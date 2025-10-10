По каким признакам русские вычисляли людей с «дурным глазом»

Издавна наши предки верили в «дурной глаз» — способность человека причинять вред другим лишь одним взглядом, порой даже неосознанно. Эта вера была настолько сильна, что люди искали способы выявить носителей опасной силы и защититься от их воздействия. Впрочем, в силу иррациональности данного суеверия, в категорию глазливых мог угодить практически кто угодно.

Глаза как отражение души

Восточные славяне верили, что глаза — это особый проводник жизненной энергии. Считалось, что через них человек не только воспринимает окружающий мир, но и влияет на него. Глаза были связаны с душой: через них демоны могли проникать в тело или покидать его. Именно поэтому на Руси существовала традиция закрывать глаза умершим, чтобы их душа не осталась блуждать в мире живых. Особое внимание уделялось манере смотреть. Недобрым считался взгляд пристальный, долгий и бесцельный. Подозрение вызывали также любопытные и завистливые взоры. Людей, обладающих такими особенностями, называли глазливыми или урочливыми.

Внешние признаки

Русские верили, что обладатели «дурного глаза» отличаются особыми чертами внешности. К ним относились:

Цвет глаз. Наибольшее недоверие вызывали обладатели черных или карих глаз. На Водлозерье таких людей называли «нойдами» — злыми колдунами. Считалось, что их взгляд тяжелый и способен причинить вред.

Форма и размер глаз. Подозрительными считались чрезмерно большие и блестящие глаза, а также глубоко посаженные или, наоборот, широко расставленные. Эти черты ассоциировались с нечистой силой.

Дефекты зрения. Люди с косоглазием, бельмами или другими дефектами глаз нередко попадали в категорию урочливых. В народе даже говорили: «Косой загляделся, овин загорелся», подчеркивая опасность их взгляда.

Слепота. Слепых людей тоже опасались. Считалось, что они могут видеть то, что недоступно зрячим, например, потусторонний мир. Им приписывали способность предсказывать будущее и наносить вред.

Помимо внешних признаков, наши предки обращали внимание на поведение и речь человека. Считалось, что сглазить можно не только взглядом, но и словом. Если урочливый человек произносил похвалу или предостережение, это могло обернуться бедой. Люди верили, что чрезмерные восторги привлекают несчастья. Именно поэтому многие избегали хвалить что-либо вслух. До наших дней дошла традиция стучать по дереву, чтобы «не сглазить». Этот жест служил своеобразным оберегом от дурного влияния.

Кроме того, к категории глазливых относили бесплодных женщин и мужчин, которые могли попросту позавидовать чужому счастью и тем самым вызвать сглаз.

Профессии, связанные с нечистой силой

Особое недоверие вызывали представители профессий, которые, по мнению народа, имели связь с нечистой силой. К ним относились пастухи, кузнецы, мельники знахари и колдуны. Их считали потенциальными обладателями «дурного глаза», поскольку они контактировали с природными стихиями, животными и магическими силами. Так, например, пастух, верили наши предки, может общаться с лешим и полевиком, которые помогают ему не потерять животных или разыскать тех, кто все же заблудился.

Методы защиты от сглаза

У славян было множество способов защиты от глазливых людей. Наиболее действенным считался кукиш в кармане. Также на Руси носили обереги в виде крестов, ладанок, красных нитей или вышитых узоров, которые, как верили, защищали от сглаза. Ну а чтобы защитить дом или скотину, их крестили, окропляли святой водой или обвести мелом круг. В разговорах же наши предки избегали хвалить детей, животных или урожай, чтобы не привлечь злые силы.