Борец с расизмом, друг СССР: как сложилась судьба писателя Алекса Ла Гумы

Связь Ла Гумы с Советским Союзом началась задолго до его рождения. Его отец, Джимми Ла Гума, был одним из основателей Коммунистической партии Южной Африки. А в 1927 году двухлетний Алекс вместе с отцом побывал в Москве на праздновании 10-й годовщины Октябрьской революции. Эти детские воспоминания и рассказы отца определили всю его антифашистскую судьбу. В семнадцать лет Алекс вступил в Коммунистическую лигу молодежи, а затем и в саму Компартию. Расистский режим беспощадно преследовал его — в общей сложности Ла Гуме пришлось провести 11 лет в южноафриканских тюрьмах. На родине его книги были под строжайшим запретом.

В 1966 году, когда жизнь писателя оказалась под угрозой, по решению Африканского национального конгресса он покинул ЮАР. Сначала жил в Лондоне, затем на Кубе, но никогда не прекращал борьбу.

Именно в СССР Алекс Ла Гума искал ответы на мучавшие его вопросы о социальной справедливости. В 1976 году в интервью "Вечерней Москве" Ла Гума делился впечатлениями:

"Я ходил по московским улицам, смотрел на счастливые лица и не уставал повторять: да, все прекрасное, что я вижу вокруг, может дать людям только социализм".

Как отмечал сам Ла Гума:

"Я знакомлюсь с Москвой и москвичами не любопытства ради и не просто как турист. Я, если угодно, изучаю Москву — столицу великого Советского Союза".

Эти слова отражают глубокую связь, которая объединяла южноафриканского трибуна со страной, которая стала для него символом надежды и справедливости.

Особое место в творчестве Ла Гумы заняла книга "Путешествие в Советский Союз". В яркой форме он описал свои впечатления от визитов в Москву, Ленинград, Среднюю Азию и Сибирь.

"Многонациональное Советское государство продемонстрировало всему миру свои преимущества перед капитализмом, — писал Ла Гума в своей книге. — Оно оказалось в состоянии в короткий исторический период разрешить исключительно сложный национальный вопрос, устранить экономические, социально-политические причины социального и национального антагонизма".

Своими книгами он не только отстаивал права человека в ЮАР, но и призывал к миру на планете. Да, тот самый лозунг "Миру — мир!" был и его девизом. На VII конференции Ассоциации писателей стран Азии и Африки в Ташкенте в 1983 году Ла Гума, занимавший пост генерального секретаря этой организации, заявил: "Мы, писатели, видим в борьбе за мир свой гражданский и творческий долг".

"Предотвратить ядерную катастрофу — дело всех честных людей Земли, — подчеркивал он. — Своими произведениями мы будем продолжать бороться за мир, отстаивать гуманизм и доброту, укреплять дружбу и взаимопонимание между народами".

Даже находясь в изгнании, он продолжал быть, выражаясь советским языком, на передовой линии сражений за социальную справедливость, то есть отстаивать гуманистические ценности даже в гуще конфликтов на Ближнем Востоке, в Анголе, в Чили. Перо стало его главным оружием. Герои его романов, повестей и рассказов — униженные и оскорбленные расовой ненавистью. Его произведения "Скитания в ночи", "И нитка, втрое скрученная...", "Каменная страна", "Время сорокопута" принесли ему всемирную известность.

Одним из первых он стал лауреатом международной литературной премии "Лотос". В 1979 году его избрали генеральным секретарем Ассоциации писателей стран Азии и Африки, что свидетельствовало о признании его коллегами по всему миру.

Сорок лет после смерти писателя — достаточный срок, чтобы оценить наследие Алекса Ла Гумы. Его творчество вышло за рамки эпохи, когда слово было оружием холодной войны, а писатели — солдатами идеологий социализма или капитализма. Сейчас расовая нетерпимость и социальная несправедливость все еще ширятся, поэтому слова Алекса ла Гумы о равенстве и мире звучат удивительно современно.