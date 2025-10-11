Народные приметы на 12 октября: что нельзя делать в этот день

В этот день часто бывает пасмурно и туманно, возможен первый снегопад. Еще на Феофана на звезды смотрели с полуночи. По поверью, только они могли дать благодатный свет в этот день.

Также 12 октября отмечается день охотника. Они верили: если перед охотой встретят недоброжелателя, насмешника или женщину, особенно старуху, - это к неудаче.

12 октября нельзя ни на кого обижаться - обиды могут перерасти в различные недуги.

Запрещено девушкам делать отвороты - Феофан накажет вечным одиночеством.

Не стоит никому рассказывать о своих планах на будущее - они не исполнятся.

Не рекомендуется брать в руки иглы и спицы - можно пораниться, а рана будет плохо и долго заживать.