Кто придумал Международный день каши

10 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день каши, День сумочки и Всемирный день яйца.

Международный день каши

Международный день каши в 2009 году учредила британская благотворительная организация Mary's Meals с целью подчеркнуть важность этого блюда в сфере помощи нуждающимся. В этот праздник в Великобритании проводится чемпионат по приготовлению каши, а также конкурсы по ее поеданию, викторины и мастер-классы.

День сумочки

В День сумочки принято изучать историю возникновения этого аксессуара, его виды и предназначение. В этот праздник организовываются тематические выставки, где можно посмотреть на разные виды сумок, в том числе и на самые необычные.

Всемирный день яйца

Всемирный день яйца отмечается с 1996 года каждую вторую пятницу октября по инициативе Международной яичной комиссии. Традиционно в этот праздник проводятся конкурсы на лучший рецепт яичницы, лекции на тему пользы и правильного употребления этого продукта и другие тематические мероприятия.