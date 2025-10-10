Древняя машина времени: что не так с общим предком всех современных мужчин

Современная генетика способна на удивительное: по анализу ДНК можно не только установить отцовство, но и найти родственников, чьи пути разошлись с вашими сотни поколений назад. Ученые, изучая мужскую Y-хромосому, пришли к сенсационному выводу: все мужское население Земли происходит от одного общего предка. Кем же он был и где жил этот библейский Адам?

Y-хромосома: машина времени для генетиков

Разгадка кроется в уникальной мужской хромосоме. В отличие от всех других хромосом, Y-хромосома передается практически неизменной от отца к сыну, из поколения в поколение. Конечно, в ней случаются редкие мутации, но именно они, как зарубки на дереве, позволяют ученым выстраивать генеалогическое древо всего человечества.

Изучая набор этих мутаций у разных народов, генетики могут определить не только родственные связи между людьми, но и проследить миграции древних племен, а также вычислить время, когда жил их последний общий предок.

Первая попытка - австралиец

Длительность периода существования Y-хромосомы и, соответственно, время проживания на земле того самого Адама, ставшего далеким предком современных мужчин, ученые из Стэнфордского университета близ города Пало-Альто, в США, определили методом молекулярных часов. То есть, они, зная количество оснований в хромосоме и частоту их мутаций, высчитали время ее возникновения. Труды генетиков Ричарда Томсона, Джорджа Причарда и Пейдуна Шена «Недавнее общее происхождение человеческих Y-хромосом: данные о последовательности ДНК», еще в 2000 году вошли в анналы Национальной академии наук США. Эти исследователи установили, что тот самый, первый «Y-хромосомный Адам» жил от 31 до 79 тысяч лет назад, а скорее всего около 59 тысяч лет назад, и вне африканского континента. Как предположили стэнфордские ученые, скорее всего, представитель этой популяции, использовавшей технологии позднего палеолита, обитал на территории той земли, которая ныне считается Австралией.

«Адам» — африканец

Однако древность мужской хромосомы и ареал обитания ее первого прародителя постоянно корректировались. Исследование популяции жителей США, под названием «Генографический проект», начатое в 2005 году Национальным географическим обществом США, при поддержке компании Ай Би Эм (IBM) под руководством доктора Спенсера Уэллса, собрав около 100 000 образцов ДНК, опубликовали свои выводы. Все эти люди, чьи геномы они секвенировали, в итоге оказались дальними потомками представителей древних африканских народов или племен, история которых известна этнографам и историкам по археологическим данным, указывающим на пути их миграций по Земле.

В 2011 году итальянские генетики Университета Сапиенца в Риме, Фульвио Кручиани, Бениамино Тромбетта, Андреа Массаиа, Джованни Дестро-Бизоль и другие, секвенировав более 2 200 образцов Y-хромосомы современного человека, подтвердили эту теорию. По их данным первый обладатель этой части мужской хромосомы, скорее всего, жил 142 тысячи лет назад в центральной или северо-восточной Африке. Ныне его ближайшие потомки, вероятнее всего, представители племен фали и бамилеке, койсанской семьи, бантуязычного населения африканского континента, а также очень близко генетически к нему относятся, на 14–25%, народности амхара и оромо из Эфиопии.

В дальнейшем исследование Y-хромосомы продолжили археогенетики во всем мире. И каждый раз полученные данные все дальше по времени отодвигали появление «первого Адама». Одновременно с этим ученые занялись исследованием истории X-хромосомы, то есть, так называемой, «митохондриальной Евы», и в частности, в 2013 году британские генетики установили, что она появилась в Африке гораздо раньше «Адама», около 500 тысяч лет назад, чем весьма удивили научную общественность.

Европеоид из Северной Африки

Однако самые свежие данные по секвенированию Y-хромосомы, относящиеся к 2015 году, получила группа американских ученых из разных университетов: Фернандо Л. Мендес, Бонни Элизабет Шрак, Астрид-Мария Кран и другие. Они установили время разделения линий жизни неандертальцев, денисовцев и современных людей по Y-хромосоме.

Сравнения геномов двух денисовцев, чьи останки были найдены в пещерах на Тибетском плато и датированы временем жизни 106-136 тысяч лет назад, с выделенными Y-хромосомами трех неандертальцев (живших около 90 тысяч лет назад), и с такими же генетическими данными современных европеоидов, дали удивительные результаты. Они показали, что Y-хромосома денисовцев отделилась от генетической линии человека разумного около 700 тысяч лет назад. При этом не стоит забывать, что современные китайские тибетцы отчасти считаются прямыми потомками денисовского человека. Далее Y-хромосома неандертальцев отделилась от генетической линии современного человека около 350 тысяч лет назад. Таким образом данные мутационные процессы, являющиеся относительными временными маркерами, дали ученым возможность установить период появления общего предка носителей Y-хромосомной европеоидной гаплогруппы, и это — 249 тысяч лет назад. Скорее всего древний представитель современного человечества, эдакий «Адам», жил в районе Северной Африки.

То есть во времена среднего палеолита, которым археологи датируют появление не только галечных орудий труда, но и деревянных копий и даже каменных ядер, наш уже европеоидный предок охотился на мамонтов, шерстистых носорогов, и мускусных овцебыков где-то на территории будущего Карфагена.