычного ветра.

Ураган срывал с деревьев кору и повалил или сломал каждое дерево на Барбадосе. Именно этот факт позволил реконструировать современным метеорологам примерную силу ветра, поскольку в ту эпоху еще не существовало подходящих для этого приборов. Ветер разрушил на острове все дома до единого, а адмирал Джордж Родни вспоминал, что даже тяжелые пушки летали в воздухе на высоте 30 метров.

Всего на острове, имевшем население меньше 100 тысяч, погибло около 4500 человек, — при этом тщательность подсчета жертв среди чернокожих рабов неясна.

Не лучше дела обстояли на французской Мартинике, где ураган создал штормовой нагон высотой больше 7 метров и затопил побережье. Там тоже были разрушены все дома, погибли 9 тысяч человек. На Сент-Люсии, которая постоянно переходила из рук в руки, но на тот момент контролировалась британцами, под удар попала эскадра адмирала Родни. Сочетание штормового нагона и ветра закинули один из его кораблей прямо на крышу городской больницы.

Один из голландских морских офицеров вспоминал, что их корабль унесло от Синт-Эстатиуса (остров в Карибском море), но экипажу удалось сохранить его в целости и вернуться назад, когда погода успокоилась. Он писал: «Не так давно Всевышнему было угодно явить нам свою силу. С 12 по 22 октября этого года здесь дул очень сильный ветер и бушевало море, которое разрушило множество домов и складов, да, много кораблей затонуло и много людей погибло. Одну из стен [дома] полностью смыло морем, и задняя часть дома осталась висеть лишь на одних подпорках. Да, море было настолько суровым, что оно перехлестывало наш дом, но мы можем благодарить Господа за Его милость, что мы так благополучно отделались».

Разрушения царили повсюду, по всей дуге Карибских островов от Барбадоса до острова Гаити. Всего погибло от 22 до 30 тыс. человек — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Для сравнения, в урагане Митч 1998 года погибли 11 тыс. человек.

Божественная помощь

В 1775 году, выступая перед Вирджинским конвентом и пытаясь убедить собравшихся восстать против Великобритании, молодой активист Патрик Генри произнес знаменитую речь «Дайте мне свободу или смерть». В ней он, среди прочего, пообещал, что на стороне повстанцев будет сам Бог, который вершит судьбы стран и народов, и потому не страшно воевать против столь могучей империи, которая не знает поражений. Существование Бога и его влияние на людей и тем более на погоду не доказано наукой, но американским повстанцам в той войне явно и очевидно везло.

Смертоносный ураган 1780 года, несмотря на огромное число жертв, стал для США крайне удачным событием.

Ветер принес смерть британскому флоту, который на тот момент вел борьбу за доминирование в регионе. В районе Карибских островов британцы потеряли три фрегата эскадры адмирала Родни — Andromeda, Laurel, и Blanche, причем последний исчез в море без следа. Куда тяжелее были потери флота под командованием адмиралов Питера Паркера и Джошуа Роули, растянутого от Нью-Йорка до Ямайки и пытавшегося установить блокаду повстанцев. Ураган потопил 74-пушечный линейный корабль Thunderer, 64-пушечный Stirling Castle, фрегат Phoenix, почтовый Deal Castle и шлюп Endevour, а еще шесть кораблей лишились мачт.

Союзники же американцев, французы, находились в том же регионе, но потеряли лишь один фрегат Junon. Это существенно повлияло на баланс сил на море в Северной Атлантике, и по морскому могуществу Британии был нанесен серьезный удар.

Так что ураган 1780 года не только оказался самым смертоносным в истории, но и сыграл на руку Соединенным Штатам и косвенно повлиял на ход всей мировой истории.