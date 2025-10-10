Зловещая тишина: почему в марте 1943 года немцы добровольно ушли из Ржева

3 марта 1943 года части Красной Армии вошли в Ржев. Однако вместо ожесточенного боя их ждала зловещая тишина. Город был оставлен противником. Мощная группировка вермахта, скованная здесь долгими месяцами кровопролитных боев, бесследно исчезла, отступив с заранее подготовленных позиций.

«Ржевская мясорубка»

В памяти поколений Ржевская битва осталась как один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной. Солдаты называли ее «ржевской прорвой» или «мясорубкой» — и эти названия красноречиво говорят сами за себя. Ужас перед сражениями на этом плацдарме был одинаково силен и в советских, и в немецких окопах.

Масштабы поражают: по продолжительности (15 месяцев), количеству задействованных войск (свыше 10 млн человек с обеих сторон), охвату территории (восемь областей) и числу проведенных операций Ржевская битва не имеет себе равных в мировой военной истории.

Цифры потерь ошеломляют. По оценке историка Алексея Исаева, советские войска потеряли здесь 1 160 787 человек. Немецкие потери достоверно неизвестны, но лишь за первые три месяца боев они превысили 330 тысяч.

Ландшафт под Ржевом был буквально перепахан взрывами и усеян телами. Ветеран Петр Михин вспоминал: «Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел».

Что же заставляло германское и советское командование вести бои на истощение сил за Ржевский плацдарм? Немецкий генерал Хорст Гроссман называл Ржев «краеугольным камнем Восточного фронта», а в дневнике бывшего начальника Генштаба сухопутных войск Германии Франца Гальдера практически каждый описанный день пестрит упоминаниями Ржева.

«Открыть Ржев – это открыть дорогу на Берлин», – всё время повторяло немецкое радио. А для советского командования Ржевский плацдарм это в первую очередь прекрасная возможность отбросить немцев дальше от Москвы и перехватить стратегическую инициативу.

Опасный выступ

В результате Ржевско-Вяземско й операции в конце апреля 1942 года образовался выступ 200 км. в ширину и 160 км. в глубину, занятый немецкими войсками – примерно 2/3 всей численности группы армий «Центр».

Долгое время немцам удавалось удерживать выступ за счет более выгодной позиции. Заранее оборудованный рубеж обороны позволял немецким войскам обозревать подступы на многие километры, в то время как советские войска вынуждены были вести свои атаки через болотистые низины под непрерывным артобстрелом.

Нередко случалось, что оборонительные укрепления по нескольку раз в день переходили то одной, то другой воюющей стороне. «Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы, – вспоминал один из фронтовиков. – Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему пищи: навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни. На лету ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам».

К середине января 1943 года воинские части Калининского фронта освободили город Великие Луки, из-за чего возросла угроза окружения немецкой группировки на Ржевском выступе. Учитывая полный разгром дивизий вермахта под Сталинградом и на Кавказе, положение германских войск под Ржевом оказалось очень ненадежным.

В Штабе 9-й армии понимали, что в отсутствие резервов любой тактический промах и даже небольшой численный перевес противника способны привести к катастрофе, которая могла поставить крест на завоевательных планах рейха. Более того, по данным разведки потенциальную угрозу несли до 12 тыс. партизан и солдат Красной Армии, отрезанных от своих частей и оставшихся в немецком тылу.

В этих условиях планировавшаяся ранее операция по отводу немецкой группировки стала более чем актуальной. Задача стояла серьезная: незаметно для советской стороны вывести 24 дивизии – около 320 тыс. солдат и офицеров, свыше 400 орудий и 100 единиц бронетехники.

В свою очередь советское командование намеревалось использовать свой шанс. С целью выхода в тыл группировки противника планировалось «подрезать» Ржевский выступ, провести окружение и уничтожить основные силы группы армий «Центр».

Операция «Буйвол»

Окончательное решение о выводе войск на заранее подготовленные позиции было подписано 28 февраля 1943 года. Ответственным за выполнение операции под кодовым названием «Бюффель» («Буйвол») был назначен командующий 9-й армией генерал-полковни к Вальтер Модель.

Согласно плану операции на плечи личного состава вермахта лег целый ряд сложнейших задач. Среди них: создание новой линии обороны; построение 200-километровой дороги для автомобилей и 600-километровой — для саней и гужевого транспорта; эвакуация хозяйства (скот, запасы урожая, инструменты) и более 60 тыс. гражданских лиц.

Наиболее серьезной проблемой оказалась эвакуация гражданского населения. Генерал Фридрих фон Меллентин писал, что «старые и малые, здоровые и больные, крестьяне и горожане, все настаивали на эвакуации, так силён был ужас перед солдатами и комиссарами их собственной страны».

Советская, российская и даже американская историография отрицают возможность добровольной эвакуации мирных жителей. По словам американского историка Стивена Ньютона, приказ эвакуировать местных жителей отдал лично Модель. «Советских граждан отправляли на принудительные работы по строительству оборонительных рубежей. Кроме того, хотели избежать диверсий и саботажа в ходе подготовительног о периода операции и самой операции», – заключил историк.

В результате успешно проведенной операции немецкому командованию удалось высвободить резервы, которые могли быть переброшены на другие участки военных действий. Вошедшие в Ржев советские части обнаружили в городе только арьергард 9-й арии, создававший видимость присутствия германских войск.

Преследование войсками РККА отступающей немецкой армии осложнялось хорошо обустроенными оборонительными позициями, минными полями и разрушенными коммуникациями. Сильно тормозила продвижение советских войск и весенняя распутица, начавшаяся в середине марта.

Части Красной Армии преодолевали не более 7 км. в сутки. В дальнейшем, лишенные подвоза боеприпасов и продовольствия, натолкнувшись на активное сопротивление немцев, они были вынуждены прекратить преследование. 30 марта операция «Бюффель» была полностью завершена.

Такие разные итоги

«Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева, – писал Сталину Уинстон Черчилль. – Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаёте освобождению этого пункта».

О важности Ржевской операции свидетельствует визит Сталина в район Ржева в августе 1943 года. Однако итоги этой победы были неоднозначными. Хотя враг и был отброшен более чем на 100 километров, победа была достигнута ценой огромных потерь и разрушений.

В результате боевых действий Ржев и соседние деревни были практически стерты с лица земли: из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297, а из 20 тыс. находившихся в оккупации советских граждан выжило только 150. По оценкам Чрезвычайной Государственной комиссии ущерб региону составил полтора миллиарда рублей.

Ржевская битва считалась одной из самых неудачных операций Красной Армии в Великой Отечественной войне. Ее подробности замалчивались советскими историками, как и тот факт, что войска группы армий «Центр» сами покинули плацдарм. Несмотря на донесения разведки, советское командование не смогло своевременно отреагировать на отступление немецких войск и упустило возможность добиться решающего перевеса. Виновным был признан генерал-лейтенан т Конев, который с формулировкой «не справившегося с задачами руководства фронтом» был отстранен от должности.

Немецкое отступление, напротив, было признано успешным. В результате операции «Буйвол» вермахт потерял около 15 тыс. солдат, в то время как общие потери Красной Армии преследовавшей немецкие части превысили 138 тыс. человек.

Отступление позволило высвободить дивизии, которые вместе с переброшенными на Восточный фронт частями из Франции почти полностью компенсировали потерю 6-й армии под Сталинградом. В последний раз у Гитлера появилась реальная возможность перехватить инициативу и начать генеральное наступление.