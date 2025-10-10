Сын полка: почему в русской армии солдаты могли приписать к части ребенка

Образ мальчика-бойца прочно вошел в историческую и культурную память благодаря повести Валентина Катаева «Сын полка». На самом деле, Ваня Солнцев стал собирательным образом тысяч детей, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за Победу наравне со взрослыми. Однако традиция нахождения детей в армии зародилась задолго до XX века.

Дети в армии

Идея привлечения детей к военной службе была заимствована из европейских стран. Там, например, средневековые рыцари имели оруженосцев – подростков старше 14 лет, которые следили за состоянием оружия и доспехов, помогали в быту и охраняли своих господ.

Во флотах европейских стран существовала практика использования так называемых «пороховых обезьянок» – мальчиков младше 8 лет, которые подавали порох для перезарядки орудий.

Также дети нередко служили барабанщиками, задавая ритм марша и дублируя команды. Эта традиция нашли отражение и в русской армии. Уже в 1690 году в Бутырском полку числилось 195 «барабанщиков малых ребят». Все они были сиротами и детьми погибших солдат, которых взрослые барабанщики брали в ученики. Причем, мальчиков не просто обучали военному делу, но и воспитывали в них чувство долга и патриотизма.

Своя система подготовки детей существовала и на русском флота. В 1707 году Петр Великий основал школу юнг в Кронштадте. Там мальчики изучали разнообразные инженерные дисциплины – от географии до машинного дела – а затем отправлялись на корабли, где применяли свои знания на практике.

Хотя юнги формально никогда не участвовали в боевых действиях, история знает исключения. Так, в 1941 году юнги Валаамской школы были направлены на защиту Ленинграда. Из 200 юных защитников тогда выжило менее десяти.

Первая мировая и Великая Отечественная

Массовое участие детей в боевых действиях началось в годы Первой мировой войны. В 1915 году, после указа Николая II, разрешившего выпускникам высших учебных заведений добровольно идти на фронт, тысячи молодых людей, еще не достигших совершеннолетия, начали подавать прошения. Из-за нехватки кадровых офицеров зачастую юные добровольцы после короткой подготовки становились командирами и поднимали в атаку целые роты и батальоны.

Во время Великой Отечественной войны участие детей в боевых действиях приобрело еще больший размах. Сироты, потерявшие родителей в результате немецких бомбардировок и оккупации, нередко находили приют в воинских частях. Солдаты брали их под свое крыло, обучали военному делу и воспитывали как родных. Эти мальчишки и девчонки выполняли важные задачи: доставляли донесения, помогали в разведке, ухаживали за ранеными. Некоторые из них становились полноценными бойцами, сражаясь наравне со взрослыми.

По официальным данным Центрального архива Минобороны России на фронтах Великой Отечественной войны сражалось 3,5 тысячи солдат младше 16 лет. Правда, скорее всего, это сильно заниженные цифры — ведь далеко не все командиры включали детей в списочный состав военных частей. Нередко это были дети бойцов и офицеров, не отправленные по каким-то причинам в эвакуацию.

Солдаты брали детей под свою опеку, не только чтобы спасти их от голода и лишений, но и чтобы дать им возможность чувствовать себя частью чего-то важного. Для мальчишек это была возможность обрести новую семью и почувствовать себя нужными. Кроме того, детей привлекали к службе из-за их физических особенностей. Небольшой рост и ловкость делали их незаменимыми в разведке и при доставке донесений. Они могли незаметно пробраться в тыл врага или пройти через узкие ходы и траншеи.