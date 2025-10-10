Какие браки на Руси считались «нетрадиционными»

На Руси патриархальные устои всегда были основой семейной жизни. Мужчина считался главой семьи, а женщина – хранительницей домашнего очага. Однако история знает немало случаев, когда традиционные роли супругов менялись на противоположные. Одним из таких явлений был обычай примачества, который, несмотря на свою редкость, имел вполне определенные причины и правила.

Что это такое

Примачеством назывался обычай, при котором жених после свадьбы переезжал жить в дом жены. В традиционной русской культуре такой вариант считался исключением из правил, ведь обычно невеста покидала родительский дом, становясь частью семьи мужа. Примак, как называли мужчину, переехавшего в семью жены, попадал в непростую ситуацию. Ему приходилось приспосабливаться к новым условиям и зачастую мириться с ограничением своих прав. Ведь относились к такому мужчине зачастую как к «неполноценному».

Почему мужчина становился примаком

Причины, по которым мужчина соглашался на роль примака, могли быть разными. Чаще всего это было связано с социальным или экономическим положением. Например, если мужчина был сиротой, не имел наследства или собственного имущества, он становился зависимым от семьи жены. В таких случаях примак воспринимался как бесплатная рабочая сила и продолжатель рода.

Иногда мужчины становился примаками после возвращения из армии или из-за невозможности вернуться в родное село. Это могло быть связано с былыми конфликтами, возможным наказанием от односельчан за проступки или другими жизненными обстоятельствами.

Семьи, в которых не было сыновей, могли сознательно искать жениха, готового переехать в их дом. Таким образом, родители сохраняли в семье дочь, как опору в старости, а также получали в распоряжение дополнительные мужские руки. В таких случаях примак мог в будущем стать главой семьи и наследником.

Положение примака

Впрочем, чаще примак, переехавший в дом жены, обычно находился в зависимом положении. Его права были ограничены, в отличие от обязанностей. Часто он становился объектом насмешек со стороны односельчан, особенно если ему приходилось брать фамилию жены. А такая традиция тоже была, особенно в случае большой социальной и экономической разницы в положении жениха и невесты. Это считалось унизительным и могло стать поводом для насмешек на всю жизнь. Однако со временем положение примака могло измениться. Если он демонстрировал свое трудолюбие и преданность семье, то мог получить собственное хозяйство, а в случае смерти тестя – стать главой семьи. Таким образом, примак постепенно обретал статус и уважение.

Роль женщины

Интересно, что в подобных «нетрадиционных» браках женщина, несмотря на формальное преимущество, не всегда оказывалась в выигрышной позиции. Если в традиционном браке невесту, покидающую родной дом, окружали заботой и состраданием, то в случае примачества ее мнение часто игнорировалось, а к обидам и слезам старшие родственники относились равнодушно. Женщина, оставаясь в родительском доме, теряла часть традиционных привилегий, которые предоставлялись невестам. Оно и понятно, ведь фактически (как минимум частично) дочь оставалась на попечении родителей.

Сватовство наоборот

Еще одним любопытным аспектом русских традиций был обычай, при котором инициатива сватовства исходила от родителей девушки. Это происходило в тех случаях, когда семья невесты хотела оставить ее дома. Родители сами искали подходящего жениха, который был бы готов стать примаком. Такой обычай был редкостью, но все же существовал, особенно в семьях, где не было сыновей. Сватов тогда засылали именно к жениху, суля не только приданное, но и богатые дары. Особенно часто это делали представители тех девушек, что «засиделись в девках». Ведь для многих это был последний шанс выдать дочь замуж.