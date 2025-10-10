За что на самом деле убили Моисея Урицкого

30 августа 1918 года прозвучали два выстрела, изменившие ход Гражданской войны. В Москве было совершено покушение на Ленина, а в Петрограде молодой поэт Леонид Канегиссер застрелил председателя местной ЧК Моисея Урицкого. Эти события стали официальным оправданием для начала массового Красного террора. Но зачем нужно было убивать Урицкого, и кого на самом деле устранил этот выстрел?

Карьера

До 1917 года Урицкий принадлежал к небольшой группе Троцкого, лавировавшей между большевиками и меньшевиками. Однако после Февральской революции он сделал стратегический выбор и примкнул к большевикам, быстро войдя в их руководящее ядро.

Его звезда взошла в октябре 1917-го: Урицкий стал одним из ключевых организаторов вооруженного переворота. Уже в январе 1918 года он руководил роспуском Учредительного собрания, поставив точку в истории российского парламентаризма.

К лету 1918-го Урицкий сосредоточил в своих руках колоссальную власть. Он был не просто главой Петроградской ЧК, но и наркомом внутренних дел Совнаркома Союза коммун Северной области — автономного советского образования, объединявшего весь русский Север. Фактически он стал полноправным хозяином огромной территории.

Разжигал или сдерживал террор?

Урицкого считают одним из творцов красного террора. В то же время находятся историки, которые оспаривают это мнение. Одним из своих первых приказов, от 15 марта 1918 года, Урицкий установил, что только органы ЧК имеют право производить обыски и аресты. Другим организациям подобные действия запрещались. Одновременно Урицкий грозил расстрелом на месте за сопротивление сотрудникам ВЧК при исполнении ими служебных обязанностей. Он также произвёл разоружение «имущих классов», обязав их в 3-дневный срок сдать имеющееся оружие. Не подчинившиеся, у кого потом оружие будет найдено при обыске, подлежали суду народно-революционного трибунала.

Очевидцы описывают крайне неприятную внешность Урицкого. Про его жестокость ходили легенды. Рассказывали, будто он признавался, что не может сесть обедать, не подписав приказ о расстреле хотя бы двух буржуев. Однако подтверждения таким слухам никто не представил. Есть документы, согласно которым Урицкий, напротив, противился введению массового террора, на который его постоянно подбивали как руководство из Москвы, так и петроградские рабочие.

Всё относительно. При Урицком в Петрограде, действительно, не было такого массового террора, какой развернулся уже после его убийства. В первые же дни сентября 1918 года в Петрограде было расстреляно 900 заложников из буржуазии, в Кронштадте – больше 500, да ещё сколько-то по губернии и всей Северной области. Но и десятки расстрелянных за несколько месяцев при Урицком были ещё внове для Петрограда.

20 июня 1918 года эсером-боевиком был убит нарком Северной области по делам печати Моисей Володарский (Гольдштейн). В ответ на это раздались призывы к массовому террору против буржуазии и её прислужников. Урицкий этим призывам поддаваться не спешил. 1 августа Свердлов и Троцкий посетили 2-й съезд Советов Северной области, под их влиянием постановивший наделить ЧК правом вынесения смертных приговоров. 18 августа Совнарком Северной области утвердил это решение. Через три дня коллегия петроградской ЧК проголосовала за немедленный расстрел 21 заключённого, из которых 12 обвинялись в контрреволюционной деятельности. Урицкий при голосовании воздержался.

Разные версии убийства

Среди казнённых был друг Канегиссера — Владимир Перельцвайг. Мотивом личной мести Канегиссер объяснил своё убийство Урицкого. Историки, разделяющие эту версию, считают, что Канегиссер не мог знать о том, что Урицкий не голосовал за эту казнь.

В 1926 году в эмиграции появились утверждения, что Канегиссер входил в эсеровскую террористическую организацию, возглавляемую его двоюродным братом – Максимилианом Филоненко и связанную с «Союзом защиты Родины и свободы» Бориса Савинкова. Убийство Урицкого Канегиссер совершил по заданию этой организации.

Ещё две версии было выдвинуто в новейшее время. Одна из них представляет только поправку к первым двум. Урицкий, зная о контрреволюционных контактах Канегиссера, якобы пытался сделать его своим агентом. При этом Урицкий обещал сохранить жизнь Перельцвайгу, но не сдержал обещания, за что и поплатился.

Согласно второй версии, убийство Урицкого было вызвано арестом банкира Игнатия Мануса, тесно связанного с германскими промышленными кругами. Через него Германия пыталась установить контроль над многими предприятиями Петрограда, а Урицкий этому препятствовал. Тут завязывается целая шпионско-детективная история, которая заслуживает особого разговора. Главное в том, что Урицкий своими действиями мешал планам каких-то влиятельных людей из большевистского руководства. Они-то и организовали покушение. Как видим, убийство Урицкого предстаёт результатом заговора с участием высших советских и кайзеровских кругов. Канегиссер был только пешкой.

На этом фоне поблёкла самая первая версия убийства, выдвинутая ещё следователями петроградской ЧК Эдуардом Отто и Александром Риксом. Они продолжали настаивать на ней после расстрела Канегиссера и закрытия дела. По их мнению, сионисты руками Канегиссера отомстили Урицкому за слишком рьяное преследование их спекуляций и финансовых махинаций. Отмечались широкие и тесные связи Канегиссера в сионистских кругах, а также то влияние, которое сионисты оказали на следствие, представив убийство делом рук одиночки. Всем арестованным по этому делу, в том числе родителям Канегиссера, по окончании следствия было предоставлено право свободно покинуть советскую Россию.

В реальности убийство Урицкого оказалось выгодно тем, кто хотел красного террора. А ведь не только некоторые большевики хотели его провести. Красный террор мог быть выгоден и кое-кому из тех, кто стремился к их дискредитации и свержению. Понятно, что спустя сто лет, мы имеем широкий простор для разных предположений.