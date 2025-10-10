Последняя тайна Великого Александра — куда пропали две тысячи македонских кораблей

К 30 годам Александр, сын македонского царя Филиппа, стал повелителем огромной империи от Греции до Индии. Еще при жизни современники называли его Великим, а египетские жрецы признали в нем воплощение бога Аммона. Александр не зря носил свое прозвище. Царь мечтал завоевать западное Средиземноморье, что сделало бы его повелителем всей тогдашней Ойкумены.

Македонская армада

Главным противником македонцев на Западе должен был стать Карфаген, для войны с которым Александр построил две тысячи кораблей. Однако планам царя не суждено было сбыться. 13 июня 323 года до н. э. в возрасте 32-х лет Александр умер. Спустя сотни лет историки все еще спорят о том, куда пропал огромный флот, который по приказу царя отправился из вавилонской гавани в поход, но так никуда и не пришел.

© Портрет Александра Македонского с фрески, созданной около 330 года до н. э.

Древнегреческий историк Арриан писал, что своему флоту царь поставил задачу: обогнуть Аравию, Нумидию, через Геркулесовы столбы (Гибралтарский пролив) войти в Средиземное море и ударить по Карфагену с Востока, в то время как он атакует с Запада. Победа над таким сильным противником сделала бы Александра истинным царем всего известного тогда мира.

Флот состоял из 80-ти военных тридцативесельных триер и 1900 грузовых судов обеспечения, на которых перевозили еду, воду, снаряжение, лошадей и воинов. На каждой триере располагалось 170 гребцов и 30 вооруженных воинов — гоплитов. Командующим флотом Александр назначил адмирала Неарха, который был близким соратником царя и его другом детства. Он славился редким мужеством, хладнокровием и мастерством мореплавателя.

Предполагается, что кроме матросов и солдат, на борту кораблей флотилии могли находиться ремесленники, молодые девушки и юноши для организации колоний, а также ученые, фиксирующие открытия македонцев в пути.

Навигационная ловушка или воля богов

Исследователь Андрей Дыбовский пришел к выводу, что Неарх и его флот, плывя вдоль побережья Африки, попал в одну или несколько навигационных ловушек — сочетание природных факторов, которые с очень большой вероятностью приводят к незаметному отклонению от курса. Например, идя вдоль берега в незнакомом море, македонцы не учитывали местных течений, которые постепенно уводили их от намеченного маршрута.

© Тогдашние представления о мире и план нападения на Карфаген

Помешать обогнуть Африку могла астрономическая погрешность, оптический обман, встречное течение, выброс большой массы воды из рек, которые незаметно сбивают корабли с первоначального курса следования, и многое другое. По разным причинам македонцы отдалились от берега и вышли в открытый океан, где-либо утонули, либо дошли до берега Южной Америки.

© Возможный путь флота Неарха в случае навигационной ошибки

Самое быстрое в Атлантике течение над тектоническим разломом Ровшан могло донести суда до острова Фернандо-ди-Наронья, от которого до побережья Южной Америки всего 200 миль. Способствовать движению в этом направлении могли и местные западные ветра, дующие в сторону неизведанного континента. Македонцы были набожными людьми и, сбившись с курса, могли воспринимать западный ветер, дующий в их паруса, волей богов, которой они обязаны довериться.

Македонцы в Южной Америке

Когда македонский флот дошел до Южной Америки, перед тем как ступить на новые берега, моряки и солдаты надели на головы шлемы, копии которых позднее носили племена мочика. Исследователи индейских культур отмечали, что у аборигенов были прочные плетеные головные уборы с загнутыми гребнями, которые очень похожи на металлические шлемы времен Александра Великого.

Косвенными доказательствами контакта индейцев с носителями эллинистической культуры ученые называют схожие игры, распространенные как в древнем Средиземноморье, так и в Америке.

Еще одним доказательством стала свирель — любимый музыкальный инструмент древних эллинов. На территории современной Колумбии, Панамы и Соломоновых островах были найдены свирели, не отличающиеся от греческих.

Археологи обнаружили в Мексике ткацкий станок, устройство которого полностью повторяло древнегреческий аналог. Сторонники этой версии зафиксировали сотню свидетельств пересечения эллинской и индейской культур.

Долгий путь

Самое смелое предположение о том, куда пропал флот и несколько десятков тысяч человек, сделали два американских археолога Гарольд Глэдвин и Констанс Ирвин. Ученые полагали, что корабли Неарха из-за июньских муссонов в Аравийском море повернули не на запад, курсом к Африке, а на восток, в Индию, где мореходы пополнили запасы провизии и подобрали оставшихся там после похода Александра солдат.

От Индии корабли отправились к Бирме и двигались на юг, вдоль полуострова Маллака. Оттуда флот повернул на восток и, не теряя из вида северного берега Суматры, вышел к островам Индонезии. Путь флотилии лежал к Новой Гвинее и островам Полинезии. В конце концов, флот пересек Тихий океан и достиг побережья Южной Америки. Весь путь длился 25 лет, и за это время многие моряки и солдаты погибли, но их место занимали примкнувшие к мореплавателям жители встречающихся на пути племен.

Полинезийская Македония

Ранее в истории преобладали «изоляционисты», считающие, что цивилизации на разных континентах не соприкасались и развивались независимо друг от друга, однако открытия и эксперименты последних десятилетий поменяли привычную картину. Путешествия норвежца Тура Хейердала на древних судах показали, что люди прошлого благодаря океанским течениям могли проходить по морским просторам огромные расстояния.

Первых европейцев, оказавшихся на полинезийских островах, удивило наличие у аборигенов большого количества блондинов. Так, на Тонго светловолосых было 10%, а соседний остров Муреа местные народы вообще называли «островом сказочных людей с золотыми волосами». Блондины преобладали и на новозеландском острове Турехо. Изучая этот феномен, известный норвежский исследователь Тур Хейердал считал, что в прошлом у островитян случился контакт с европейским народом, который передал им светлые волосы.

Интересно и особое место астрологии в культуре греков и полинезийцев. Островитяне использовали очень похожие средства определения положения звезд и их значения для людей. Как и греки, полинезийцы владели искусством навигации по звездам, что позволяло им проплывать в океане по несколько тысяч миль и без особых проблем ориентироваться, находя среди огромных водных пространств свои крошечные островки.

Македонские гавайцы

Известный американский исследователь Джозеф Кэмпбелл сравнил полинезийские устные предания с гомеровскими «Илиадой» и «Одиссеей» и пришел к выводу, что они весьма схожи. Самый большой сюрприз приготовили гавайцы. Когда капитан Кук впервые вступил на Гавайи, его удивили головные уборы местных воинов, поразительно похожие на шлемы греческих и македонских гоплитов.

Шлем с гребнем из перьев птиц назывался махиоле и считался символом высшего правящего класса, а носить такой головной убор разрешалось только вместе с плащом-туникой. Удивительно, но воины гавайского племени коа, как и эллины, сражались тесной фалангой и вооружившись длинными копьями. На фоне таких совпадений возникла теория, согласно которой флот Неарха или его часть все-таки доплыли до Полинезии и покорили местное население.

Малочисленные пришельцы стали высшей прослойкой общества и брали в жены местных женщин. Прошли годы, и греки, македонцы, финикийцы, египтяне растворились в многочисленной среде островитян, а их правнуки забыли прошлое предков, но сохранили высокий статус, символом которого стал боевой шлем гоплита. Металлические каски «съело время», и потомки пришельцев стали делать из дерева их копии, а в гребень вместо конских волос вплетали перья птиц.

Американский археолог Стоддард Лотроп и доктор исторических наук Валерий Гуляев, всю жизнь изучающий древние цивилизации, считают теорию Глэдвина необоснованной. Ссылаясь на Птолемея, они уверены, что Неарх никуда не исчезал, а стал сатрапом провинций Ликия и Памфилия (южное побережье современной Турции) и на стороне полководца Антигона Одноглазого принимал участие в войне за наследство Александра.

Каждая из историй имеет свои сильные и слабые стороны, а доказать или опровергнуть их может только совместная работа археологов, этнографов, лингвистов и профессиональных моряков, способных не в теории, а на практике оценить возможности древних кораблей.