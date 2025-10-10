Труба Исрафила раскроет тайну Судного дня

В исламе концепция Конца Света (Судного дня) занимает особое место. При том, что в Священном Коране это событие признано неизбежным, других подробностей о нем не так много. Точная дата наступления Судного дня известна только Всевышнему, и даже пророки не получили этого знания. Однако в исламском учении описаны признаки и события, которые будут предшествовать этому моменту. Одним из ключевых символов мусульманского Конца Света является труба Исрафила — архангела, который сыграет решающую роль в существовании мира.

Тайна Судного дня

В Коране неоднократно подчеркивается, что знание о точной дате Судного дня принадлежит только Аллаху: «Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе» (Коран, 31:34). Мусульмане твердо верят в неизбежность конца света, что подтверждается словами из Корана: «Час непременно настанет» (Коран, 15:85). Однако, несмотря на отсутствие точных временных указаний, в исламских текстах имеются многочисленные описания знаков и событий, которые будут предшествовать этому дню. Эти знамения призваны предупредить человечество о приближении Судного часа.

Признаки приближения

Согласно исламу, наступление Конца Света будет сопровождаться рядом знамений. Среди них едва ли не главенствующее место занимают технологический прогресс и гордыня человечества. Люди достигнут апогея своего развития, научатся управлять природными процессами, лечить неизлечимые болезни, пересаживать органы, включая глаза и сердца. Они будут возделывать пустыни, вызывать дождь и совершать межпланетные путешествия. Хотя до последнего нам еще далеко, текущий уровень прогресса уже близок к предсказанному в Коране.

Кроме того, в священных текстах говорится и о многочисленных глобальных катастрофах: «Горы будут разрушены, природные силы выйдут из-под контроля».

Приход Даджжаля (Антихриста) и возвращение Иисуса Христа также станут знаковыми моментами перед наступлением последнего часа этого мира. Однако самым важным знаком станет звук трубы Исрафила, который возвестит о начале Конца Света.

Вестник Судного Дня

Стоит пояснить, что архангел Исрафил занимает особое место в исламской эсхатологии. Именно ему поручено возвестить о наступлении Судного дня. В своих руках Исрафил держит Сур — трубу, которая станет орудием финального акта существования мира. Как описывается в исламских текстах, Сур представляет собой рог, созданный из света. Его конструкция уникальна и символична: количество отверстий в трубе соответствует числу всех людей, когда-либо живших на Земле. Поэтому звук трубы услышат абсолютно все, независимо от времени и места их жизни. Пророк Мухаммед упоминал, что Исрафил всегда держит трубу при себе, ожидая повеления Аллаха. По велению Всевышнего архангел протрубит в Сур, и этот звук станет сигналом к началу разрушения мира.

Первый звук

Звук трубы Исрафила станет последним звуком, который услышит человечество. Согласно исламским учениям, этот звук будет настолько мощным и ужасным, что умрет все живое на Земле. При этом расколются небеса, Луна затмится и сольется с Солнцем, после чего светило погаснет. Такая же незавидная участь ожидает и звезды, которые погаснут и обрушатся с небес. В итоге все, что было создано, будет уничтожено, и мир вступит в новую фазу — фазу Воскресения и Последнего Суда.

Второй звук

После первого звука трубы, который уничтожит все живое, наступит период абсолютной тишины и пустоты. Затем Исрафил по велению Аллаха протрубит во второй раз. Этот звук станет сигналом к воскрешению всех людей, когда-либо живших на Земле. Души вернутся в свои тела, и начнется Судный день, на котором каждый человек ответит за свои деяния.

Мусульмане верят, что, готовясь к Судному дню, человек должен стремиться к праведной жизни, следовать заповедям Аллаха и помнить о своей ответственности перед Творцом. Ведь, как говорится в Коране: «Каждая душа вкусит смерть, и только в День воскресения вы получите сполна» (Коран, 3:185).