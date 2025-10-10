Мужчина рассказал, как выжил после нападения волка-людоеда

Житель индийского штата Уттар-Прадеш, выживший после нападения волка-людоеда, рассказал о произошедшем. Его слова приводит индийское издание The Telegraph.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября. Волк набросился 40-летнего Милки Рама, когда тот шел к полю. По словам мужчины, это произошло всего в ста метрах от дома. Он звал на помощь и отбивался изо всех сил. Крики услышали соседи. Когда сбежались люди, зверь бросился наутек.

Пострадавшего отвезли в медицинский центр с ранами на плечах, руках и груди. Ему сделали три укола и через сутки выписали, назначив курс инъекций с посещением медцентра через день.

Рам рассказал, что в их селе волки напали на пятерых людей и iшесть коров, все выжили. По его словам, хищники осаждают несколько соседних сел, прячась в густых зарослях и полях, которые начинаются сразу за околицей.

В округе Бахрайч всего за три недели хищники растерзали шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы. Такого не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

В прошлом году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала Бахрайч в страхе. Звери совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений. В начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.