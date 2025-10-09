Вызов законам физики: как появилась Останкинская телебашня

В конце сентября 1960 года были заложены первые железобетонные блоки будущей легенды — Останкинской башни. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные факты о символе города.

Над проектом работали Николай Никитин, Леонид Баталов, Дмитрий Бурдин и другие.

— Никитин был лучшим в стране специалистом по железобетонным конструкциям, по их привязке, по умению рассчитать ветровые нагрузки. Он предложил строить башню в полкилометра высотой из бетона. Решение дерзкое. Но он продумал все стяжки, а вместо громоздкого фундамента предложил минимальный, но просчитанный — вся громада держится на сравнительно небольшой «шайбе» — подземном бетонном кольце в 70 метров диаметром, — рассказал «Вечерней Москве» исследователь русской истории и литературы, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. — Вся Москва ужаснулась, когда башня горела. Нью-йоркские небоскребы от пожара и повреждений рухнули. А творение Никитина устояло. Сказался запас прочности, заложенный инженером, качество бетона и, конечно, много других факторов. Это памятник архитектуры и инженерной мысли.

Стальные нервы

Внутри бетонного ствола натянуты 145 стальных канатов, как струны гигантского инструмента. Каждый трос постоянно натянут с усилием 70 тонн. Эта система создает эффект предварительного сжатия бетона, повышая прочность конструкции в несколько раз.

Брошенный вызов

Останкинская башня бросает вызов законам физики своим фундаментом. При высоте 540 метров ее основание заглублено всего на 3,5–4,6 метра — это сопоставимо с карандашом, устойчиво стоящим на ладони. Зафиксировано рекордное соотношение глубины фундамента к высоте — 1:117. Кольцевая конструкция шириной 9,5 метра равномерно распределяет нагрузку в 55 000 тонн. Создается некий эффект «стакана», обеспечивая максимальную устойчивость.

Растущая корнями в небо

Главный конструктор Николай Никитин придумал основную идею формы всего за одну ночь. Прообразом послужила перевернутая лилия — цветок с крепкими лепестками-опорами, направленными вниз. Эта форма была не просто красивой метафорой. Она идеально отражала инженерный замысел: массивное и устойчивое основание («цветок») и невероятно стройный, легкий ствол («стебель»), устремленный ввысь.

Легендарные метры

Особенность башни в том, что это гигантская полая труба из железобетона высотой 385 метров. Поскольку внутри башни, кроме шахты лифта, почти ничего нет, то в башне нет привычной системы этажей, все, что гости увидят внутри, указывается не в этажах, а в метрах.

Телевизионное сердце

Останкинская башня не просто инженерное чудо, а голос столицы. С ее антенн транслируются теле- и радиопрограммы, которые достигают самых отдаленных уголков Подмосковья. Сигнал путешествует на 100–120 километров, чтобы новости, музыка и знания доходили до аудитории более чем 15 миллионов человек.

Ветер не помеха

Останкинская башня демонстрирует уникальную инженерную концепцию ветроустойчивости. Стабильность Останкинской башни обеспечивают 145 стальных тросов, каждый из которых натянут с усилием в 70 тонн. Эта мощная система предварительного напряжения гарантирует целостность конструкции даже при экстремальных ветровых нагрузках. Шпиль башни может отклоняться — как это случилось в 1998 году, когда при ветре 35 м/с его отклонило на 6 метров, но благодаря арматуре он всегда плавно возвращается в исходное положение.

Со скоростью света

Путь к небу занимает мгновения: благодаря скоростным лифтам гости башни оказываются на головокружительной высоте, где их ждет захватывающая панорама Москвы. Всего 58 секунд — и вы на высоте 337 метров! Именно столько времени требуется скоростному лифту Останкинской башни, чтобы поднять до 16 гостей к облакам, развивая скорость до 7 м/с. На момент ввода в эксплуатацию в 1967 году лифты Останкинской башни были самыми скоростными в СССР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Корзунов, экскурсовод Останкинской телебашни:

— В 1961 году стройку заморозили. Дело в том, что по проекту Никитина башня высотой 540 метров, а вот максимальная глубина фундамента всего 4 метра и 60 сантиметров. И комиссия не думала, что можно построить башню с таким неглубоким фундаментом, и посчитала, что это опечатка в проекте. Потому дали приказ заморозить стройку.

ЧТО ПРОХОДИТ ВНУТРИ?

Рекорд, ставший легендой

На башне проходят забеги. Участники забегов преодолевают 1704 ступени по крутой винтовой лестнице. Рекорд подъема — 9 минут 36 секунд, поставлен 24 августа 2019 года.

Корпоративы, праздники, дни рождения

Особенность всех залов ресторана «7 НЕБО» в Останкинской телебашне — вращающиеся полы. На нескольких этажах башни расположены точки питания, где за 40 минут вы сможете увидеть всю Москву с высоты птичьего полета (Золотой зал на высоте 328 м).

Высота звучит иначе

Погрузитесь в мир живой музыки на высоте 337 метров! Останкинская телебашня предлагает насыщенную культурную программу в своем концертном зале. Гостей ждут памятные концерты к знаменательным датам, яркие светомузыкальные перформансы и выставки.

Любовь окрыляет!

Зажгите свою звезду любви на главной высотке страны. Адреналин и романтика в одном пространстве. Эксклюзивную церемонию на смотровой площадке можно забронировать, подав заявку на официальном сайте мэрии Москвы.

Уникальный культурный опыт

На высоте 337 метров открывается новый взгляд на искусство! Останкинская телебашня регулярно представляет выставки на смотровой площадке. Формат посещения: самостоятельный осмотр или с экскурсоводом.

