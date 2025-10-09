Рыбак поймал на удочку крупного альбакора и побил 20-летний рекорд

В США житель Мэриленда поймал длинноперого тунца, которых также называют альбакорами, весом 34 килограмма и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает Delmarva Now.

Обладателем нового достижения стал Марк Спаньола из городка Берлин. Американец поймал альбакора, когда рыбачил у берегов города Ошен-Сити. 20 сентября они добывали рыбу при помощи трала у берегов Нью-Йорка и Нью-Джерси. Вскоре погода испортилась, и Спаньола с командой двинулись на юг в сторону Мэриленда.

Утром 21 сентября на установленную на борту удочку попалось что-то большое. Сначала Спаньола решил, что это желтоперый тунец, однако вскоре выяснилось, что ему попался крупный альбакор. После взвешивания рыбы на сертифицированных весах в Ошен-Сити оказалось, что мужчина побил 20-летний рекорд родного штата. Предыдущий рекордный альбакор был выловлен в 2004 году.

Ранее сообщалось, что житель Панамы поймал огромного луциан-кубера и побил мировой рекорд. Длина рыба составила 126 сантиметров.