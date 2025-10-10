Как эксцентричный аристократ искал невесту в Tinder и остался ни с чем

Самый эксцентричный аристократ Британии остался без наследника и скоро лишится родового гнезда. У 79-летнего сэра Бенджамина Слейда было почти все, о чем можно мечтать: огромный счет в банке, 1000-летний особняк, самая богатая собака Англии, шесть свиней и буйный павлин нетрадиционной ориентации. Когда-то была и жена, но он развелся с ней из-за кота. Любовница Слейда, знаменитая оперная певица из России, выгнала его сама. В итоге на склоне лет аристократу пришлось искать молодую невесту, способную родить ему достойного сына.

Собаку сэра Бенджамина Слейда называли самой богатой в Британии, а его похотливый павлин разгромил целый Lexus

Сэр Бенджамин Слейд известен на всю Британию, хотя его самое большое достижение в жизни — удивительная способность то и дело попадать в нелепые истории.

Не все в порядке даже с его питомцами. Любимый пес Слейда, лабрадор по кличке Джаспер, унаследовал от его тещи целое состояние. В прессе Джаспера называли самой богатой собакой Англии, и это, конечно, плохо кончилось. Когда баронет поссорился с очередной невестой, они долго не могли поделить собаку-миллионера. Каждый хотел забрать ее себе.

Кроме пса Слейд держал на своей усадьбе свиней и ручных павлинов. В отличие от Джаспера они не приносили деньги, а уничтожали их. Как-то раз его павлин по кличке Рон Дэвис напал на синий Lexus на парковке возле особняка и, как утверждал Слейд, «попытался с ним спариться», причинив повреждения на 4000 фунтов (примерно 400 тысяч рублей).

Еще одна проблема связана с тем, что Слейд считает себя истинным консерватором и ненавидит политкорректность. На практике это выражается в том, что он не может двух слов сказать, не оскорбив половину земного шара.

«Как же меня утомили русские, индийцы и все остальные. Вы вообще когда-нибудь видели честного русского? Их не существует. С китайцами невозможно иметь дело. Бразильцы? Секс, футбол и танцы. Больше они ничего не делают», – сэр Бенджамин Слейд.

Его более сдержанным знакомым это даже нравится.

«Он не сумасшедший, просто говорит, что думает, и не боится никого обидеть, — заявил один из аристократов, живший по соседству с усадьбой Слейда. — Такие люди тоже нужны».

В интернете ходили слухи, будто Слейд приобрел на аукционе плюшевого мишку, который когда-то принадлежал Элвису Пресли, и позволил своим охотничьим псам разорвать раритет на куски. В это нетрудно поверить, но Слейд все отрицает.

«Не представляю, откуда взялась эта идея, — оправдывается он. — Нет у меня никакого медведя. Я вообще узнал об этом, лишь когда стал получать письма с соболезнованиями».

Сэр Бенджамин Слейд сделал состояние в Австралии, пока в его усадьбе хозяйничала безумная тетушка

Слейд родился в 1946 году в знатном английском роде — его прадедом был генерал, воевавший еще с Наполеоном. Среди предков встречались и другие известные люди своего времени. Слейд не исключает, что приходится родственником даже королям, хотя и не вполне официально.

«Кое-кто из моих предков был еще тот шалун. Вполне возможно, что и я сам из незаконнорожденных: у прапрапрабабушки был роман с Георгом IV, а у прапрапрапрабабушки — с Карлом II», — признался он в одном из интервью.

В 1831 году прадеду-генералу пожаловали титул баронета, который с тех пор передавался в семье по наследству. Баронетом был дед Слейда, потом отец, а когда того не стало, титул достался ему самому. На тот момент Слейду было всего 16 лет. В таком возрасте он не мог управлять имением самостоятельно, поэтому родовой особняк — знаменитый Маунсел-хаус — отдали родственнице.

Тетушка Фрида, которая на несколько лет стала полноправной хозяйкой Маунсел-хауса, напоминала персонажа не то «Монти-Пайтона», не то «Мертвых душ». Она питалась исключительно хересом и шоколадными батончиками Mars, не желала тратить на хозяйство ни пенса и совсем запустила древнюю усадьбу.

В 1970-е ей пришло в голову, что дом можно застраховать, потом устроить поджог и сорвать куш.

«Пыталась пять раз, — вспоминал Слейд. — Но там было так сыро, что огонь тух еще до приезда пожарных».

Слейд сбежал от тетушки Фриды, как только окончил школу. Он обосновался в Австралии и занялся бизнесом: играл на бирже, потом занялся контейнерными перевозками. К 1978 году оборот его фирмы достиг трех миллионов фунтов в год. Деньги он вкладывал в новые проекты: лесопильные предприятия, аренду самолетов, торговое судоходство. Позже Слейд не без гордости говорил, что три раза разбогател и дважды разорился.

Сэр Бенджамин Слейд притворяется разорившимся аристократом, хотя на его счетах не меньше 20 миллионов фунтов

Как только у Слейда завелись деньги, он решил вернуть семейный особняк. В 32 года он за 25 тысяч фунтов выкупил обветшавший Маунсел-хаус у тетушки Фриды. Выгонять ее не стал, но брал с нее символическую плату за проживание.

В 1982 году тети не стало. С тех пор Слейд любит рассказывать гостям, что после смерти ее привидение поселилось в усадьбе и по ночам слоняется из комнаты в комнату с призрачным батончиком «Марса» в руках.

Заполучив дом и поместье, Слейд решил всерьез заняться хозяйством. Это оказалось хлопотным и неожиданно дорогостоящим занятием, съедавшим заметную долю прибыли, которую приносили деловые начинания. С возрастом баронет почти забросил прочие дела и пропадал в усадьбе, как простые пенсионеры — на своих загородных дачах.

И собственное родовое гнездо, и замок Вудлендс, купленный позднее, Слейд сдавал для экскурсий, банкетов и свадеб. Со временем это стало приносить ему неплохой доход — сотни тысяч фунтов в год.

Хотя состояние Слейда оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (2,1 миллиарда рублей), он любит прибедняться и часто прикидывается разорившимся аристократом.

«За такие деньги даже с постели вставать незачем, правда ведь? Что вообще такое 20 миллионов фунтов в наши дни?» — говорит он.

Баронет утверждает, что люди охотнее арендуют залы Маунсел-хауса, когда думают, что помогают ему не умереть с голода. Он совершенно не против и с готовностью им подыгрывает.

Одна жена променяла Слейда на 17 кошек, другая ушла к графу Карнарвону, а третья изменила с садовником

Такой видный мужчина не мог долго оставаться одиноким. В конце 1970-х Слейд женился на достопочтенной Полин Мибург — представительнице еще одного аристократического семейства. Этот брак продлился 12 лет и закончился самым нелепым образом: Слейд заявил, что 17 кошек леди Полин превратились в непреодолимое препятствие для семейной жизни, и потребовал развода. Одним из ответчиков в судебных документах значился кот.

В 1990-х охолостевший Слейд завел несколько любовниц. Стены особняка до сих пор украшают фотографии некоторых из них. Одна из любовниц, по его словам, была оперной певицей из России.

«Она была чересчур и в итоге выставила меня за дверь», — говорил Слейд.

Что это была за женщина — неизвестно. Ее имени он не называл ни в одном интервью.

Разгул закончился романом со светской львицей Фионой Эйткен. Она терпела его шесть лет и после расставания называла хамом, недоумевала, зачем вообще с ним связалась, и даже пыталась отобрать лабрадора Джаспера. Впоследствии Фиона Эйткен вышла замуж за графа Карнарвона — потомка египтолога, открывшего гробницу Тутанхамона.

Следующей спутницей Слейда была малоизвестная британская актриса Кирстен Хьюз. Она переехала к нему в Маунсел-хаус и активно помогала превращать и его родовое поместье, и соседний замок Вудлендс в процветающие площадки для мероприятий. В 2011 году отношения увенчались грандиозным, но на редкость предсказуемым скандалом: оказалось, что подруга пожилого баронета спит с его садовником.

Несколько лет гражданской женой Слейда была предпринимательница Бриджит Конви, но в 2017 году он выгнал и ее. Несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте, она казалась ему слишком старой.

На деньги сэра Бенджамина Слейда претендовали бандит из Индии и темнокожая пара из США

За все эти годы Слейд так и не обзавелся наследником, и это беспокоило его все сильнее и сильнее. Оставить титул и хозяйство было некому. Тогда Слейд решил найти подходящего дальнего родственника, который продолжил бы его род. Чтобы участвовать в отборе, достаточно было носить ту же фамилию — Слейд.

После публикации объявления ему пришло свыше 10 тысяч писем от потенциальных наследников из разных стран. Ему писали самые неожиданные люди, которых трудно заподозрить в родстве с английским баронетом. В интервью Guardian он жаловался, что среди них имелись две темнокожие лесбиянки из США и даже индиец, который сидел в делийской тюрьме и уверял, что его мать соблазнил прапрадед Слейда, служивший в британской колонии.

Нашлось и некое семейство из Австралии, которое, если им верить, вело родословную от одного из прародителей Слейда, который сбежал туда в 1820-е, оставив на родине 22 незаконнорожденных ребенка. Это вполне могло быть правдой: Слейд не раз говорил, что подобные делишки были у его предков в крови.

«В нашей деревне под самым носом у меня полным-полно незаконнорожденных Слейдов. Это потому, что до 1911 года у нас сохранялась традиция, согласно которой правящий Слейд мог позабавиться с любой деревенской девицей перед ее свадьбой», – сэр Бенджамин Слейд.

Слейд решил подойти к поиску наследника научно: он привлек генеалогов и собирался эксгумировать останки древнейшего предка, чтобы сравнить его ДНК с ДНК претендентов. При этом он оговаривался, что генетического родства мало.

«Если окажется рьяный коммунист или кто-то из трейлерного парка, мне будет дурно, — говорил Слейд. — И он не должен быть геем».

После отбора анкет круг претендентов сузился до нескольких выдающихся персон. Самой неожиданной кандидатурой был рок-музыкант из группы The Fray. В 2007 году он даже гостил в Маунсел-хаусе. Слейд уже фантазировал, что музыкант переедет в деревню, будет играть на свадьбах и устраивать в усадьбе концерты The Fray. Тот представлял свою карьеру иначе и вежливо отказался.

Сэр Бенджамин Слейд искал молодую невесту в Tinder и забраковал 10 тысяч предложений

После расставания с гражданской женой Слейд решил подойти к проблеме с другой стороны. В 2017 году он дал объявление о поисках молодой невесты — «хорошей производительницы», готовой родить ему двух сыновей: наследника и запасного.

От кандидаток требовались лицензия на владение дробовиком, водительские права и фамильный герб. К конкурсу не допускались жительницы Шотландии, коммунистки, лесбиянки и девушки из стран с названием на букву «и» или зеленым цветом на флаге. Были и другие требования.

«Никаких читательниц Guardian. Должны иметь права на ношение ружья и вождение автомобиля. Лицензия на пилотирование вертолета была бы приятным бонусом. Разумеется, они должны иметь родовой герб. Родившимся под знаком скорпиона, наркоманкам, лесбиянкам, коммунисткам и шотландкам просьба не беспокоиться», – сэр Бенджамин Слейд.

Позднее Слейд рассказывал, что его завалили предложениями, но ни одна женщина его не впечатлила.

«Недавно я сделал предложение трем разным женщинам за один вечер, — утверждал он. — Две согласились. Беда в том, что наутро они выглядели уже не так хорошо».

В том же интервью Слейд упоминает 35-летнюю особу, которая хотела выйти за него замуж. Ее пришлось забраковать из-за роста: всего 160 сантиметров.

Несмотря на неудачу, Слейд не сдавался. В 2020 году он с помощью своих сотрудников зарегистрировался в приложении для знакомств и попытался найти женщину там. При создании анкеты аристократ соврал, что ему 56 лет, и запретил предлагать ему женщин старше 40 лет.

«Нужна новая машина — берешь новую, а не старую развалюху», — объяснил он.

Про поиски невесты для Слейда сняли телепрограмму «Любовь миллионера с разницей в возрасте», которую показывали на Пятом канале британского телевидения. В передаче есть сцена, в которой он скептически листает фотографии женщин и отпускает комментарии вроде: «О нет, выглядит отталкивающе» или «О нет, мне это не нравится».

Сэр Бенджамин Слейд не пожелал встречаться с дочерью, которую родила поэтесса с собственным замком

Приложение для знакомств не помогло, поэтому Слейд нашел женщину через элитное агентство, помогающее заводить детей без романтических отношений. Желание родить баронету наследника изъявила американская поэтесса Сахара Сандей Спейн, которая была младше него на 46 лет.

Сахара оказалась редкой женщиной, которая по эксцентричности способна дать баронету фору. Это, впрочем, понятно даже по имени. У нее тоже имелся древний родовой замок, только не в Англии, а на другом берегу Ла-Манша. Свою первую книгу она написала в пять лет, причем мать тут же нашла ей именитого издателя, готового заплатить за рукопись десятки тысяч долларов (миллионы рублей).

Чем Слейд привлек такую особу — загадка. Ребенка зачали при помощи процедуры ЭКО. Давняя мечта о потомке почти сбылась, но что-то пошло не так. Баронет дважды назначал дату свадьбы, и оба раза в последний момент отменял церемонию. А когда вместо мальчика родилась дочь, отношения Слейда и Сахары окончательно испортились. Он так ни разу и не встретился с дочерью, которая теперь живет в семейном замке во Франции.

«Я понимаю, что Бен хотел мальчика, но он не знал, какого пола будет ребенок, когда отменял вторую свадьбу. Поступил бы он иначе, если бы родился сын? Одному Бену известно», – Сахара Сандей Спейн.

Слейд больше не надеется, что ему удастся передать поместье сыну. Недавно стало известно, что он ведет переговоры о передаче фамильного гнезда крупной гостиничной сети. Фактически речь идет о превращении усадьбы в роскошный загородный отель. Слейд окажется в том же положении, что и тетушка Фрида когда-то: он сможет навещать Маунсел-хаус три-четыре раза в год, но прав у него будет не больше, чем у любого другого гостя.