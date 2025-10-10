Как спаситель Балтийского флота стал первой жертвой большевистского террора

Одним из забытых героев молодой Советской Республики стал Алексей Михайлович Щастный. Он фактически дважды спас Балтийский флот от уничтожения. А наградой ему стал расстрел. После его имя долгое время оставалось в тени, и известен он был как первый расстрелянный большевиками «враг народа».

Ситуация на Балтике

К весне 1918 года положение на Балтике было критическим. Молодая Советская Республика, только вставшая на ноги после Октябрьской революции, столкнулась с угрозой потери всего Балтийского флота. Советские корабли базировались в двух портах – эстонском Ревеле (ныне Таллин) и финском Гельсингфорсе (Хельсинки). Однако активное наступление немецкой армии в Прибалтике и Финляндии поставило под угрозу их существование.

Немецкое командование намеревалось захватить русские корабли, чтобы уничтожить флот до начала навигации. В этих условиях судьба Балтфлота казалась предрешенной. Советское руководство не верило в возможность спасения флота. Владимир Ленин предлагал взорвать корабли, чтобы они не достались врагу, а матросов отправить по домам. Лев Троцкий, в свою очередь, считал, что корабли должны вступить в бой, хотя шансов на успех практически не было. Но прозванный народным адмиралом Алексей Щастный, начальник морских сил Балтики, придерживался иного мнения. Он твердо верил, что флот можно и нужно спасать.

Организация «Ледового похода»

Для реализации своего плана Щастный располагал крайне ограниченными ресурсами. У него было всего четыре ледокола, которые должны были помочь вывести корабли через замерзшие воды Балтийского моря. Несмотря на сложные погодные условия, нехватку времени и постоянную угрозу нападения немецких войск, Щастный сумел организовать операцию, вошедшую в историю как «Ледовый поход».

25 февраля 1918 года немецкие войска вошли в Ревель, но русских кораблей там уже не было. Щастный успел вывести из порта эскадру из 56 судов, которые направились в Гельсингфорс. Однако угроза захвата сохранялась – немецкий флот двигался к Аландским островам, а отряд генерала фон дер Гольца готовился атаковать Гельсингфорс. Щастному предстояло провести второй этап операции – вывести корабли из Финляндии в Кронштадт.

Спасение флота

Щастный сумел сплотить офицеров и матросов, убедив их в необходимости спасения флота. Несмотря на хаос и деморализацию, царившие в те дни, его авторитет и организаторские способности позволили провести операцию с минимальными потерями. Всего было спасено 221 судно, включая боевые корабли и вспомогательные суда. Последним из Гельсингфорса вышел штабной корабль «Кречет», на борту которого находился сам Щастный. Через три дня после этого немцы заняли город, но флот уже находился в относительной безопасности.

Трагический финал

В апреле 1918 года эскадра прибыла в Кронштадт. Щастного встречали как героя – его подвиг восхищал даже тех, кто был далек от военного дела. Однако признание было недолгим. Уже в мае Щастный получил телеграмму с приказом заминировать Балтийский флот для последующего подрыва. Ходили слухи, что это было следствием договора с немцами, которым фактически сдавали флот. Ведь те могли его относительно дешево и быстро восстановить.

Приказ противоречил всему, за что боролся Щастный, и вызвал у него глубокое возмущение. Советское руководство, опасаясь его популярности среди моряков и независимой позиции, решило избавиться от неудобного героя. Его обвинили в «контрреволюционной деятельности» и «сговоре с врагом». Суд прошел формально, без возможности защиты. Из свидетелей на нем присутствовал только Лев Троцкий, который и был главным интересантом дела.

22 июня 1918 года Алексей Михайлович Щастный был расстрелян по приговору трибунала. Опасаясь, что исполнители приговора откажутся стрелять в героя, в палачи назначали двух китайцев, не понимавших, кто перед ними. Чтобы в утреннем тумане солдаты не промахнулись, Алексей Михайлович приложил к сердцу белую адмиральскую фуражку.