Без билета в прошлое: удивительные виды транспорта, которые еще живы

Транспорт — это не просто способ добраться, а часть культуры и истории. В разных странах он стал символом, отражающим жизнь и характер народа.

На Филиппинах джипни — яркие маршрутки из старых военных джипов — превратились в подвижные арт-объекты. Власти хотят заменить их на экологичные, но люди протестуют: новые слишком дорогие. В Таиланде тук-туки — шумные трёхколёсные мотороллеры — остаются визиткой страны, несмотря на появление электроверсий.

В Камбодже из смекалки родился бамбуковый поезд — лёгкая платформа на рельсах, а в немецком Вуппертале уже век ездит подвесной поезд, ставший гордостью города.

Такие машины могут исчезнуть или стать достопримечательностями, но они сохраняют главное — душу своего времени. Джипни, тук-туки и рикши — это не просто транспорт, а история, живущая на улицах.