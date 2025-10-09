Как русские ученые поднялись на Арарат впервые с библейских времен

Среди всех горных вершин мира есть одна особенная. Она не самая высокая и не самая неприступная. Но ее символическое значение огромное и нет такого человека на земле, который бы о ней не слышал даже в самые древние времена. А все потому, что она указана в Библии как место спасения человечества после всемирного потопа. Это – гора Арарат. И впервые после Ноя на ее вершину вступили русские исследователи 196 лет назад, 9 октября 1829 года.

Название Арарат за горой закрепили европейцы. Местные народы на протяжении тысячелетий называли ее иначе и каждый по-своему. Но имя вершины действительно имеет армянские корни.

Арарат – это ассирийское название целой страны древности Урарту, предков армян, которое существовало в IX-VI веках до нашей эры, то есть появилось в эпоху, когда еще не было даже Рима. Под этим названием гора попала в Библию, поскольку считается, что именно к ней прибило ковчег Ноя с его семейством и отсюда началось повторное расселение людей.

Именно так ее называли европейцы, включая и русских. Когда Закавказье было присоединено к России, то с распространением русского языка и местные жители стали именовать ее также и Арарат стало общепринятым, понятным каждому народу, названием горы. Сейчас гора находится на территории Турции и считается самой высокой точкой этой страны – 5165 метров.

Но вот на ее вершине до 1829 года никто никогда не был. Среди местного населения даже сама мысль взойти на Арарат долгое время считалась кощунственной, дерзкой и богопротивной. Европейцы характеризовали гораздо прозаичнее – крутые, отвесные склоны просто делают ее непригодной для восхождения. Так оно и было, пока не начал развиваться альпинизм.

Долгое время к Арарату невозможно было подобраться с какими-либо научными целями – там постоянно шли какие-то войны. Местные ханы бесчинствовали и редким путешественникам удавалось взглянуть на ее вершину. Но после очередной русско-турецкой войны местность оказалась включена в состав Российской империи и тут, впервые за многие, даже не века, а тысячелетия, воцарилось спокойствие.

© Иоган Фридрих Паррот

Этим обстоятельством не преминули воспользоваться ученые. И прежде всего Иоган Фридрих Паррот, которого в России называли Иваном Ивановичем. Физик, естествоиспытатель, врач (в этом качестве участник Зарубежного похода после Отечественной войны), биолог – даже целый род растений назван его именем. Впоследствии ректор Императорского Дерптского университета.

Паротта называют немцем, но это не верно. Хотя он и родился в Германии, в Карлсруэ, в 1791 году. Но это шотландско-французский род, которого перипетии политики заставили бегать по всей Европе.

Его отец, Георг Фридрих Паррот тоже был ученым и физиком и переехал в Россию, когда женился и потребовался стабильный заработок. А тут место в Дерптском университете предложили. Кстати, стал личным другом императора Александра I, оказал заметное влияние на его реформы на начальном периоде правления.

Арарат вошел в Россию по Туркманчайскому мирному договору в 1828 году. А уже в 1829 г. Паррот организовал туда экспедицию. В ее состав вошли астроном В. Федоров, геолог Б. фон Адлеркрон, студенты К. Шиман и Г. Гейн.

Они приезжают в Эчмиадзин, культурный и религиозный центр Армении, где католикос армян встречает их со всем радушием. По его поручению к экспедиции присоединяется переводчик и проводник дьякон монастыря Хачатур Абовян.

В селе Акори на берегу Аракса местные жители тоже как могут помогают – выделили для сопровождения людей и волов. Экспедиция параллельно проводит научную фиксацию местности, флоры и фауны. Базой стал монастырь Святого Акопа у Арарата.

Восхождение на вершину удалось не сразу, а только с третьей попытки. Первая группа была небольшой – сам Паррот, Шиман, один казак и местный житель. Поднимались с восточной стороны, на высоте 3502 метра заночевали, но взойдя еще на километр наткнулись на ледники. Не имея теплой одежды и запасов еды, идти дальше не рискнули.

© Вид на Большой и Малый Арарат со стороны Армении

Тут же началась подготовка ко второму восхождению, уже по западному склону. Абовян попросился в штурмовую группу, но Паррот, полагая его не подготовленным, долго отказывал, но потом согласился. В этот раз людей и запасов до первой ночевки было больше – 12 человек.

Заночевали на высоте 3704 метра в долине Кип-Гел, дальше, утром, штурмовая группа пошла на восхождение. Натыкаются на ледник, но прорубив ступеньки преодолевают его. Потом следующий. Доходят до ровного места на высоте 4591 метр и останавливаются – резко ухудшилась погода. Но устанавливают крест, который виден из Еревана. В бинокль.

Разразившаяся буря заставляет прекратить восхождение, но Паррот и экспедиция убеждаются, что направление для восхождения на этот раз выбрали правильно. Стихия на верху бушевала несколько дней, которые экспедиция в спокойной низине посвятила научным исследованиям – составляли и уточняли карты, проводили различные замеры.

6 октября (24 сентября по старому стилю) непогода стала стихать. Паррот за эти дни пришел к выводу, что главная причина неудач – время. В условиях нестабильной погоды его нельзя терять и восхождение должно быть более стремительным. Без ночевки все равно не обойтись, но ее надо сделать максимально выше.

8 октября начинается восхождение с северо-западной стороны, в долине Кип-Гел делают лишь привал. Здесь весь груз взваливают на себя, три человека остаются с волами в лагере, остальные девять продолжают подъем. Ночуют на высоте 3910 метров у границы вечных снегов.

В 5.30 утра 9 октября (27 сентября) начинается восхождение. Погода в этот раз благоприятствует – светит солнце, снег несколько тает, сцепление лучше и идти легче. Но людей стало меньше. Один сельчанин ночью заболел, а еще двое устали до изнеможения и вернулись в лагерь. К штурму были готовы лишь шесть человек.

Преодолев холмы и несколько ледниковых полей, в 15 часов 15 минут экспедиция оказалась на вершине Арарата. Там стояли Иоаган Фридрих Паррот, дьякон Хачатур Абовян, крестьяне села Аргури Ованес Айвазян и Мурад Погосян, солдаты 41-й егерской бригады Алексей Здоровенко и Матвей Челпанов.

Они и стали первыми в мире покорителями Арарата. В знак этого Абовян поставил в снег деревянный крест, а в качестве свидетельства Паррот взял лишь кусочек льда, завернув его в платок, поскольку вся вершина легендарного Арарата оказалась покрыта белым и чистым снегом.