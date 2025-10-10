Какой водоем в Карачаево-Черкесии называют «Черным озером»

Водоем Кара-Кёль, известный также как Черное озеро, считается одним из природных красот Карачаево-Черкесии. Однако, чтобы добраться до него, нужно преодолеть немало трудностей и быть готовым к настоящему испытанию, ведь путь сюда пролегает по узкой горной тропинке. А само озеро местные жители называют едва ли не самым опасным в республике.

Испытание для смелых

Вообще Муруджинские озера — это целый комплекс живописных горных водоемов. Главными здесь считаются Голубое и Чёрное озера. Однако чаще всего путешественники довольствуются посещением первого, с берегов которого открывается потрясающий вид на Черное озеро. Причина такой избирательности проста: путь от Голубого озера к Кара-Кёль пролегает по узкой и крутой тропе, вдоль которой нависают скалы. Они представляют реальную угрозу, так как в любой момент могут обрушить камни на головы туристов. Без опытного проводника отправляться в путь крайне опасно.

Такие разные водоемы

Голубое озеро, питаемое ледниками, поражает своей кристальной чистотой и необычайно холодной водой. Даже в самые жаркие летние дни температура воды не превышает +10 градусов. Само же озеро глубокое – до 52 метров, а его береговая линия обманчива. Уже в нескольких шагах от берега дно резко уходит вниз, создавая опасность для тех, кто решится искупаться.

Черное озеро, напротив, отличается более теплой водой, прогревающейся до +20 градусов. Его глубина значительно меньше – около 29 метров, но она может изменяться в течение года. Несмотря на комфортную температуру воды, Кара-Кёль считается крайне опасным для купания. Местные жители утверждают, что озеро обладает зловещей репутацией: каждый год оно "требует жертву". Ежегодно в сводках новостей появляются сообщения о трагедиях, произошедших на здешних водах. Среди погибших – как местные жители, решившие переплыть озеро, так и туристы, не осознававшие всей опасности.

Легенда о пастухе Каре

Среди многих легенд о Кара-Кёль одной из самых известных является история о пастухе Каре, имя которого, по преданию, и дало название озеру. Говорят, что однажды Кара, очарованный красотой водоема и его окрестностей, начал играть на свирели, сидя на берегу. Его музыка была столь прекрасной, что сама природа, казалось, замерла в восхищении. Однако внезапно из воды появился старик, который предостерег пастуха от лишнего шума – его якобы не любит озеро.

С его слов, царице русалок Су Анасы, могла приглянуться музыка, которую наигрывал Кара, и та могла бы утащить его на дно. Кара не послушал и продолжил играть. А чтобы доказать, что русалки — выдумка, попробовал переплыть озеро. Его путь закончился на середине водоема: в момент водная гладь вздыбилась, и пастух исчез в пучине. С тех пор озеро стали называть Кара-Кёль, что в переводе с карачаевского языка означает "Черное озеро".

Верить в многочисленные предания и мистические свойства водоема или нет — личное дело каждого. Но тем, кто все же решится отправиться к Кара-Кёль, важно помнить о мерах предосторожности. Не отправляйтесь в путь в одиночку. Обязательно найдите проводника, который знает местность и сможет безопасно провести вас по маршруту. Даже если вода кажется теплой и безопасной, озеро может быть коварным. Поэтому, местные не советуют купаться здесь. Ну и обязательно следите за погодой. В горной местности она может меняться довольно сильно и непредсказуемо.