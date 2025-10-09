Размножение без участия мужчин: что думают ученые

Размножение без участия мужских половых клеток называется партеногенезом. Это процесс, при котором яйцеклетка развивается во взрослую особь без оплодотворения. В природе такое встречается у некоторых растений, насекомых и даже животных, что позволяет этим видам выживать в условиях, когда количество партнеров в популяции ограничено. Но возможен ли партеногенез у человека?

В природе

Хотя партеногенез считается редким, он наблюдается у множества видов организмов. Среди позвоночных это явление встречается примерно у 70 видов, включая ящериц, змей, акул и некоторых рыб. Например, комодские вараны, крупные ящерицы, обитающие на островах Океании, способны размножаться партеногенетически. Этот механизм, вероятно, помогал им выживать в сложных условиях, когда численность популяции была критически низкой.

Не менее интересен пример серебристого карася, обитающего в озерах Кавказа. У этого вида самцы крайне редки, а в некоторых водоемах отсутствуют вовсе: тогда самки серебристого карася нерестятся с родственными видами рыб (но и в этом случае сперматозоиды не оплодотворяют икру, а лишь стимулируют ее развитие). Этот способ воспроизводства позволяет виду сохранять стабильность популяции даже в условиях полного отсутствия генетического разнообразия.

Еще один пример — куры. В домашних условиях они способны нести яйца без участия петуха. Однако полноценные цыплята из таких яиц развиваются крайне редко, что подтверждает сложность партеногенеза у более сложных организмов.

Удивительные примеры

В последние годы ученые зафиксировали несколько необычных случаев партеногенеза у животных, для которых такой способ размножения не является характерным. Например, в 2001 году в американском зоопарке «Henry Doorly», расположенном в городе Омаха, малоголовая рыба-молот, находившаяся в резервуаре без самцов, произвела на свет детеныша. ДНК-анализ подтвердил, что генетический материал детеныша был полностью идентичен материнскому, что исключало возможность участия самцов в процессе размножения. Этот случай стал ярким примером того, как природа включает «резервные механизмы» для сохранения вида. Подобные случаи фиксировали и у других видов акул. Например, у зебровых акул в 2017 году был также задокументирован партеногенез.

Однополое размножение человека

Процесс размножения у людей тесно связан с участием мужских и женских половых клеток. Однако современные достижения науки позволяют предположить, что партеногенез у человека теоретически возможен. В настоящее время ученые активно изучают возможность искусственного запуска партеногенеза у млекопитающих.

В лабораторных условиях уже удалось добиться развития эмбрионов из неоплодотворенных яйцеклеток у мышей. Так в 2004 году японские ученые смогли вырастить полноценную особь из двух яйцеклеток мышей-самок, подсадив их в организм взрослой мыши. Что удивительно, мышка, названная Кагуя, прожила 793 дня, что больше, чем в среднем живут мыши (600-700 дней).

Более того, она смогла успешно принести потомство, созданное обычным образом. Позже ученые также установили, что именно мужская часть генома сокращает жизнь млекопитающих, правда, взамен организм получает улучшенные способности для роста.