Черные Земли: как пустыня «съела» половину республики

Сегодня территория Калмыкии сталкивается с одной из самых серьезных экологических проблем – стремительным расширением пустыни, известной как Черные Земли. На площади более 600 квадратных километров сегодня жизнь практически невозможна. Как же пустыня «съела» почти половину Калмыкии и почему ее рост стал угрозой не только для региона, но и для экосистемы в целом?

© globallookpress

История и причины появления

Стоит пояснить, что Черные Земли – это результат сложного взаимодействия климатических факторов и человеческой деятельности. Если в середине XX века пустыня занимала всего 3,5% территории Калмыкии, то уже к 1980-м годам ее площадь увеличилась до 95%. Этот стремительный рост был обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, это климатические условия. Калмыкия – самый засушливый регион Европейской части России. Местный климат отличается крайне низким уровнем осадков, сильными ветрами и резкими перепадами температур. Летом воздух прогревается до +45°C, а зимой температура может опускаться до -35°C. Сильные ветра выдувают верхний плодородный слой почвы, превращая степь в пустыню.

Во-вторых, немалую лепту внес и человек. Нерегулируемый выпас скота и нерациональное использование земель стали катализаторами деградации почвы. В советские годы интенсивное сельское хозяйство, распашка степей и чрезмерный выпас скота привели к истощению земель. После этого восстановить плодородие оказалось практически невозможно.

Третий фактор — эрозия почвы. Этому процессу способствуют сильные ветра и отсутствие растительности. Поэтому пески начинают «ползти», захватывая все новые территории. Это явление называют опустыниванием.

Попытки остановить рост пустыни

Еще в конце 1980-х годов власти начали осознавать масштаб проблемы. Была разработана программа по борьбе с опустыниванием, которая включала создание лесополос, ограничение выпаса скота и восстановление растительности. Однако из-за нехватки финансирования и слабой организации удалось реализовать лишь треть запланированных мероприятий.

Несмотря на это, в 1990-х годах площадь пустыни удалось сократить с 600 тысяч гектаров до 240 тысяч. К 2002 году она уменьшилась до 160 тысяч гектаров. Однако успех оказался временным: из-за активного выпаса скота и отсутствия строгого контроля Черные Земли вновь начали расти. Сегодня их площадь достигла 600 квадратных километров.

Почему Черные Земли опасны

Интересно, что пустыня, скорее всего, получила свое зловещее название не из-за черного цвета почвы, а из-за черной полыни, которая покрывает большую часть территории. К слову, это один из немногих видов растительности, все еще выживающий здесь. Даже устойчивые к засухе растения и животные не могут выжить в таких условиях. Зимой, когда температура опускается до -35°C, а снега нет, почва промерзает, и корни растений гибнут. Летом, при температуре +45°C, пересыхают реки и озера, что делает невозможным существование животных.

Сегодня подавляющее большинство рек и озер в регионе пересыхают в летний период. Единственным источником воды остается озеро Маныч, которое, несмотря на мелководность, сохраняется благодаря системе Пролетарского водохранилища.

Постепенное (но довольно стремительное) расширение пустыни приводит к сокращению пригодных для сельского хозяйства земель. Это сказывается на экономике региона, так как сельское хозяйство является одной из основных отраслей Калмыкии. Впрочем, опустынивание – это не только региональная проблема. Оно влияет на климатические процессы, увеличивая количество пыли и песка в атмосфере, что может привести к изменению погодных условий даже за пределами Калмыкии.