Первый метеорит, найденный в России: чем ученых удивило «Палласово железо»

Одним из удивительных открытий, перевернувшем представления человечества о мире, стал метеорит, получивший название «Палласово железо». Найденная в 1749 году массивная глыба необычной структуры и состава удивила ученых. Еще больше они были поражены, узнав от местных, что камень упал с неба.

История находки

Все началось с отставного казака и кузнеца убейской деревни Якова Медведева. В 1749 году, находясь на правом берегу Енисея, на вершине горы Большой Имир, он обнаружил необычную глыбу, вес которой составлял около 42 пудов (почти 700 кг). Находка отличалась удивительной белизной, податливостью при обработке и характерным звонким звуком при ударе. Кузнец, как человек практичный, предположил, что в ней может содержаться золото или другой ценный металл.

Как именно ему удалось переправить массивную находку домой, до сих пор остается загадкой. Однако известно, что Медведев не стал держать свою находку в секрете. Он сообщил о ней знакомому инспектору Красноярских рудников Иоганну Каспару Меттиху. Тот, будучи человеком образованным, сразу понял, что перед ним нечто необычное. Меттих составил подробный отчет о находке, описав ее внешний вид и обстоятельства обнаружения. Этот документ позже стал важным источником для научного изучения метеорита.

Научное исследование

Впрочем, настоящую известность находка получила только благодаря академику Петру Симону Палласу. Именно он в 1772 году обратил внимание научного сообщества на загадочную глыбу. Паллас организовал экспедицию, чтобы изучить метеорит, и лично провел его исследование. Вес находки, по его данным, составлял около 40 пудов (примерно 650 кг), что совсем немного отличалось от первоначальных измерений. Паллас пришел к удивительному выводу: происхождение этой глыбы не поддавалось объяснению с точки зрения современной ему науки. Она не могла быть создана человеком, но и в природе ничего подобного ранее не встречалось.

Еще больше вопросов вызвали рассказы местных жителей, которые утверждали, что глыба «упала с неба». В XVIII веке подобные заявления вызывали скепсис. Тем не менее Паллас решил не игнорировать народные легенды и представил свою находку научному сообществу. В 1776 году он опубликовал статью, в которой описал загадочную глыбу. Именно благодаря его усилиям метеорит получил название «Палласово железо» и стал известен за пределами России.

Чем удивило Палласово железо

Главной особенностью метеорита стало его уникальное строение. Палласово железо оказалось примером палласита — редчайшего типа метеоритов, состоящих из железа-никелевого сплава с вкраплениями оливина, минерала с зеленым оттенком. Такой состав был совершенно необычен для земных пород, что подтвердило внеземное происхождение находки. Кроме того, Палласово железо стало одним из первых метеоритов, которым занялась наука. Эти исследования дали толчок к развитию метеоритики как науки, а также помогли ученым лучше понять природу космических тел.

Сегодня этот метеорит является главным экспонатом коллекции Российской Академии наук, а его изучение продолжается до сих пор. Состав метеорита оказался настолько уникальным, что небольшие его части были разосланы в музеи многих европейских стран.