Строго по расписанию: почему китайцы едят только в 12 дня

Большинство из нас живут без какого-то четкого распорядка: просыпаются утром на работу, пьют кофе, а дальше — как пойдет. Но вот китайцы в этом плане существенно отличаются от жителей других стран. Их ежедневные дела расписаны практически поминутно, с обязательным временем на отдых и обед.

Давайте же узнаем более детально, как живут китайцы. Возможно, именно четкий распорядок для и дисциплина являются залогом их процветания и долголетия.

Любой среднестатистический китаец, узнав о том, как живет русский человек, охает и ахает. Ведь в их понимании мы с вами только тем и занимаемся, что ухудшаем свою ауру, здоровье и жизнь в целом.

Мы мало спим, едим, когда душа пожелает (притом, это далеко не всегда полезная пища), часто нервничаем и копим в себе отрицательные эмоции. Китайцам трудно понять, как при таком распорядке дня многим людям удается оставаться активными и даже добиваться успехов. В их понимании, залог «качественной» жизни заключается в соблюдении четких правил, древних традиций и ритуалов.

Самое главное в распорядке дня китайца — вовремя поесть. По их мнению, длительные перерывы в приемах пищи негативно сказываются на работе организма. Очень важно с самого утра плотно позавтракать, чтобы зарядиться энергией на весь день. Это обязательно должна быть полезная пища, а не кофе с бутербродами, как привыкло большинство из нас.

Обычно на завтрак китайцы едят богатые белком куриные лапки, булочки на пару, лапшу и различные супы. Причем эти блюда далеко не всегда выглядят аппетитно, но главное — не вкус, а польза, уверены местные жители.

Завтрак у китайцев может начинаться в любое время, но вот обед — по строгому распорядку. Не удивляйтесь, если гуляя по Китаю, вы увидите, как работники компаний все до единого покидают свои офисы и направляются в кафе. Обычно это происходит в 12 часов дня, все приемы пищи раньше или позже полудня китайцы считают вредными для здоровья.

Именно поэтому в полдень все местные кафе, рестораны и столовые под завязку забиты посетителями. В некоторых заведениях ожидание в очереди превышает длительность самого обеда. В высотных зданиях иногда от перегрузки ломаются лифты, так как на них в это время перемещается персонал. Но, несмотря на все эти трудности, китайцы продолжают упорно следовать ритуалу.

Единственная причина, по которой китаец может отказаться от похода на обед — если он принес еду с собой в офис. В большинстве рабочих помещений в это время стоят ароматы не хуже, чем на кухне ресторана. Даже выставки в это время превращаются в массовые пикники, ведь любой китаец, вне зависимости от возраста, должности и статуса, знает: 12 часов — время приема пищи.

Чтобы, не дай бог, не пропустить обед, китайцы устанавливают напоминания на телефонах. Поэтому, если вы, гуляя по Китаю, услышите, как у прохожих в одно время начинают звенеть будильники, не пугайтесь — значит уже полдень.

О важности и пользе правильного распорядка приема пищи китайцам говорят чуть ли не с самого рождения. Более того, даже беременная женщина должна строго придерживаться специальной диеты, чтобы ее малыш появился на свет сильным и здоровым.

Женщины не требуют от мужей в три часа ночи бежать в магазин за бананами или шоколадом. Здесь все строго. Будущая мать не позволяет себе ничего лишнего, а ее многочисленные родственники внимательно контролируют этот процесс.

Одна из причин необходимости такой диеты — короткий декретный отпуск. Малыш будет питаться материнским молоком всего два-три месяца, затем его мать выйдет из декрета, и ребенок перейдет на смеси. Именно поэтому так важно, чтобы, еще находясь в утробе, он успел получить максимальное количество полезных веществ, которые поступают в организм матери вместе с пищей.

Еще один важный ритуал в жизни китайца — дневной сон. Наступает он сразу после обеда, около часа дня. Спят абсолютно все — дети в школах, менеджеры в офисах, работники на фабриках… В некоторых крупных компаниях оборудованы специальные «комнаты отдыха», где сотрудники могут удобно разместиться и погрузиться в послеобеденный сон.

По мнению китайцев, своевременный отдых способствует восстановлению сил и просто необходим для нормальной жизнедеятельности. Особенно важно отдохнуть в полдень в летний период, когда из-за увеличения продолжительности дня приходится тратить больше энергии, чтобы оставаться активным. И если мы для этого выпиваем чашечку кофе или прохладительный напиток, то китайцы ложатся спать. Проснувшись, они около получаса зевают и приходят в себя, и только потом начинают работать.

Конечно, есть и те, кто живет в другом, так сказать, современном ритме, но таких китайцев — меньшинство. Остальные строго придерживаются установленных правил и выполняют ежедневные ритуалы, ведь это важная часть культуры страны.