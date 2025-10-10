Секс-шпионаж: как ласточек КГБ готовили для «медовых ловушек»

Одно из самых древних и эффективных орудий шпионажа — не пистолет или яд, а обаяние. «Медовая ловушка», или секс-шпионаж, на протяжении веков оставался безотказным способом вербовки, подкупа и шантажа. В сети обольстительных агентов попадали президенты, дипломаты и высокопоставленные разведчики.

Искусство соблазна

Подготовка «ласточек» и «влюбленных женихов» — это целая наука. В советские времена, по свидетельствам бывших разведчиков, на Лубянке существовали специальные полугодичные курсы. Их главной задачей было не столько научить технике шпионажа, сколько полностью раскрепостить будущих агентов.

Девушки слушали лекции в обнаженном виде, парились в бане с коллегами-мужчинами, а опытные сексологи обучали их тонкостям соблазнения. Выпускницы знали главные правила: собирать информацию по крупицам, не проявляя к ней интереса; поощрять собеседника к откровенности; и сразу же шифровать все услышанное.

Высоко забрались

«Медовую ловушку» не избежали многие видные политики, особое место среди них занимает 35-й президент США Джон Кеннеди. Здесь произошел классический случай внедрения секс-агента. Его роль исполнила Элен Ромеч – уроженка ГДР, перебравшаяся в Соединенные Штаты через Западную Германию. В Вашингтоне она стала звездой ночного клуба «Кворум», где периодически бывали высокопоставленные чиновники. Через них она и вышла на президента. Позднее в Госдепе отрицали, что Джон Кеннеди мог выдать Ромеч какую-либо информацию, тем не менее шпионка была принудительно выдворена из Штатов.

Еще одной крупной жертвой секс-шпиона стал посол Франции в Советском Союзе Морис Дежан. На «медовый» крючок его подсадила актриса Лариса Кронберг-Соболевская, завербованная до этого КГБ. Во время очередной встречи дипломата и актрисы в комнату ворвался «ревнивый муж» и стал угрожать судом. Дежан позвонил своим влиятельным московским друзьям, которые и предложили в обмен на молчание сотрудничество с советской разведкой. Эта история всплыла после бегства на Запад сотрудника органов советской госбезопасности Юрия Короткова. Дежан со скандалом был отправлен в отставку.

Подвела этнография

В путы шпионок-обольстительниц попадали и наши разведчики. Один из них – Анатолий Филатов. Глаз на него американские спецслужбы положили, когда он еще работал переводчиком в Лаосе. Тогда в США зафиксировали, что Филатов неразборчив в сексуальных связях и это можно использовать в своих интересах.

В 1973 году Филатова направили в Алжир уже в звании майора ГРУ. Именно там к нему решили подобрать колючи с помощью привлекательной женщины. В начале обольстительница предложила его подвезти, они разговорились и нашли общий язык. Выяснилось, что у Нади (так звали агента) были интересующие советского разведчика материалы по этнографии. Первая встреча ограничилась чашкой кофе. Во время второго свидания агент выставила коньяк и включила музыку – разговор окончился постелью.

Через несколько дней после роковой встречи к Филатову подошел молодой человек и сообщил, что имеет фотографии его пикантного свидания с Нади. Этим человеком оказался первый секретарь специальной американской миссии при посольстве Швейцарии в Алжире Эдвард Кейн. Или эти фото окажутся на столе резидента военной разведки СССР, или Филатов соглашается на сотрудничество с ЦРУ – таково было заявление американца. Не желая отзыва из командировки, Филатов дал согласие на вербовку.

Шпион выйди вон

Не так давно был популярен скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он оказывается тоже жертва «медовой ловушки» – об этом сказал историк спецслужб Валерий Малеванный. Вербовка британской разведкой МИ-6 произошла в 1995 году во время командировки Скрипаля в Испанию, где он работал военным атташе посольства России. Там-то и произошло судьбоносное соблазнение.

После Испании какое-то время Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ. От него МИ-6 и получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. В 1999 году разведчик ушел в отставку, однако продолжил снабжать Британию ценной информацией. Вскоре российские спецслужбы установили, что Скрипаль общается с аккредитованными в Москве британскими дипломатами, а в Великобритании – с агентами разведывательной службы МИ-6.