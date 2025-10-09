Сбежать с работы в кругосветку на уницикле: реальная история

Шахриёр Азизов рассказывает, как проходит его путешествие.

В мире, где большинство людей мечтают о комфортных поездках на автомобилях или самолётах, Шахриёр Азизов выбрал путь, который кажется безумием для одних и магией — для других. В конце 2024 года он набрался смелости на то, чтобы исполнить свою главную мечту, и отправился в кругосветное путешествие на уницикле (одноколёсный велосипед — прим. ред.).

Шахриёр стартовал из Стамбула и за 10 месяцев посетил семь стран, проехав больше 4,7 тыс. км. Сейчас он находится в Таджикистане. Впереди — другие страны Азии, Австралия, Америка и Европа. Путешественник рассказал, что помогло решиться на этот необычный эксперимент, как проходит его день в пути и что жители разных городов и стран говорят, когда видят такой транспорт.

«Я родился в Таджикистане, вырос в России. Бо́льшую часть жизни занимался торговлей, но чувствовал, что хочу чего-то большего», — Шахриёр Азизов, путешественник на уницикле.

Детская мечта, ставшая реальностью

Всё началось с детской мечты, которая жила во мне ещё с того момента, как я впервые увидел акробата, выступающего на одном колесе в цирке. Тогда казалось — это настоящая магия. Со временем стало понятно, что волшебство превращается в реальность, если просто решиться и сделать первый шаг, даже есть очень страшно.

В каком-то смысле моё путешествие — вызов самому себе, но вовсе не ради рекорда. Это способ сделать жизнь ярче, насыщеннее и интереснее.

В голове с каждым днём появляется ещё больше захватывающих проектов, и я планирую претворить их в жизнь. Уницикл — не просто транспорт. Это символ свободы. На нём ты ближе к земле, чувствуешь каждый километр, и это заставляет ценить любую минуту жизни.

Подготовка длиною в жизнь

Перед стартом было важно собраться физически, продумать все возможные нюансы и разобраться, как в случае необходимости решать ту или иную проблему.

Подготовкой к этому приключению была без малого вся моя жизнь до. Каждый поход, ночёвка под открытым небом и любая другая маленькая авантюра — всё это часть меня и шаг, который помог выстроить маршрут к большой мечте.

Готовясь непосредственно к старту, я тренировался так: брал рюкзак и катался по живописным окрестностям. Целью был поиск слабых мест — в себе и своём Барбосе (так я назвал свой уницикл).

Вопрос с документами и маршрутом решал по ходу. В таком деле важнее всего гибкость. В общей сложности на подготовку ушёл не один год. Это был продолжительный волнообразный процесс, который потребовал вложения сил, энергии и финансов.

Что во время этапа подготовки, что сейчас меня окружает невероятная поддержка близких, друзей и незнакомцев, которые проникаются идеей путешествия. Мне важно показать, что любая детская мечта может стать реальностью, и вдохновить других на то, чтобы ставить перед собой большие цели и идти к ним.

Люди — настоящее золото этого мира. Близкие шлют заряд мотивации сообщениями из дома, а жители городов, которые я проезжаю, делятся едой и дают дельные советы. Без них это путешествие было бы пустым.

Маршрут построен

Мой маршрут тянется нитью из Турции через Грузию, Армению, Иран, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Австралию, Новую Зеландию, США, Португалию, Испанию, Францию, Италию, Словению, Хорватию, Черногорию, Албанию, Македонию и Грецию. Я планирую завершить путешествие в Стамбуле, с которого всё началось.

В среднем мне удаётся проехать в день около 40 км. Иногда бывает, что путь сокращается до 25 км. Если вокруг красиво и хочется замедлиться, то не вижу ничего плохого в том, чтобы немного сбавить обороты. Моя рекордная суточная дистанция — 64 км. Но это скорее исключение, когда всё сложилось идеально: и погода, и настроение, и физическая сторона вопроса.

Я не ставлю себе никакие временны́е рамки. На это путешествие уйдёт столько времени, сколько потребуется. Для меня не играет роли рекорд скорости. Если получится — улыбнусь и порадуюсь, но цели задать высокую планку не ставлю.

Главная задача, которую я себе поставил, — это не спешить, а впитывать всю красоту нашего мира. Вокруг слишком много прекрасного, чтобы зацикливаться на цифрах.

День в пути

Ежедневно я просыпаюсь очень рано. Важно проехать основную часть намеченного пути до момента, когда солнце ещё не вышло в зенит. Кручу педали, пока хватает сил. Вечером ставлю палатку или нахожу ночлег.

Иногда нагрузка даётся легко, однако порой путь становится проверкой на прочность. Качественный отдых — важнейшая часть путешествия. Чаще всего он «горизонтальный», то есть предполагает сон и полное расслабление. Нужно давать организму возможность восстановить ресурсы. Без этого не может быть прогресса.

В дороге скучно не бывает. Природа, люди, бюрократические тонкости, культурные особенности или технические неожиданности — всё это делает поездку ещё более богатой на впечатления и не даёт расслабиться. Одна из главных сложностей — погода. Особенно трудно бывает ехать в условиях жары и пустыни.

Конечно, по ходу дела мне приходится сталкиваться с различными подводными камнями, но это не катастрофа. Главное — адаптироваться и получать кайф от каждого километра. Из техники безопасности важны голова на плечах и жгут в аптечке. Остальное решается шаг за шагом.

Справиться можно со всем. Поломка руля или закрытая граница между странами — обычное дело. Решение простое: не паниковать, искать мастера, менять маршрут, подстраиваться. Мир гибкий, если сам остаёшься пластичным.

Быт всё же стараюсь поддерживать в стабильности. Что касается вопросов питания, тот тут придерживаюсь максимальной аскетичности. Постепенно я отказался от сахара, перешёл на простую и питательную еду. В моём рационе в основном мясо, яйца, иногда лапша быстрого приготовления. Это удобно, когда на десятки километров вокруг только степь, а термометр показывает температуру воздуха около +50°C.

Моменты, которые хочется запомнить навсегда

В трудные моменты на помощь часто приходят люди. Однажды я остался практически без запасов воды в невероятно жаркий день. Почти отчаялся, однако тут на моём пути появились жители окрестных деревень. Они помогли наполнить фляги и угостили домашней едой. Это ощущалось как настоящее чудо.

Роскошная природа также мотивирует на то, чтобы двигаться дальше. Казахские степи, армянские горы, иранские разноцветные ландшафты — это лишь малая часть того, что уже удалось увидеть. С нетерпением жду, когда доберусь до Китая. Очень хочется изучать его и всю юго-восточную Азию.

Моё появление на горизонте всегда вызывает бурную реакцию у местных жителей. Сначала они удивляются: «Что это за странный велосипед?». Потом в дело идут улыбки, угощения, чай и приглашения в гости. Путешествие на одном колесе действительно делает меня ближе к людям.

Конечно, я скучаю по близким, но даже не задумываюсь о том, чтобы бросить путь. Дорога — это моё настоящее. Силы дают люди, природа и осознание того, что я иду за мечтой.

Важно не бояться мечтать

Страх исчезает тогда, когда ты начинаешь делать то, что ты боишься, вместо того чтобы бесконечно думать об этом. Ещё в детстве я поборол все свои страхи, поэтому меня они не беспокоят. Я живу той жизнью, о которой всегда мечтал.

Для меня счастье — это баланс: ветер в лицо, улыбки незнакомцев, преодоление себя и осознание, что каждый день — приключение. Всё решает далеко не комфорт, а ощущение свободы.

Идеального времени для того, чтобы начать, не будет никогда. Сделайте первый шаг к своей цели уже сейчас. Страх уходит, когда действуешь. «Дорогу осилит идущий» — это не поговорка, это правда жизни. Да и осознание быстротечности нашего века не даст оправдания, чтобы не начать реализовывать все свои мечты.