Две жизни в одной судьбе: Мстислав Ростропович и Галина Вишневская

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович представляли удивительный тандем двух ярких личностей. Впервые они встретились в 1955 году в гостинице «Метрополь», где виолончелист подкатил к восходящей звезде Большого театра апельсин. Тогда певица особого внимания не обратила на него, но впоследствии союз этих двух талантливых людей продлился полвека. Растропович и Вишневская были настоящими партнерами не только на сцене, но и дома. В быту у них были свои прозвища: музыкант называл жену Жабкой из-за ее большой коллекции лягушек, а она его — Буратино.

Судьба оперной дивы сформировала ее сложный характер. С самого детства мама внушала, что Вишневская некрасива, из-за чего она выработала в себе жесткость и стремление к недосягаемости. Но, как заявляют все те, кому посчастливилось с ней поработать, профессиональная преданность артистки не знала границ. Известен случай, когда она допела оперу в Вене с серьезными ожогами рук после возгорания парика на сцене, сообщает канал «Москвич Mag». Про Ростроповича все говорят, что он был открытым и дружелюбным, легко находил общий язык с любым человеком. Вишневская же, наоборот, производила впечатление надменной и резкой, за что ее часто называли «императрицей». По словам известного оперного певца Владислава Пьявко, эта резкость была защитной маской ранимого человека. Вместе Ростропович и Вишневская прожили вместе 52 года, у них родились две дочери — Ольга и Елена. Жизнь знаменитой пары была непростой, порой на их долю выпадали очень разные времена: дружба с опальным писателем Александром Солженицыным, лишение гражданства СССР, успех и востребованность на мировой сцене, полное забвение на родине.

Вернулись они в Москву после прихода к власти Бориса Ельцина. Золотую свадьбу Растропович и Вишневская праздновала в том самом ресторане «Метрополь», где впервые встретились.

Мстислав Растропович умер 27 апреля 2007 года на 81-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Галина Вишневская скончалась 11 декабря 2012 года в 86 лет. Ее похоронили рядом с мужем.

